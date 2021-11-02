РУС
НАПК обнаружило недостоверные сведения в декларации Шкарлета за 2020 год: министр не объяснил происхождение некоторых средств и автомобиля

НАПК обнаружило недостоверные сведения в декларации Шкарлета за 2020 год: министр не объяснил происхождение некоторых средств и автомобиля

Национальное агентство по предотвращению коррупции завершило проверку декларации министра образования и науки Сергея Шкарлета за 2020 год. В ведомстве заявляют, что он не объяснил происхождение некоторых средств и автомобиля.

Об этом говорится в справке Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) за 13 октября, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "24 канал".

"Недостоверные сведения, указанные в декларации, отличаются от достоверных на сумму 239 тыс. грн. (...) Сведения о стоимости транспортного средства, указанные субъектом декларирования в декларации, не соответствуют сведениям о рыночной стоимости (цене) такого транспортного средства", – сказано в документе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАПК обнародовало результаты проверки декларации Зеленского: нарушений не нашли, ответа от офшорных юрисдикций не получили

В частности, агентство сравнило задекларированные министром деньги в банках в 2019 году (70 тыс. грн и $30 тыс.) и в 2020 году (80 тыс. грн и $50 тыс.), и сделало вывод, что объяснения Шкарлета о якобы снятых наличных не соответствует законным доходам на 282,6 тыс. грн.

Кроме того, автомобиль Mitsubishi Pajero Wagon, официально купленный за 49 тыс. грн, эксперты оценивают в 288 тыс. грн.

В НАПК подчеркнули, что в декларации не установлено "наличия конфликта интересов", "признаков незаконного обогащения" и "признаков необоснованности активов".

Также читайте: Глава НАПК Новиков о Зеленском: Президент - образцовый декларант

А главний Зе, який отримує доходи з офшорів, не викликає питань в НАЗК ? Чи сцикотно чіпати клоуна...
02.11.2021 12:35 Ответить
ну вот... хоть у кого-то мелочь должны были найти ...не могут же все быть святыми аки агнецы )))
а вот если глубже копнуть... так шкарлета ваще нищеброд по сравнению с другими бомжами-пешеходами (ну судя по их декларациям...)))))
02.11.2021 12:35 Ответить
авто - подарок бабушки, успешной бизнеследи, остальные средства это подарок родителей , также успешных бизнесмэнов, успех пришел недавно, как я получил должность, так и успех пришел к моим родственникам! Чего вы до меня доклепались то вообще?
02.11.2021 12:44 Ответить
*****..
02.11.2021 12:30 Ответить
О, и этому уже плетут лапти?
02.11.2021 12:32 Ответить
Хороший мопед купил
02.11.2021 12:35 Ответить
Если он не смог диссертацию сам написать, то с какого перепугу декларация сойдётся !?
02.11.2021 12:46 Ответить
не понятно-Зе можно
а министришке низзя??
02.11.2021 12:55 Ответить
Активісти виявили також недостовірні відомості в його докторській дисертації.

Було доведено, що дисертація фальшива - 25% її тексту було переписано з російської дисертації Галини Сілкіної і видане за нібито "дослідження" цього Шкарлета.
Так само фальсифікації були виявлені і в його "наукових статтях".

Про це стало відомо перед його призначенням міністром освіти, тим не менше Зепрезидент за допомогою зедепутатів призначив його на посаду міністра.

Деталі щодо дисертації - тут:
http://false-science.ucoz.ua/news/rosijski_vukha_v_doktorskij_disertaciji_sergija_shkarleta/2020-08-19-100
02.11.2021 12:58 Ответить
Конечно, он не снимал наличные.
Он их достал из кармана.
Был ректором - и это прекрасно объясняет происхождение лишних денег.
02.11.2021 13:03 Ответить
В воровском кодлане Коломойского Шкарлет правильный пацан. Ректор ЧТУ Шкарлет купил себе элитный автомобиль за $60 тыс. университетских средств. Зеленский настаивает на назначении Шкарлета на должность министра образования. /Комитет ВР не стал рассматривать вопрос о кнопкодавстве за Шкарлета . Видео кнопкодавства за Шкарлета исчезло.
02.11.2021 13:10 Ответить
Так у зе на скамейке запасных почти нет порядочных кадров, в основном антиукраинские и прокремлевское отрепье, и ворье.
02.11.2021 13:12 Ответить
 
 