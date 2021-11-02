НАПК обнаружило недостоверные сведения в декларации Шкарлета за 2020 год: министр не объяснил происхождение некоторых средств и автомобиля
Национальное агентство по предотвращению коррупции завершило проверку декларации министра образования и науки Сергея Шкарлета за 2020 год. В ведомстве заявляют, что он не объяснил происхождение некоторых средств и автомобиля.
Об этом говорится в справке Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) за 13 октября, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "24 канал".
"Недостоверные сведения, указанные в декларации, отличаются от достоверных на сумму 239 тыс. грн. (...) Сведения о стоимости транспортного средства, указанные субъектом декларирования в декларации, не соответствуют сведениям о рыночной стоимости (цене) такого транспортного средства", – сказано в документе.
В частности, агентство сравнило задекларированные министром деньги в банках в 2019 году (70 тыс. грн и $30 тыс.) и в 2020 году (80 тыс. грн и $50 тыс.), и сделало вывод, что объяснения Шкарлета о якобы снятых наличных не соответствует законным доходам на 282,6 тыс. грн.
Кроме того, автомобиль Mitsubishi Pajero Wagon, официально купленный за 49 тыс. грн, эксперты оценивают в 288 тыс. грн.
В НАПК подчеркнули, что в декларации не установлено "наличия конфликта интересов", "признаков незаконного обогащения" и "признаков необоснованности активов".
а вот если глубже копнуть... так шкарлета ваще нищеброд по сравнению с другими бомжами-пешеходами (ну судя по их декларациям...)))))
а министришке низзя??
Було доведено, що дисертація фальшива - 25% її тексту було переписано з російської дисертації Галини Сілкіної і видане за нібито "дослідження" цього Шкарлета.
Так само фальсифікації були виявлені і в його "наукових статтях".
Про це стало відомо перед його призначенням міністром освіти, тим не менше Зепрезидент за допомогою зедепутатів призначив його на посаду міністра.
Деталі щодо дисертації - тут:
http://false-science.ucoz.ua/news/rosijski_vukha_v_doktorskij_disertaciji_sergija_shkarleta/2020-08-19-100
Он их достал из кармана.
Был ректором - и это прекрасно объясняет происхождение лишних денег.