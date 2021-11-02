Довыборы в Раду: после обработки 100% протоколов Козырь набирает 64% голосов, Войцеховский - 46,8% после обработки 92% протоколов. ИНФОГРАФИКА

На довыборах в Верховную Раду в округе №184 (центр - г.Новая Каховка Херсонской области) обработаны 100% протоколов - 64,38% голосов набирает кандидат "СН" Сергей Козырь. В округе №197 (центр – г.Канев Черкасской области) обработаны 92,19% протоколов - лидирует кандидат "СН" Виталий Войцеховский.

Об этом говорят данные ЦИК, передает Цензор.НЕТ.

По оперативным данным Центральной избирательной комиссии, в округе №184 (центр - г.Новая Каховка Херсонской области) после подсчета 100% электронных протоколов окружных избирательных комиссий, лидирует представитель партии "Слуга народа" Сергей Козырь (64,38%, 21 365 голосов), у ближайшего конкурента Игоря Йосипенко от партии "Европейская Солидарность" – 14,33% (4 758 голосов).

В округе №197 (центр – г.Канев Черкасской области) по результатам обработки 92,19% электронных протоколов лидирует представитель партии "Слуга народа" Виталий Войцеховский (46,82% или 14 022 голоса). У ближайшего конкурента – самовыдвиженца Владислава Голубя – 25,97% (7 779 голосов).

Как сообщалось, 31 октября в мажоритарных избирательных округах (№184 в Херсонской области и №197 в Черкасской области) прошли промежуточные выборы народных депутатов. Внеочередные выборы проводились в связи с досрочном прекращением полномочий народных депутатов Игоря Колыхаева и Александра Скичко. Колыхаев сложил с себя полномочия нардепа в связи с избранием городским головой Херсона, а Александр Скичко - в связи с назначением главой Черкасской областной государственной администрации.





