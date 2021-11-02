США И ФРГ призвали РФ освободить всех крымских политзаключенных и прекратить преследования на оккупированном полуострове

США продолжают получать сообщения о серьезных нарушениях в оккупированном Россией Крыму и призывают Россию освободить всех крымских политзаключенных, в том числе 21 крымского татарина, задержанного на прошлой неделе.

Об этом заявила временная поверенная в делах США при Постоянном совете ОБСЕ Элизабет Розеншток-Силлер, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Оккупационные власти провели второе массовое задержание крымских татар за две недели. Власти задержали 21 крымского татарина, которые собрались у здания суда в поддержку политических заключенных, представших перед судом 25 октября. Мы призываем Россию освободить Эдема Смедлаева, Игоря Шмидта, Наримана Джеляла, всех крымских татар, задержанных на этой неделе за мирный активизм, в дополнение ко всем более чем 100 крымским политзаключенным, которых она сейчас содержит", - говорится в заявлении Розеншток-Силлер.

Она указала, что заместитель главы Меджлиса крымских татар Нариман Джелял по-прежнему содержится в психиатрической больнице, что является вопиющим применением карательной психиатрии и ложно приравнивает мирное несогласие к психическому заболеванию.

"Мы глубоко обеспокоены новостью о том, что суд в Севастополе приговорил Игоря Шмидта к шести годам лишения свободы за преступный экстремизм в отместку за его мирную религиозную практику. Он стал четвертым крымским Свидетелем Иеговы, приговоренным к лишению свободы на срок не менее шести лет", - рассказала Розеншток-Силлер.

Кроме того, дипломат позитивно отметила факт, что протесты у гостиницы наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донецке прекратились, и патрулирование возобновилось.

"Международное сообщество зависит от отчетов наблюдателей СММ, но их безопасность превыше всего. Если у России есть спор с Украиной, он должен решаться дипломатическим путем. Многонациональна СММ - это не разменная монета. Этот последний инцидент - прекрасная иллюстрация того, почему России следует вернуться в Совместную комиссию по контролю и координации. Такой шаг стал бы важным шагом на пути к обеспечению длительного прекращения огня", - подчеркнула она.

Розеншток-Силлер добавила, что несмотря на завершение протестов, США призывают Россию позволить СММ выполнять свой мандат и осуществлять мониторинг на всей территории Украины, включая контролируемые Россией части Донбасса и оккупированный Россией Крым.

"Россия должна прекратить препятствовать патрулированию СММ, блокировать полеты БПЛА и вмешиваться в работу камер СММ", - отметила она.

Временная поверенная указала, что США призывают Россию вновь открыть все пункты въезда-выезда вдоль линии соприкосновения, чтобы обеспечить свободное передвижение гражданских лиц. По ее словам, гражданские лица должны иметь возможность перемещаться между контролируемой Россией и контролируемой правительством территорией, чтобы получать пенсионные выплаты, обращаться за медицинской помощью, покупать лекарства и посещать свои семьи.

"Между тем Россия по-прежнему блокирует прогресс в отношении мер безопасности в Трехсторонней контактной группе. Россия ясно демонстрирует свое пренебрежение к людям, живущим на территории, которую она контролирует, когда она вновь отказывается принять дополнительные меры по укреплению режима прекращения огня; эти действия спасли жизни и ничего не стоили России", - отметила она.

Розеншток-Силлер подчеркнула, что Соединенные Штаты поддерживают суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ.

"Мы не признаем и никогда не признаем так называемую аннексию Крыма Россией. Санкции в отношении Крыма будут действовать до тех пор, пока Россия не вернет полный контроль над полуостровом Украине. Мы присоединяемся к нашим европейским и другим партнерам и подтверждаем, что наши санкции против России в отношении восточной Украины останутся в силе, пока Россия полностью не выполнит свои Минские обязательства", - заявила она.

В свою очередь посольство Германии в Украине также призвало Россию освободить политических заключенных и прекратить систематическое преследование крымских татар.

"Россия в Крыму должна взять на себя ответственность как государство-оккупант, освободить политических заключенных и прекратить систематическое преследование крымских татар! Массовые аресты людей, поддерживающих их, недопустимы", - говорится в сообщении немецкого посольства в Twitter во вторник.

В дипучреждении отметили, что приговоры, вынесенные Ахмету Сулейманову, Рустему Сейтмеметову, а также Осману и Сейтумеру Сейтумеровым и предусматривающие в общей сложности 56 лет лишения свободы, не имеют под собой никаких оснований в правовом государстве.