РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6482 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины
2 294 12

Командование ВС РФ усиливает передовую ДРГ и снайперскими парами с целью нанесения потерь личному составу ОС, - разведка

Командование ВС РФ усиливает передовую ДРГ и снайперскими парами с целью нанесения потерь личному составу ОС, - разведка

Командование ВС РФ продолжает удерживать на передовых позициях оперативной группировки российских оккупационных войск значительное количество разведывательно-диверсионных групп и снайперских пар.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Главное управление разведки Украины в Facebook.

"Командование ВС РФ продолжает удерживать на передовых позициях оперативной группировки российских оккупационных войск значительное количество разведывательно-диверсионных групп, расчетов противотанковых ракетных комплексов и снайперских пар в готовности для нанесения потерь личному составу Объединенных сил, уничтожения элементов видеонаблюдения и разрушения фортификаций и провоцирования ответного огня", - говорится в сообщении

В то же время, по данным украинской разведки, наемники РФ увеличили количество разведывательных постов наблюдения за деятельностью подразделений Объединенных сил и определение объектов для ведения артиллерийского (снайперского) огня.

Кроме того, на отдельных направлениях противник усиливает группировку артиллерии вблизи линии соприкосновения.

"При этом выдвижение самоходных артиллерийских установок к замаскированным огневым позициям осуществляется преимущественно с наступлением темноты", - добавили в ГУР.

Читайте на "Цензор.НЕТ": БМП, БТРы, ПТУРы и беспилотники: РФ свозит на Донбасс новые партии вооружения и боеприпасов, - разведка

армия РФ (20679) Минобороны (9586) разведка (4229) операция Объединенных сил (6766)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
Найефективніша контрснайперська група - то мінометна батарея. Перевірено досвідом.
До речі, Баррет то не снайперська гвинтівка, вона антиматеріальна.
показать весь комментарий
02.11.2021 13:36 Ответить
+3
ПЕРЕПОСТ



https://img.likeness.ru/57/03/57035/1569850416.jpg

Ответить Управление спамом Больше не нравится 37
показать весь комментарий
02.11.2021 12:50 Ответить
+1
Вранье! Маляр с Песковым в один голос поют про провокацию.
показать весь комментарий
02.11.2021 12:48 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Значит надо изобрести снайперскую двустволку .
показать весь комментарий
02.11.2021 12:48 Ответить
Вранье! Маляр с Песковым в один голос поют про провокацию.
показать весь комментарий
02.11.2021 12:48 Ответить
И что? Это восьмой год происходит так или иначе.
показать весь комментарий
02.11.2021 12:48 Ответить
ПЕРЕПОСТ



https://img.likeness.ru/57/03/57035/1569850416.jpg

Ответить Управление спамом Больше не нравится 37
показать весь комментарий
02.11.2021 12:50 Ответить
А как ВСУ усиливают свои позиции?
показать весь комментарий
02.11.2021 13:01 Ответить
Так очевидно же что контр-снайпепские группы нужно выставить с нашей стороны, а не сопли пускать в заявлениях .
Закупили же Барреты и Чейтаки м200, по астрономическим ценам..

Только откаты получать да ******* в телевизор можете.
Сливаете Украину, Иуды проклятые...
показать весь комментарий
02.11.2021 13:03 Ответить
Найефективніша контрснайперська група - то мінометна батарея. Перевірено досвідом.
До речі, Баррет то не снайперська гвинтівка, вона антиматеріальна.
показать весь комментарий
02.11.2021 13:36 Ответить
хрен поймешь эту разведку...вчера говорили что никаких войск РФ к границе не стягивает...опровергая заявления наших союзников)) сегодня говорят что росияне " увеличили количество разведывательных постов наблюдения" и "на отдельных направлениях противник усиливает группировку артиллерии вблизи линии соприкосновения". Что завтра скажут?
показать весь комментарий
02.11.2021 13:05 Ответить
очень похоже что руководство ГУР пытается улавливать и соответствовать внутриполитической конъюнктуре ... что бы верно держать нос по ветру и правильно вилять хвостом))
показать весь комментарий
02.11.2021 13:10 Ответить
показать весь комментарий
02.11.2021 13:18 Ответить
8и летняя окопная война это позор для современной страны !
показать весь комментарий
02.11.2021 23:31 Ответить
 
 