Командование ВС РФ усиливает передовую ДРГ и снайперскими парами с целью нанесения потерь личному составу ОС, - разведка

Командование ВС РФ продолжает удерживать на передовых позициях оперативной группировки российских оккупационных войск значительное количество разведывательно-диверсионных групп и снайперских пар.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Главное управление разведки Украины в Facebook.

"Командование ВС РФ продолжает удерживать на передовых позициях оперативной группировки российских оккупационных войск значительное количество разведывательно-диверсионных групп, расчетов противотанковых ракетных комплексов и снайперских пар в готовности для нанесения потерь личному составу Объединенных сил, уничтожения элементов видеонаблюдения и разрушения фортификаций и провоцирования ответного огня", - говорится в сообщении

В то же время, по данным украинской разведки, наемники РФ увеличили количество разведывательных постов наблюдения за деятельностью подразделений Объединенных сил и определение объектов для ведения артиллерийского (снайперского) огня.

Кроме того, на отдельных направлениях противник усиливает группировку артиллерии вблизи линии соприкосновения.

"При этом выдвижение самоходных артиллерийских установок к замаскированным огневым позициям осуществляется преимущественно с наступлением темноты", - добавили в ГУР.

