Командование ВС РФ усиливает передовую ДРГ и снайперскими парами с целью нанесения потерь личному составу ОС, - разведка
Командование ВС РФ продолжает удерживать на передовых позициях оперативной группировки российских оккупационных войск значительное количество разведывательно-диверсионных групп и снайперских пар.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Главное управление разведки Украины в Facebook.
"Командование ВС РФ продолжает удерживать на передовых позициях оперативной группировки российских оккупационных войск значительное количество разведывательно-диверсионных групп, расчетов противотанковых ракетных комплексов и снайперских пар в готовности для нанесения потерь личному составу Объединенных сил, уничтожения элементов видеонаблюдения и разрушения фортификаций и провоцирования ответного огня", - говорится в сообщении
В то же время, по данным украинской разведки, наемники РФ увеличили количество разведывательных постов наблюдения за деятельностью подразделений Объединенных сил и определение объектов для ведения артиллерийского (снайперского) огня.
Кроме того, на отдельных направлениях противник усиливает группировку артиллерии вблизи линии соприкосновения.
"При этом выдвижение самоходных артиллерийских установок к замаскированным огневым позициям осуществляется преимущественно с наступлением темноты", - добавили в ГУР.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://img.likeness.ru/57/03/57035/1569850416.jpg
Ответить Управление спамом Больше не нравится 37
Закупили же Барреты и Чейтаки м200, по астрономическим ценам..
Только откаты получать да ******* в телевизор можете.
Сливаете Украину, Иуды проклятые...
До речі, Баррет то не снайперська гвинтівка, вона антиматеріальна.