Рейтинг Зеленского с сентября упал с 31,1% до 25,1%, а "Слуги народа" с 25,8% до 20,4%, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Рейтинг Зеленского с сентября упал с 31,1% до 25,1%, а "Слуги народа" с 25,8% до 20,4%, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Если бы в ближайшее время состоялись выборы в Верховную Раду, то проходной барьер смогли бы преодолеть семь партий. Если бы в ближайшее время состоялись выборы президента, то во второй тур прошли бы действующий глава государства Владимир Зеленский (25,1% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого голосовать) и пятый Президент Украины Петр Порошенко (14,1%).

Об этом свидетелствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" в течение 21-23 октября 2021 года, передает Цензор.НЕТ.

"Если бы в ближайшее время состоялись выборы Президента, то 25,1% проголосовали бы за В.Зеленского (среди голосующих и определившихся с выбором). 14,1% поддержали бы П.Порошенко, 10,1% – Ю.Тимошенко, 9,5% – Ю.Бойко, 7,3% – Д.Разумкова, 7,1% – И.Смешко, 6,0% – Е.Мураева, 5,1% – В.Гройсмана, 4,3% – А.Гриценко, 3,9% – О.Ляшко. 2,0% – О.Тягнибока, 1,5% – А.Садового", - говорится в исследование.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За Зеленского готовы проголосовать 18,7% украинцев, за Порошенко - 12,7%, за Бойко - 6,2%, - опрос Центра Разумкова. ИНФОГРАФИКА

Также по данным "Рейтинга", рейтинг президента Владимира Зеленского по сравнению с сентябрем 2021 года упал с 31,1% до 25,1%.

"Рейтинг партий возглавляет партия "Слуга народа", которую готовы поддержать 20,4% среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором. За партию "Европейская Солидарность" – 15,8%, "Оппозиционную платформу – За жизнь" – 12,0%, "Батькивщину" – 10,9%. Рейтинг других политических сил несколько ниже. Партию "Сила и честь" поддерживают 6,4%, партию Мураева "Наши" – 6,3%, партию "Украинская стратегия Гройсмана" – 5,3%, Радикальную партию – 4,8%, "УДАР Виталия Кличко" - 4,2%, партию Шария - 3,8%, ВО "Свобода" - 2,9%, партию "Голос" - 2,2%, партию "Самопомич" - 1,9%", - отмечают авторы исследования.

 Кроме того, по данным "Рейтинга", рейтинг партии "Слуга народа" по сравнению с сентябрем 2021 года упал с 25,8% до 20,4%.

Рейтинг Зеленского с сентября упал с 31,1% до 25,1%, а Слуги народа с 25,8% до 20,4%, - опрос Рейтинга 01
Рейтинг Зеленского с сентября упал с 31,1% до 25,1%, а Слуги народа с 25,8% до 20,4%, - опрос Рейтинга 02

Рейтинг Зеленского с сентября упал с 31,1% до 25,1%, а Слуги народа с 25,8% до 20,4%, - опрос Рейтинга 03
Рейтинг Зеленского с сентября упал с 31,1% до 25,1%, а Слуги народа с 25,8% до 20,4%, - опрос Рейтинга 04

Аудитория: население Украины старше 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0. 

+40
Ю.Гудименко
П'ятихвилинка історії для Володимир Зеленський та Андрій Єрмак.
Був такий римський імператор - Коммод. Не має прямого стосунку до меблів, якщо що. Перед ним царювали «п'ять хороших імператорів» - Нерва, Траян, Адріан, Антонін Пій та Марк Аврелій - а Коммод, відповідно, мав бути шостим. Але не став.
Отже, чим запам'ятався імператор Коммод, окрім того, що його грав Хоакін Фенікс у «Гладіаторі»:
- зменшив кількість срібла у денарії (якщо дуже грубо порівнювати римську біметалічну систему із нинішньою валютною, то можна сказати, що Коммод включив станок і почав друкувати римську гривню);
- остаточно знищив незалежність Верховної Ра… тьфу, Сенату, який був змушений погоджувати всі забаганки імператора;
- в рамках Великого Будівництва за підтримки імператора Коммода по всьому Риму були встановлені статуї імператора Коммода у образі Геракла;
- перейменував на свою честь всі місяці року. Абсолютно всі. Серйозно, не жарт;
- обожнював спорт і шкодував, що інстаграм ще не вигадали і доводиться позувати не перед камерою, а перед скульптором;
- дуже боявся заколоту і путчу (небезпідставно, див. нижче);
- поклав статевий орган на переважну більшість державних справ, врешті-решт віддавши більшість цих справ у руки свого фаворита Клеандра.
От тут уважніше (особливо ви, Андрію Борисовичу, я знаю, що вам принесуть роздруківку):
Клеандр, колишній раб, а потім вільновідпущеник і фаворит імператора Коммода, влаштував таку корупцію, що навіть звиклі до неї римляни були неприємно здивовані. Особливо римлян бісив продаж Єрма… бляха, Клеандром різних державних посад будь-кому, хто був здатен за це заплатити (нажаль, тоді ще не винайшли кінокамеру і не знайшлося Geo Leros).
В результаті сталося те, що сталося. Народ і частина знаті розпочали бунт, вимагаючи від імператора або позбутися свого фаворита Клеандра, або їхати до Ростова і чекати, поки той Ростов побудують. І імператор, після довгих, приблизно десятисекундних, роздумів зробив вибір і відрубав фавориту голову.
Тоді повстання принишкло, але голова Андрія Борисовича Клеандра врятувала імператора менше ніж на два роки, тому що навіть без нього Коммод бісив досить сильно. Врешті-решт оточення спробувало отруїти імператора, а коли отрута не подіяла, справу довершив персональний тренер імператора, раб-бодібілдер на ім'я Нарцис, який взяв це питання на особистий контроль і просто придушив Коммода, тим самим майже завершивши нашу п'ятихвилинку історії.
Відразу після смерті імператора прокинулись слуги римського народу у Сенаті, які миттєво проголосили покійного Коммода ворогом держави, зажадали викинути його тіло у річку, а всі статуі знищити. Такий собі посмертний імпічмент.
Все правління Коммода завершилося для Риму дуже погано (як, власне, і для самого Коммода). І наслідки цього римський народ відчував ще дуже довго.
Мораль настільки очовидна, що ліньки навіть її писати.
02.11.2021 13:06 Ответить
+29
02.11.2021 13:07 Ответить
+22
Финал все ближе! Осень на дворе, пора Революционная. Зе плесень . приготовиться к походу На@уй!
02.11.2021 13:01 Ответить
Правильно кажете. Але інше не менш важливе ніж медіа ресурс. А саме.
Я вже про це казав не раз, але реакції коментарів вкрай слабкі. Люди на жаль не розуміють.
Справа в тому, що після кожного нашого здавалось би переможного майдану, як і завжди, проходять олігархічні вибори. Це через, небаченого в світі розміру, декілька-мільйонну "виборчу" заставу місця в бюлетенях виборів президента скуповують ставленики олігархату. Ото серед них виборці вимушені "обирати".
Такі "вибори" являються головною причиною, абсолютних поразок наших майданів. Наші вибори не мають нічого спільного з демократичними. Тільки імітація.
Необхідно невідкладно перейти на аналог польської демократичної системи виборів. Там не олігархи формують склад бюлетеня, а самі виборці, підтримкою претендентів помірною кількістю підписів (100 тис.).
02.11.2021 17:57 Ответить
Ми не можемо зараз вимагати переділу медіа-ресурсів. Це складний процес. Але зміни виборчої системи можна провести легко. Аби було кому вимоги поставити президенту й парламенту. А в разі коли влада буду упиратися, то призвати людей вийти на протести.
02.11.2021 18:02 Ответить
А там есть украинцы ? Ураинцев к корыту на пушечный выстрел не подпустят, все уже поделено между представителями ах какого народа.
02.11.2021 15:56 Ответить
Пусть даже по нарисованным рейтингам вся первая десятка будут неукраинцы (а к этому идет), то голосовать надо начиная с 11-го.
02.11.2021 17:54 Ответить
Многие расчитывают на более поавильные соцопросы от других агенств. Но следует понимать, что все эти агенства управляются с одного кабинета.
02.11.2021 15:28 Ответить
Це так Косоворотка бажає, що його рейтинг був вище за своїх конкурентів, і не просто вищий, а на десятки, щоб бути впевненим. Але це брехня. Немає у Косоворотки такого рейтингу і вже ніколи не буде. Замість нього дядьо Ігор Валєрійович і ху@ло готують Розумкова.
02.11.2021 15:32 Ответить
Сподіваюсь, що ваш акаунт доживе до результатів другого туру)
02.11.2021 15:38 Ответить
Звичайно доживе до другого тура в якому будуть Порошенко і можливо Розумков, чи ще хтось, але вже не Зеленський.
02.11.2021 15:44 Ответить
як показує досвід попередніх років, ванги з порохоботів як з гівна куля)
02.11.2021 16:26 Ответить
Нове опитування http://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=1069&page=1 КМІС , (Київський міжнародний інститут соціології), яке стверджує, що найбільшу підтримку виборців мають партії "Слуга народу" (18,3% серед тих, хто визначився з вибором), "ОПЗЖ" (17,0%), "Батьківщина" (15,4%), "ЄС" (15,1%). Різниця всіх чотирьох партій у межах статистичної похибки.
Понад 5% має також партія "Сила і честь" (5,6%). Трохи менше прохідного бар'єру мають партія Разумкова (4,5%) і Радикальна партія (4,5%). Порівняно з липнем підтримка топ-партій змінилася в межах похибки;
71,1% українців вважають, що справи в країні рухаються в неправильному напрямку. Про правильний напрямок говорять 15% (у липні було 68,7% і 16,1%);
Рівень схвалення діяльності Президента В. Зеленського практично не змінився порівняно з липнем, і наразі також переважають критичні оцінки: 56,9% респондентів не схвалюють діяльність Президента В. Зеленського, схвалюють - 28,2%
35,4% респондентів стверджують, що В. Зеленський виправдав їхні надії повністю або частково, хоча з них про повне виправдання надій говорять 4%. Половина респондентів (47,7%) відповіли, що він не виправдав надій. Ще 14,2% стверджують, що вони ніколи і не мали надій щодо В. Зеленського;
Респонденти скоріше підтримують проведення дострокових парламентських виборів - 47,3% підтримують проти 37,7%, які не підтримують. Хоча 35% респондентів погоджуються з твердженням «партію "Слуга народу" потрібно усунути від влади шляхом масових протестів». Не погоджуються з цим - 50,6%.

Це опитування громадської думки проводилось методом особистого ("face-to-face") інтерв'ю з використанням планшета; опитано 2028 респондентів, що мешкають у 103 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим). У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.
02.11.2021 17:34 Ответить
https://www.dsnews.ua/ukr/authors/denisenko-vadim Вадим Денисенко, директор "Українського інституту майбутнього", пише https://www.dsnews.ua/ukr/blog/reytingi-zelenskogo-pro-shcho-ne-govoryat-politologi-02112021-441607 на сайті "Ділова столиця" :

"На днях буде (оприлюднена), як на мене, найточніша соціологія від https://www.facebook.com/UkrainianIF/?__cft__[0]=AZVCFZPfO4Okjie1mfgOplfU-*******************************************************************************************************************************&__tn__=kK-R Ukrainian Institute for the Future (на замовлення) УІМ, але вже зараз ми можемо говорити про певні тенденції. А вони наступні: в лютому цього року рейтинг Зеленського був мінімальним за весь період його правління - 23%, потім були рішення РНБО і в серпні рейтинг Президента досягнув пікових 32%. Зараз, судячи з усього, він опустився до своїх весняних цифр у 25-27%. І тому поки що ми можемо говорити про те, що ядерний електорат Зеленського залишається йому вірним. Хоча обвалом для нього стане пониження рейтингу нижче 22-23%. Це означатиме, що його ядерний електорат починає в ньому розчаровуватися".

Детальніше - за вищенаведенною ссиллю
02.11.2021 17:44 Ответить
Єдине що ще тримає зебіляче стадо навколо клована, це ще не зовсім згасли сподівання посадити Порошенка. Ну я не бачу нічого іншого що може обгрунтувати його рейтинг в 25 %. Може хось з зебілів це читає і скаже на що вони й досі ще сподіваються ..
02.11.2021 17:54 Ответить
пороховатне стадо помиляється, посадити порошенка це означає зробити його лохторату подарунок у вигляді "політичного десидента", куди ефектніше буде виглядати оприлюднення плівок з голосом "главного" та копняк під зад ще у першому турі президентських)))
02.11.2021 18:39 Ответить
Добре. Тоді шо тебе, зебіл, особисто тримає біля Зе-дегенерата? Оприлюднення плівок?)))Тебе особисто.
02.11.2021 19:36 Ответить
Ти не відповів зебіл. Що тебе особисто тримає біля Зе-дегенерата? Який мотив? Про твою шаленіючу ненависть до Порошенка не треба казати, це все одно що сказати я - зе- фан і в мене два ока і дві ноги і тому я люблю Зе. Я писав, глянь вище, що ЩЕ тебе тримає біля твого зеленого уйопища окрім ненависті до Порошенка. Тіко не зливайся.
02.11.2021 19:47 Ответить
ну це не дивно що ти виявся таким собі узагальненим представником тпого зебілячого стада: про Порошенка можеш говрити годинами але чомусь нефіга не можеш родити про свого "навеличнішого". Зебілльо, ви такі пердбачувані. )
02.11.2021 20:21 Ответить
Смущает рывок партии КГБ-СБУ: Смешко-Гордона ...
02.11.2021 17:59 Ответить
бабло рижої мразі і анал уркаїна-24 посприяли...
02.11.2021 19:30 Ответить
Жабеня у неоліберастичному серпентарії.
youtube.com/watch?v=mg5lDy7lZOQ
02.11.2021 19:44 Ответить
https://eurosolidarity.org/2021/11/02/knyazhyczkyj-**********-dedali-bilshe-ne-doviryayut-zelenskomu-bo-vin-ne-zrobyv-nichogo-z-togo-shho-obiczyav-na-vyborah/ Українці дедалі більше не довіряють Зеленському, бо він не зробив нічого з того, що обіцяв на виборах
Високий рейтинг недовіри українців до президента Зеленського є результатом його непрофесійності та невиконаних обіцянок, які він давав на президентських виборах. Про це сказав народний депутата з фракції «Європейська Солідарність» Микола Княжицький в інтерв'ю журналістам. Депутат переконаний, що зростання антирейтингу президента Зеленського - неминучий процес.
«Більшість того, що обіцяв Зеленський, насправді неможливо було виконати. А те, що можливо було виконати, на те у нього немає фахових здібностей для цього. Ми бачимо, що відбувається з енергоносіями, що відбувається з комунальною платою. У нас взагалі вугілля немає. Нас чекають відключення електроенергії. Він обіцяв мир - люди гинуть. Він обіцяв процвітання і кінець епохи бідності, а бідність збільшується», - констатував Микола Княжицький.
«Очевидно, в такій ситуації його рейтинги будуть падати. І це абсолютно логічний і неминучий процес», - підкреслив депутат.
икола Княжицький також зазначив, що популістичними і незаконними кроками як-то рішення Ради національної безпеки і оборони Зеленському навряд чи вдасться втримати довіру українців
«Подивіться, зараз з Медведчука навіть зняли домашній арешт. Вони хизувалися, що закрили антиукраїнські канали. Ці канали переформатувалися і під іншою назвою знову з'явилися в ефірі і на супутнику. Піар, а не робота до добра не доводять і зростанню рейтингу врешті решт не сприяють», - наголосив представник «Європейської Солідарності».
02.11.2021 19:55 Ответить
