Рейтинг Зеленского с сентября упал с 31,1% до 25,1%, а "Слуги народа" с 25,8% до 20,4%, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Если бы в ближайшее время состоялись выборы в Верховную Раду, то проходной барьер смогли бы преодолеть семь партий. Если бы в ближайшее время состоялись выборы президента, то во второй тур прошли бы действующий глава государства Владимир Зеленский (25,1% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого голосовать) и пятый Президент Украины Петр Порошенко (14,1%).

Об этом свидетелствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" в течение 21-23 октября 2021 года, передает Цензор.НЕТ.

"Если бы в ближайшее время состоялись выборы Президента, то 25,1% проголосовали бы за В.Зеленского (среди голосующих и определившихся с выбором). 14,1% поддержали бы П.Порошенко, 10,1% – Ю.Тимошенко, 9,5% – Ю.Бойко, 7,3% – Д.Разумкова, 7,1% – И.Смешко, 6,0% – Е.Мураева, 5,1% – В.Гройсмана, 4,3% – А.Гриценко, 3,9% – О.Ляшко. 2,0% – О.Тягнибока, 1,5% – А.Садового", - говорится в исследование.

Также по данным "Рейтинга", рейтинг президента Владимира Зеленского по сравнению с сентябрем 2021 года упал с 31,1% до 25,1%.

"Рейтинг партий возглавляет партия "Слуга народа", которую готовы поддержать 20,4% среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором. За партию "Европейская Солидарность" – 15,8%, "Оппозиционную платформу – За жизнь" – 12,0%, "Батькивщину" – 10,9%. Рейтинг других политических сил несколько ниже. Партию "Сила и честь" поддерживают 6,4%, партию Мураева "Наши" – 6,3%, партию "Украинская стратегия Гройсмана" – 5,3%, Радикальную партию – 4,8%, "УДАР Виталия Кличко" - 4,2%, партию Шария - 3,8%, ВО "Свобода" - 2,9%, партию "Голос" - 2,2%, партию "Самопомич" - 1,9%", - отмечают авторы исследования.

Кроме того, по данным "Рейтинга", рейтинг партии "Слуга народа" по сравнению с сентябрем 2021 года упал с 25,8% до 20,4%.









Аудитория: население Украины старше 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0.