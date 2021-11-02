Рейтинг Зеленского с сентября упал с 31,1% до 25,1%, а "Слуги народа" с 25,8% до 20,4%, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА
Если бы в ближайшее время состоялись выборы в Верховную Раду, то проходной барьер смогли бы преодолеть семь партий. Если бы в ближайшее время состоялись выборы президента, то во второй тур прошли бы действующий глава государства Владимир Зеленский (25,1% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого голосовать) и пятый Президент Украины Петр Порошенко (14,1%).
Об этом свидетелствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" в течение 21-23 октября 2021 года, передает Цензор.НЕТ.
"Если бы в ближайшее время состоялись выборы Президента, то 25,1% проголосовали бы за В.Зеленского (среди голосующих и определившихся с выбором). 14,1% поддержали бы П.Порошенко, 10,1% – Ю.Тимошенко, 9,5% – Ю.Бойко, 7,3% – Д.Разумкова, 7,1% – И.Смешко, 6,0% – Е.Мураева, 5,1% – В.Гройсмана, 4,3% – А.Гриценко, 3,9% – О.Ляшко. 2,0% – О.Тягнибока, 1,5% – А.Садового", - говорится в исследование.
Также по данным "Рейтинга", рейтинг президента Владимира Зеленского по сравнению с сентябрем 2021 года упал с 31,1% до 25,1%.
"Рейтинг партий возглавляет партия "Слуга народа", которую готовы поддержать 20,4% среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором. За партию "Европейская Солидарность" – 15,8%, "Оппозиционную платформу – За жизнь" – 12,0%, "Батькивщину" – 10,9%. Рейтинг других политических сил несколько ниже. Партию "Сила и честь" поддерживают 6,4%, партию Мураева "Наши" – 6,3%, партию "Украинская стратегия Гройсмана" – 5,3%, Радикальную партию – 4,8%, "УДАР Виталия Кличко" - 4,2%, партию Шария - 3,8%, ВО "Свобода" - 2,9%, партию "Голос" - 2,2%, партию "Самопомич" - 1,9%", - отмечают авторы исследования.
Кроме того, по данным "Рейтинга", рейтинг партии "Слуга народа" по сравнению с сентябрем 2021 года упал с 25,8% до 20,4%.
Аудитория: население Украины старше 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0.
Я вже про це казав не раз, але реакції коментарів вкрай слабкі. Люди на жаль не розуміють.
Справа в тому, що після кожного нашого здавалось би переможного майдану, як і завжди, проходять олігархічні вибори. Це через, небаченого в світі розміру, декілька-мільйонну "виборчу" заставу місця в бюлетенях виборів президента скуповують ставленики олігархату. Ото серед них виборці вимушені "обирати".
Такі "вибори" являються головною причиною, абсолютних поразок наших майданів. Наші вибори не мають нічого спільного з демократичними. Тільки імітація.
Необхідно невідкладно перейти на аналог польської демократичної системи виборів. Там не олігархи формують склад бюлетеня, а самі виборці, підтримкою претендентів помірною кількістю підписів (100 тис.).
Понад 5% має також партія "Сила і честь" (5,6%). Трохи менше прохідного бар'єру мають партія Разумкова (4,5%) і Радикальна партія (4,5%). Порівняно з липнем підтримка топ-партій змінилася в межах похибки;
71,1% українців вважають, що справи в країні рухаються в неправильному напрямку. Про правильний напрямок говорять 15% (у липні було 68,7% і 16,1%);
Рівень схвалення діяльності Президента В. Зеленського практично не змінився порівняно з липнем, і наразі також переважають критичні оцінки: 56,9% респондентів не схвалюють діяльність Президента В. Зеленського, схвалюють - 28,2%
35,4% респондентів стверджують, що В. Зеленський виправдав їхні надії повністю або частково, хоча з них про повне виправдання надій говорять 4%. Половина респондентів (47,7%) відповіли, що він не виправдав надій. Ще 14,2% стверджують, що вони ніколи і не мали надій щодо В. Зеленського;
Респонденти скоріше підтримують проведення дострокових парламентських виборів - 47,3% підтримують проти 37,7%, які не підтримують. Хоча 35% респондентів погоджуються з твердженням «партію "Слуга народу" потрібно усунути від влади шляхом масових протестів». Не погоджуються з цим - 50,6%.
Це опитування громадської думки проводилось методом особистого ("face-to-face") інтерв'ю з використанням планшета; опитано 2028 респондентів, що мешкають у 103 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим). У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.
"На днях буде (оприлюднена), як на мене, найточніша соціологія від https://www.facebook.com/UkrainianIF/?__cft__[0]=AZVCFZPfO4Okjie1mfgOplfU-*******************************************************************************************************************************&__tn__=kK-R Ukrainian Institute for the Future (на замовлення) УІМ, але вже зараз ми можемо говорити про певні тенденції. А вони наступні: в лютому цього року рейтинг Зеленського був мінімальним за весь період його правління - 23%, потім були рішення РНБО і в серпні рейтинг Президента досягнув пікових 32%. Зараз, судячи з усього, він опустився до своїх весняних цифр у 25-27%. І тому поки що ми можемо говорити про те, що ядерний електорат Зеленського залишається йому вірним. Хоча обвалом для нього стане пониження рейтингу нижче 22-23%. Це означатиме, що його ядерний електорат починає в ньому розчаровуватися".
Детальніше - за вищенаведенною ссиллю
youtube.com/watch?v=mg5lDy7lZOQ
Високий рейтинг недовіри українців до президента Зеленського є результатом його непрофесійності та невиконаних обіцянок, які він давав на президентських виборах. Про це сказав народний депутата з фракції «Європейська Солідарність» Микола Княжицький в інтерв'ю журналістам. Депутат переконаний, що зростання антирейтингу президента Зеленського - неминучий процес.
«Більшість того, що обіцяв Зеленський, насправді неможливо було виконати. А те, що можливо було виконати, на те у нього немає фахових здібностей для цього. Ми бачимо, що відбувається з енергоносіями, що відбувається з комунальною платою. У нас взагалі вугілля немає. Нас чекають відключення електроенергії. Він обіцяв мир - люди гинуть. Він обіцяв процвітання і кінець епохи бідності, а бідність збільшується», - констатував Микола Княжицький.
«Очевидно, в такій ситуації його рейтинги будуть падати. І це абсолютно логічний і неминучий процес», - підкреслив депутат.
икола Княжицький також зазначив, що популістичними і незаконними кроками як-то рішення Ради національної безпеки і оборони Зеленському навряд чи вдасться втримати довіру українців
«Подивіться, зараз з Медведчука навіть зняли домашній арешт. Вони хизувалися, що закрили антиукраїнські канали. Ці канали переформатувалися і під іншою назвою знову з'явилися в ефірі і на супутнику. Піар, а не робота до добра не доводять і зростанню рейтингу врешті решт не сприяють», - наголосив представник «Європейської Солідарності».