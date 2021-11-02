РУС
Минцифры запускает детский COVID-сертификат в "Дії": Получить его могут лица старше 12 лет

Детям от 12 лет после одной дозы или полного курса вакцинации родители могут генерировать COVID-сертификат в "Дії".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщает пресс-служба Минцифры.

Для этого родителю нужно зайти в обновленное приложение и добавить свидетельство о рождении ребенка.

Отмечается, что с 14 лет подростки могут самостоятельно авторизоваться в "Дії" с помощью чипа NFC на ID-карте или биометрическом паспорте.

Поразительно, вы такой бред генерировать можете постоянно или нужно вдохновение?

Искренне удивляюсь способности сочетать несвязанные вещи в рамках конспирологического нарратива.
наш шарик перенаселён. войны,гомосексуальные пары,болезни,мало помогают в утилизации человечества. вот придумали ковид,а когда волна достигла нужной высоты,то пошёл процесс вакцинации,который призван уменьшить продолжительность жизни,уменьшить деторождаемость и таки к 2050-му году,выйти на снижение популяции человека.
02.11.2021 13:11 Ответить
не робіть вигляд, що ви не зрозуміли.
02.11.2021 13:25 Ответить
Більшого знущяння ще не вигадали?
02.11.2021 13:06 Ответить
наш шарик перенаселён. войны,гомосексуальные пары,болезни,мало помогают в утилизации человечества. вот придумали ковид,а когда волна достигла нужной высоты,то пошёл процесс вакцинации,который призван уменьшить продолжительность жизни,уменьшить деторождаемость и таки к 2050-му году,выйти на снижение популяции человека.
02.11.2021 13:11 Ответить
Поразительно, вы такой бред генерировать можете постоянно или нужно вдохновение?

Искренне удивляюсь способности сочетать несвязанные вещи в рамках конспирологического нарратива.
02.11.2021 13:22 Ответить
для этого нужен ум...впрочем к вам это не относится.
02.11.2021 13:59 Ответить
скорее психотропные и не сдерживаемая логикой и опорой на факты фантазия, а так, в условиях такого бреда, даествительно, куда уж...
02.11.2021 14:02 Ответить
не знаю,я наркотики не употребляю,так что тут тебе и карты в руки.
02.11.2021 14:04 Ответить
Круто.!Значит это естественное состояние, как у Обеликса.

Что возвращает к вопросу: такой бред генерировать можете постоянно или нужно вдохновение?
02.11.2021 14:06 Ответить
тебе наркоту виднее.
02.11.2021 14:09 Ответить
в общем, слился Юрий, а жаль. Можно было бы столько интересного узнать о жизни конспиролога. Как быт без логики, и т.д. С т.зр. антропологии - просто "клондайк"
02.11.2021 14:21 Ответить
Тоді можна вважати це дійство на тест про розумові можливості людства. Ще за низький рівень.
02.11.2021 13:24 Ответить
выборка для того, чтобы судить о всем человечестве, маловата и не репрезентативна, не находите?
02.11.2021 14:24 Ответить
Спираючись на те, що відбувається у світі ні, але за виключенням деяких країн.
02.11.2021 17:02 Ответить
а в чем "знущання" в способности быстро сделать бюрократическую бамажку?
02.11.2021 13:23 Ответить
не робіть вигляд, що ви не зрозуміли.
02.11.2021 13:25 Ответить
я и не делаю, новость- об упрощении генерации бумажек, под ней коммент с возмущением. Или теперь в каждом нужно предполагать борца с логикой, популиста и конспиролога?
02.11.2021 13:39 Ответить
Він і не зрозуміє.
02.11.2021 13:48 Ответить
50% моих знакомых приложение Дия не узнает по фото. Люди меняются, худеют, толстеют, красятся, лысеют...
02.11.2021 15:31 Ответить
с последнего обновления приложения дия-подпись не обязательна для генерации сертификатов, могут дальше толстеть и лысеть
02.11.2021 15:41 Ответить
Ну это только для ковид сертификатов сделали упрощение позавчера. Для всего остального все равно нужен Дія-підпис.
02.11.2021 15:45 Ответить
Как мило)
Как детский крематорий- "Уголёк"
02.11.2021 13:09 Ответить
еще около 500 000 доз необходимо до 01.12.2021 использовать,
чтоб не утилизировать как те 600 000 доз со сроком годности до 01.11.2021
02.11.2021 13:11 Ответить
Вася, подтвердить опасения фактами способны?
показать весь комментарий
02.11.2021 13:24 Ответить
Как сообщили в Минздраве, что пока неизвестно тoчное кoличество дoз AstraZeneca, котoрое придется утилизировать. Это выяснится до 3 ноября.

"По сoстоянию на 1 ****** осталoсь примернo 500 тыс. доз вакцины от AstraZeneca со срoком гoдности до 31 октября 2021 года, тoчное кoличество из-за вoзможного разлива (например, из флакона использовали девять из 10 доз) будет известно до 3 ******", - говорится в сообщении.

По инфoрмации Минздрава, по сoстоянию на сегoдняшний дeнь в Украине более 1 млн дoз вакцины от AstraZeneca, срoк гоoности которoй истекает до 30 ноября. "Естественно, что скорее всего, ее тоже всю не успеют использовать. В пределах до 400 тыс или возможно больше так же придется утилизировать. Никто не будет колоть просроченную - это гарантируется!" - говорится в сообщении.
02.11.2021 14:21 Ответить
Аплодую стоячи . Тепер до "ДіЯ" зможуть долучитися навіть діти і нас в "ДіЯ" стане ще більше . Це покоління визнаватиме вибори виключно у смартфоні .
Слава Нації !!! Смерть макулатуризації .
02.11.2021 13:39 Ответить
как родители воспитают и социализация пройдет, так и будет. Дия едва ли имеет такой всепоглощающий эффект. Достаточно других платформ, которые коммерческие и куда пользователи бездумно сливают очень много персональных данных и вкладывают массу ресурсов - времени и сил.
02.11.2021 13:47 Ответить
То ким треба бути, щоб власну дитину вколоти невідомим шмурдяком? Я по українців був кращої думки.
02.11.2021 14:04 Ответить
так состав "шмурдяка" проверялся лабораториями. Вы состав продуктов в холодильнике с меньшей вероятностью можете узнать
02.11.2021 14:27 Ответить
Так звані "вакцини" файзер і модерна вакцинами насправді не є. Це генетичний продукт склад якого невідомі нікому окрім розробника. Навіть виробник не знає його склад та дію в перспективі кількох років.
02.11.2021 18:36 Ответить
Откуда вам известно, что знает разработчик, открыт механизм чтение мыслей? И как можно разработать вакцину, наладить ее производство, пройти экспертизу в нескольких странах и при этом не знать ее состав?

Когда вакцина становится вациной, после чего, можно уточнить?

Состав вакцины указан на сайтах не только МОЗ, но и информагенств, например, https://news.liga.net/society/news/chto-vhodit-v-sostav-vaktsin-moderna-i-pfizer-biontech-spisok-veschestv Вакцина от коронавируса. Что входит в состав препаратов Moderna и Pfizer/BioNTech - список - новости Украины, Общество - LIGA.net
02.11.2021 18:42 Ответить
Якщо для спокійного життя вам в організмі потрібний цей генетичний препарат, то ви маєте повне право ним скористатись. Але мені недостатньо інформації "Настоящий препарат содержит следующие ингредиенты.
Активный
ингредиент
• Тозинамеран (мРНК, кодирующая полноразмерный спайковый белок, связывающийся с
клеточной мембраной человека)
Добавки • ALC-0315: [(4-гидроксибутил)азандиил]бис(гексан-6,1-диил)бис(2-гексилдеканоат)
• ALC-0159: 2-[(полиэтиленгликоль)-2000]-N,N-дитетрадецилацетамид
• DSPC: 1,2-дистеароил-сн-глицеро-3-фосфохолин
• Холестерин
• Хлорид калия
• Одноосновный фосфат калия
• Хлорид натрия
• Двухосновный дигидрат фосфата натрия"
очевидно, що нікому невідомо як препарат поведе себе в перспективі 2 - 10 років нікому невідомо. Якщо Вам все одно - ваша справа. Натомість я вважаю, що навязування для використання цього препарату - злочин і рано чи пізно за це прийде юридична відповідальність. Це просто заробляння тріліонів доларів для певних олігархічних груп, які керують виробництвом препаратів та ВОЗ. Ви цього не бажаєте бачити? Ваша справа.
02.11.2021 19:40 Ответить
Я понимаю, что искусство "переобуваться в полете" освоено многими, но хочется по пунктам - состав все-таки известен или нет?

Это уже вакцина или еще нет?

Что мешает привиться короноваком, сделаным на основе традициионной методики ослабленного вируса?

Откуда информация о том, что руководство разных компаний, производящих вакцины - олигархично? Есть конкретные обвинения?
02.11.2021 19:55 Ответить
Ви, бачу, просто не можете зрозуміти, що вам говорять. Мені шкода.
02.11.2021 19:56 Ответить
ну да, удобно, хотя и очень не тактично слился...
02.11.2021 19:58 Ответить
Я не антиваксер, розумію користь вакцинації, що проводиться з розумом, а також те, яку шкоду може робити імітація роботи по вакцинації. Нажаль, влада замість потрібних дій, шляхом психічного залякування та неприпустимих жертв населення через ці дії, порушуючи Конституцію України, порушила конституційний лад держави.
Повторюють дві тези: 1) вакцинована людина рятує себе і 2) не підставляє під ризик оточуючих.
1) Здавалося б, беззаперечний аргумент про те, що 93% померлих, це невакциновані, але це напівправда, а як відомо, напівправда не краще брехні. До цієї інформації треба ще вказувати, що більшість всіх цих невакцинованих з реанімації це люди критичних груп - похилого віку, а також із слабким природним імунітетом через хронічні хвороби, які всі обліковуються в державних медичних і пенсійних реєстрах. Як тільки отримали вакцини, уряд мав би створити списки всіх громадян критичних груп, і в першу чергу вакцинувати їх, шляхом відвідування вдома по всім адресам. Замість цього влада порушила конституційний лад і шляхом психічного залякування, на емоціях, відбирає в людей здатність критично мислити. Примусивши більшість здорового населення, з природним імунітетом до ковіду, стояти в чергах на вакцинацію, влада позбавила вакцинації тих, хто її потребує і в силу фізичного стану не може дістатись без сертифікатів до центрів і стояти там в чергах. Головний санлікар .
Зараз в Україні всього 8,5 млн. доз вакцин, тобто тільки третина від потреби. Більшість цих вакцин заради показників "роботи МОЗ" буде використано не за призначенням, а багато тих, що їх потребує, їх не отримають, збільшивши показники смертності та надавши владі можливість і далі залякувати громадян, щоб відволікти від її злочинної бездіяльності.
2) Здавалося б, беззаперечний аргумент про те, що заради збереження населення можна обмежити права громадян, щоб вони не розповсюджували вірус і не наражали оточуючих на небезпеку. Але якщо, згадати, що вакциновані так само розповсюджують вірус. Ляшко: https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3320718-vakcinovani-vid-covid19-povinni-nositi-masku-lasko.html людина, яка вакцинована, може переносити збудника, хворіти з легким перебігом та інфікувати.
Крім того, відповіддю вірусів на не природний, штучний імунітет від вакцин, є значне збільшення мутацій, що може привести до появи нових, ще небезпечніших штамів. Тобто, вакциновані перебуваючи у громадських місцях несуть для оточюючих таку саму небезпеку, що й не вакциновані і померлу в реанімації бабусю, можливо, заразила вакцинована дочка.
Замість завчасного належного виконання своїх обов'язків, влада не знайшла нічого краще, ніж порушити конституційні права громадян, не роблячи належних дій, ефективних без порушень прав, прикриваючи свої неефективні дії звинувачуючи незгодних в смертях людей.
Ні страшні факти про померлих від нестачі ліжкомісць і кисню, які заздалегідь не забезпечила влада, ні звинувачення невакцинованих в цих смертях, ні "імітація" масової вакцинації в центрах, дістатися до яких без сертифікатів і для людей похилого віку великі проблеми, не мають достатніх підстав для сегрегації громадян, дискримінації за наявністю сертифіката і порушення владою конституційного ладу шляхом порушень Конституції України.
Сподіваюся, МОЗ доведеться відповідати за те, що він зробив і що з належного не зробив, приховуючи бездіяльність обмеженням конституційних прав громадян, безпідставною сегрегацією та історіями жахів про смертність в українських лікарнях.
02.11.2021 14:21 Ответить
мерзкое ублюдочное государство
02.11.2021 14:59 Ответить
 
 