Коррупция в "Укроборонпроме": САП повторно направила в суд обвинительный акт в отношении Жукова

Специализированная антикоррупционная прокуратура повторно направила в суд обвинительный акт по Виталию Жукову, которому отводят роль организатора уклонения от уплаты налогов на сумму более 49 млн грн и легализации этих средств.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом журналисту "Слово и дело" сообщила представитель САП Ольга Постолюк.

"Обвинительный акт в отношении указанного лица, обвиняемого по части 3 статьи 27, ч. 3 ст. 212 и ч. 3 ст. 209 УК Украины, направили в Соломенский районный суд города Киева", – сказала она.

По информации "Слово и дело", дело Жукова объединили с материалами относительно еще двух фигурантов расследования Андрея Рогозы и бухгалтера Елены Иванюк.

Ранее генеральный директор государственного концерна Укроборонпром Юрий Гусев провел общий брифинг с Жуковым и сообщил о сотрудничестве государственного завода.

Следствие установило, что примерно с 8 мая 2015 года Виталий Жуков, который уже работал в государственном концерне "Укроборонпром", и его друг Андрей Рогоза, имея опыт ведения хозяйственной деятельности по поставке специфических товаров для оборонной отрасли, разработали план поставки таких товаров для "Укроборонпрома" с целью обогащения и получения быстрой прибыли. В частности, речь шла о деталях и комплектующих для бронетехники и вооружения с возможностью уклонения от уплаты налогов.

Для выполнения этого плана Жуков и Рогоза привлекли и других лиц – Игоря Волохача (в 2015 году был владельцем ООО "Оптимумспецдеталь" и директором), Романа Чубу (позже стал владельцем и директором фирмы "Оптимумспецдеталь") и Елену Иванюк (выполняла роль бухгалтера). Позже была организована схема с помощью компании "Оптимумспецдеталь": использовали ее документы, подавали налоговую отчетность и подписывали документы по указанию Рогозы и Жукова.

Товары для поставки предприятиям ГК "Укроборонпром" Рогоза покупал за наличные, поэтому они фактически легального источника происхождения не имели. С целью маскировки реального происхождения и легализации средств, полученных преступным путем; увеличение налоговой деятельности, Рогоза и Жуков использовали ряд частных компаний для проведения безналичных операций. Это приводило к повышению себестоимости товаров и возможности уклонения от уплаты налогов.

В связи с этим в период с 8 мая 2015 года до 16 августа 2018 года Жуков напрямую обратился к лицам, которые способствовали своими действиями фактически легализации этих средств, а именно к Артему Болдареву и в дальнейшем к Александру Фомичу. Последние вместе с другими лицами через ряд частных фирм провели для "Оптимумспецдеталь" эти операции по легализации товаров, которые Рогоза приобрел за наличные. В результате такой деятельности с использованием ООО "Оптимумспецдеталь" Рогоза и Жуков получили в свое распоряжение общую сумму в 49,34 млн грн, которые были получены вследствие уклонения от уплаты налогов.

С целью маскировки изначального незаконного происхождения средств Рогоза и Жуков в указанный период через банковские счета провели ряд хозяйственных операций через частные компании, подконтрольные вышеуказанным Болдареву и Фомичу. Операции проводились со счетами ООО "Оптимумспецдеталь", на которые поступали средства от государственных предприятий с ГК "Укроборонпром", по указанию Жукова и Рогозы осуществлялись с помощью бухгалтера Иванюк перерасчет через клиент-банкинг на указанные частные фирмы, подконтрольные Болдареву и Фомичу. В результате эти компании оказались фиктивными. Таким образом, полученные средства Жуковым и Рогозой от ГП-участников "Укроборонпром" были легализованы путем использования этих компаний. Прокурор добавил, что ряд директоров этих компаний, через которые "отмывались" средства, были осуждены приговорами судов за фиктивное предпринимательство, которое сейчас декриминализировано.

Напомним, Высший антикоррупционный суд не утвердил соглашение с Жуковым. Также суд не утвердил соглашение и с Рогозой.