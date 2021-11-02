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Импорт электроэнергии из России и Беларуси - это фиаско власти, – экс-министр энергетики Буславец

Импорт электроэнергии из России и Беларуси - это фиаско власти, – экс-министр энергетики Буславец

Импорт электроэнергии из Беларуси через частные компании-посредники – это очевидное фиаско власти.

 Об этом заявила экс-министр энергетики Ольга Буславец, передает агентство "Интерфакс-Украина".

"Скорее всего, импорт из Беларуси состоится на следующей неделе под эгидой частных компаний с выкупом сечения у "Энергоатома" по цене, близкой к нулю. Очередное будничное фиаско. Ожидаемый объем 400 МВт", – написала Буславец на своей странице в Facebook во вторник.

Она акцентировала, что на импорт электроэнергии из Беларуси и Российской Федерации был почему-то один из основных расчетов власти при прохождении отопительного сезона. "Надежды украинских топ-чиновников на то, что Москва побежит зарабатывать в Украине копейки, пренебрегая игрой в большую политику, не оправдались", – констатировала экс-глава Минэнерго. По словам источника агентства "Интерфакс-Украина", импорт э/э из Беларуси в ближайшее время, если начнется, то будет приблизительно до 20 ноября ограничен мощностью 200-250 МВт.

Как сообщалось, недавно созданное частное ООО "ТЭТ групп", собственником которого является бывший глава "Д.Трейдинг" Виталий Бутенко, на суточном аукционе НЭК "Укрэнерго" выкупило 400 МВт мощности на все часы для импорта электроэнергии из Беларуси. Как свидетельствуют обнародованные на сайте НЭК результаты аукциона, еще по 2 МВт на каждый час выкупило частное ООО "Электропоставщик". Всего предлагалось 900 МВт на каждый час суток. Ранее 885 МВт мощности для импорта из Беларуси выкупила НАЭК "Энергоатом", еще 15 МВт – ООО "Электро Комьюнити". Вместе с тем по данным источников агентства, в частности, Беларусь не подтверждает "Энергоатому" объемы и графики поставок. По его мнению, это политический вопрос.

Автор: 

электроэнергия (772) Буславец Ольга (71)


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Топ комментарии
+24
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02.11.2021 13:42 Ответить
+22
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02.11.2021 13:40 Ответить
+21
шо ты звиздишь?
Почему до 2019 работала и зеленая е/е, и АЕС были с прибылью, и не покупали в рахе.
Еще и для населения тариф 0,98 был? До воцерковлевания "какой разницы"
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02.11.2021 13:34 Ответить
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срамота .
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02.11.2021 13:27 Ответить
просто бизнес на крови..
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02.11.2021 13:28 Ответить
Або кров на бізнесі.
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02.11.2021 13:31 Ответить
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02.11.2021 13:40 Ответить
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02.11.2021 13:42 Ответить
и ещё как время дальнейшего отупления народа, который с каждым разом выбирает более тупого президента.
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02.11.2021 15:21 Ответить
Во всём виноват Путин!!!
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02.11.2021 15:23 Ответить
А когда в ваших квартирах будет темно и холодно, тогда что вы будете здесь писать? А, ну да, снова проклинать власть.
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02.11.2021 14:05 Ответить
А вы что ожидали когда АЕС закрывали и вводили *зельоные тарифы* Ахметова? Кстати почему ети самые компании не покупают у Ахметова *зельоную енергетику* да и сам Ахметов? Ато как то некрасиво получается, свое говно Ахметка государству продает в 10 раз дороже а для своих заводов покупает нашу дешовую АЕС.
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02.11.2021 13:29 Ответить
шо ты звиздишь?
Почему до 2019 работала и зеленая е/е, и АЕС были с прибылью, и не покупали в рахе.
Еще и для населения тариф 0,98 был? До воцерковлевания "какой разницы"
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02.11.2021 13:34 Ответить
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02.11.2021 13:41 Ответить
Ой да не свисти. Знаем мы как рисовали и рисуются все ети цифры. Если послушать так одни прибыли и крепкие хозяйственники, а есло присмотреться так за ето время ниодного енергоблока не было ни построено ни достроено ни тд. Куда делись прибыли? Я тольког у Ахмета и Косюка вижу прибыли.
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02.11.2021 13:46 Ответить
После введения Гнойсманом в июле 2019 года "нового рынка электроэнергии" (это его был дембельский аккорд перед отставкой), за счет энергоатома стали покрывать "зеленые тарифы" получили убытки, так что не надо постить того жида.
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02.11.2021 13:54 Ответить
Купували не саму електроенергію, а паливо для АЕС в кацапів та вугілля для ТЕС з ОРДЛО під виглядом "пенсильванського" з накруткою "ротердам+". Але ж "то другоє"...
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02.11.2021 14:23 Ответить
А можна в цифрах про закриття АЕС. Скільки вироблялось до закритя, коли закрили і скільки стало вироблятися на АЕС ?
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02.11.2021 13:50 Ответить
Главное ляп5уть,зебанутые,они же не думают,главное для них Зелин струмент для игры на рояле поцеловать
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02.11.2021 14:19 Ответить
Ось ти правельний , та ніколи не брешеш. Ну то приведи цифри, та час. А то ти як і Петро, тільки й звездіти та обіцяти. Докажи що я не правий.
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02.11.2021 15:15 Ответить
свое говно Ахметка государству продает в 10 раз дороже а для своих заводов покупает нашу дешовую АЕС.-Тому есть подтверждение? А то похоже: Куда спирт дели? Продали. А где деньги? Пропили. ДТЭК Ахметова это прежде всего ТЭС.
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02.11.2021 14:21 Ответить
И поэтому ахметовская б.у. министр начала гавкать на зеленожопых
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02.11.2021 14:27 Ответить
Не,это поддержка убийц и их режимов и войны против Украины.Кто кого поддерживает-тот и сам таков...
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02.11.2021 13:31 Ответить
https://regnum.ru/news/3403293.html Литва закупила электроэнергию с Белорусской АЭС, несмотря на политику

забыв о призывах собственного президента Гитанаса Науседы к Украине с требованием отказаться от импорта электроэнергии с Белорусской АЭС.
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02.11.2021 13:42 Ответить
Литва не будет покупать электроэнергию, которую производит Белорусская АЭС, построенная около границы двух стран и находящаяся на расстоянии 50 км от Вильнюса, так как считает, что данная станция не является безопасной. Об этом 16 февраля заявил литовский президент Гитанас Науседа местному телеканалу TV3. Как считает Науседа, культура эксплуатации Белорусской АЭС «ниже всякого уровня».
https://regnum.ru/news/polit/3192120.html
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02.11.2021 13:46 Ответить
В октябре 2021 года Литовская республика существенно нарастила импорт электроэнергии из Беларуси. В среднем в месяц литовцы покупают 500-520 Мвт (с пиками до 800-820). https://thinktanks.by/publication/2021/11/01/litva-seychas-zakupaet-bolshe-belorusskoy-**************-chem-do-zapuska-aes.html
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02.11.2021 14:47 Ответить
Кстати что там говорят что Васадзе опять собирается запускать сборку росийских жигулей на ЗАЗ? Евробляхеров с помощью Пети уже убрал с рынка которые ему мешали и будет толкать нам говнотазы от окупантов.
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02.11.2021 13:32 Ответить
уже давно собирают,а васадзе одна из множества гнид...
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02.11.2021 13:34 Ответить
Так євробляхери привели до влади Зе і наче вирішили свої питання щодо їх розмитнення)). То причому тут Порох)). Жеріте те, що приготували
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02.11.2021 13:39 Ответить
Ошибаешься. Петя привел к власти ЗЕ своими действиями. А Петю привел Януковощ. и тд.
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02.11.2021 13:43 Ответить
зе к власти привел игорь валериевич...
его анализ, расчет, подбор кадра оказались на высоте...выше всех
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02.11.2021 13:49 Ответить
Не вступай в спор с дерьмом зеленым. Лучше сразу в спам.
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02.11.2021 13:52 Ответить
без разницы... тонус поддерживается
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02.11.2021 13:56 Ответить
ООО, саме цього треба було дочекатися від зелекторату)). Довбень на довбні, а вже бач це не вони зелену погань до влади привели. Порох, так тримати!
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02.11.2021 14:02 Ответить
лишьбыНЕпорошенко
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02.11.2021 13:55 Ответить
А где того фиаско нет? Это не на стадионе визжать и не хером по роялю.
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02.11.2021 13:32 Ответить
"Она акцентировала, что на импорт электроэнергии из Беларуси и Российской Федерации был почему-то один из основных расчетов власти при прохождении отопительного сезона" - довели за десятилетия страну до ручки "крепкие хозяйственники" Януковича-Порошенки.

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02.11.2021 13:34 Ответить
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02.11.2021 13:47 Ответить
Воровское наследие десятилетий страна будет отрыгивать кровью тоже лет 10

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02.11.2021 14:14 Ответить
Так неочікувано, а на справді цим людям не звикати говорити суспільству те, що вони хочуть почути
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02.11.2021 13:37 Ответить
ще недавно писали, що буславець вчасно, сезонно не провела закупки вугілля...а зараз вже вона звинувачує владу...
а, як жеж там експерт герус почувається...
може й вийде з народом перекривати дороги за вєєрні вимкнення
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02.11.2021 13:52 Ответить
мацковские сказали белорусскому старому пердуну, что если будут поставки электроэнергии в Украину, хоть частные, хоть любые, то про газ по $128 он может забыть. Если он ноябрь переживет, конечно, а то там Ковид сильнейший, а Лось колхозный все без маски ходит.
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02.11.2021 13:46 Ответить
ожидаем и следующий шаг - покупка у эрэфии газа .
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02.11.2021 13:50 Ответить
уже вчера на украина 24 кучеренко (матькивщина) и какой то зажоповец верещали что надо заключать прямые контракты по газу с грязьпромом
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02.11.2021 14:05 Ответить
Молдова ж заключила. І?
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02.11.2021 14:15 Ответить
Ахметову уголёк с паРашки значит можно, а эл.энергию с Беларуси нельзя.
Ахметовская шлюшка переживает за своего хозяина.
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02.11.2021 13:51 Ответить
когда слышу эту фамилию мгновенно выстраивается цепочка - Буславец, Шмыгаль, Ахметов. А
А там где Ахметов там беда и горе простым людям.
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02.11.2021 15:01 Ответить
Зевиборцям зельоні тарифи
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02.11.2021 13:51 Ответить
Кухарка керує державаю...тупа, без мізків. Тому маєм те що маєм.
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02.11.2021 13:53 Ответить
Ну а кто его выбирал? И вааще, кого вы выбрали нормальным през-том? Так у кого мизкив немае?
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02.11.2021 14:15 Ответить
Ніяка це не поразка, лідери Московії, Беларусі та України об'єднані оною етнічною приналежністю, контрольовані сектою хабад і вон собі потроху інтегруються. Все так, як було в Козірії (відома як Хозарія) - політична верхівка іудеська, а решта народу - хто як і у що. Навіть на низах один народ може чубитися з іншим, аби верхівку тільки не зачіпав...
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02.11.2021 14:05 Ответить
Верніть мені Порошенка з Гройсманом, нехай далі крадут
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02.11.2021 14:22 Ответить
В тебе ніхто їх і не відбирав. Вони самі все просрали.
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02.11.2021 14:26 Ответить
А импорт, типа "по реверсу" бензина, газа и угля (все годы войны) - это все нормально, так надо ?
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02.11.2021 14:58 Ответить
Еще только собираемся поставлять, а уже эти ватты поделили между собой.
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02.11.2021 15:35 Ответить
Ни какое это не фиаско, это бизнес на крови от зе_никчемности.
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02.11.2021 15:39 Ответить
столбы с белоруси нада ликвидировать
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02.11.2021 18:52 Ответить
Может мы просто лошары???
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02.11.2021 23:29 Ответить
 
 