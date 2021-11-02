Зеленский ввел в действие 4 решения СНБО по санкциям: в списке причастные к организации выборов в Крыму и преследованию татар

Президент Украины Владимир Зеленский подписал четыре указа о введении санкций в отношении физических и юридических лиц, причастных, в частности, к организации голосования на выборах в Государственную думу Российской Федерации и нарушению прав человека на территории временно оккупированного полуострова Крым.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

В частности, указом главы государства № 557/2021 вводится в действие решение СНБО о санкциях против причастных к организации и проведению выборов в Госдуму РФ в оккупированном Крыму. В списке 121 человек. В отношении них предусматривается блокирование активов, ограничение торговых операций, ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины (полное прекращение), предотвращение выведения капиталов за пределы Украины, остановка выполнения экономических и финансовых обязательств и другие меры.

Полный список лиц, против которых данным указом введены санкции, доступен по ссылке.

Указом № 559/2021 введены санкции против представителей судебной системы, которые причастны к незаконному преследованию крымских татар. В списке 6 человек:

- Алексей Козырев - член "Судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Республики Крым";

- Анастасия Супряга - "старший прокурор отдела государственных обвинений прокуратуры Республики Крым";

- Ирина Кагитина - "судья Киевского районного суда" Симферополя;

- Алексей Тихопой - "судья Киевского районного суда" Симферополя;

- Андрей Гиба - начальник следственного отдела УФСБ России по Крыму и Севастополю;

- Роман Сапрунов - судья Северо-Кавказского окружного военного суда в Ростове-на-Дону.

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Указом главы государства № 558/2021 введены санкции против 5 граждан РФ.

Указом № 556/2021 ввдены санкции против 9 человек, в списке есть как граждане РФ, так и Украины.

Все 4 указа главы государства вводят в действия соответсующие решения СНБО от 15 октября текуще года.