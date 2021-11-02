Необходимости в выделении дополнительных средств на борьбу с COVID-19 пока нет, - Шмыгаль

Необходимости в выделении дополнительных средств на борьбу с эпидемией COVID-19 в Украине на текущий момент нет.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"На сегодня ключевое задание - это установка кислородных станций, мы на это выделили 400 млн грн, плюс еще дополнительные субвенции для трех областей. По данным Министерства здравоохранения, этого на сегодня достаточно, нужно просто качественно и оперативно инвестировать эти средства", - сказал Шмыгаль на брифинге по итогам рабочей поездки в Запорожскую область во вторник, отвечая на вопрос, есть ли необходимость перераспределить часть денег с программы "Большого строительства" на борьбу с пандемией.

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Премьер также добавил, что в спецфонде госбюджета будет еще 800 млн грн для борьбы с COVID-19.

"Дополнительных средств по данным Министерства здравоохранения не нужно", - подчеркнул Шмыгаль.

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