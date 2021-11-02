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Шмыгаль о закупках электроэнергии в Беларуси: Возможность такая есть, это прерогатива энергетических компаний

Шмыгаль о закупках электроэнергии в Беларуси: Возможность такая есть, это прерогатива энергетических компаний

Сейчас есть возможность закупки электроэнергии в Беларуси, решение об их закупках остается прерогативой энергетических компаний.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявляет премьер-министр Денис Шмыгаль.

"С 1 ноября НКРЭКУ не продлила запрет на импорт электроэнергии. Поэтому физически и юридически возможность импортировать электроэнергию из Беларуси в Украину существует. Это уже вопрос к компаниям, к энергетическому рынку - воспользуется ли он этим, будет ли такая необходимость. Такая возможность есть", - сказал Шмыгаль на брифинге по результатам рабочей поездки в Запорожскую область во вторник, отвечая на вопрос, планирует ли Украина закупать электроэнергию в Беларуси.

Премьер добавил, что физическая возможность импорта электроэнергии из Беларуси составляет 900 МВт.

"Если компании договорятся между собой о таком сотрудничестве, то очевидно, что оно возможно", - сказал Шмыгаль, еще раз отметив, что пока таких соглашений нет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Импорт электроэнергии из России и Беларуси частными компаниями – это фиаско власти, – экс-министр энергетики Буславец

Беларусь (7937) электроэнергия (772) Шмыгаль Денис (2736)


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Топ комментарии
+11
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02.11.2021 13:44 Ответить
+11
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02.11.2021 13:55 Ответить
+7
та да сейчас беня наладит прерЫгативу для центрэнерго да по 50 копеек за квт ммммммм сливки родненькие, а вы лохи знайте я на клоуна не зря потратился и бигборды вешали и лисапед покупали, кино записывали, вы самые лоханутые лохи в мире))
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02.11.2021 13:54 Ответить
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02.11.2021 13:44 Ответить
Продавець труселєй розумніший за зелений кабмін.
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02.11.2021 14:00 Ответить
Видимо бацка накуй послал.😄
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02.11.2021 13:45 Ответить
Тут двойной смысл, но в любом случае основной посыл заключается в том, что "это не мы закупаем в стране агрессоре и Беларуси, это все энергетические компании" (если и послали то не нас, а если не послали то зрада не от нас)
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02.11.2021 14:01 Ответить
та да сейчас беня наладит прерЫгативу для центрэнерго да по 50 копеек за квт ммммммм сливки родненькие, а вы лохи знайте я на клоуна не зря потратился и бигборды вешали и лисапед покупали, кино записывали, вы самые лоханутые лохи в мире))
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02.11.2021 13:54 Ответить
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02.11.2021 13:55 Ответить
"...это прерогатива энергетических компаний....." А за что вы вообще мрази отвечаете? С19 проблема местных властей, экономика-проблема бизнеса, цены-проблема магазина, война-проблема армии! ППЦ!
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02.11.2021 14:06 Ответить
Щось вроді васал мого васала, не мій васал. Прем*єр виконує роль весільного генерала чи що? Зате які грандіозні плани на 2030-2060 роки!
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02.11.2021 14:32 Ответить
Там одна проблема - за благополуччя своїх внуків клопотатися пока ще можна тут добряче поживитися, а проблеми "індіанців" вождю *****.
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02.11.2021 14:37 Ответить
а хоть одна извилина напряглась по поводу того что мы всегда продавали 15-20% своей энергии.
ГДЕ ОНА делась???
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02.11.2021 14:21 Ответить
беня построил и дальше строит майнинг фермы, всё шо можно вытянуть из страны идёт на его заводы по 50 копеек за квт.
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02.11.2021 15:10 Ответить
Государство покупать не будет , значит , зрадьі нет. Меня больше возмущает импорт из РФ товаров с вьісокой добавленной стоимостью : єлектроники "Самсунг" и пр. Вот єто финансирование вражеской єкономики нужно запретить , тем же СНБОУ. Имхо
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02.11.2021 14:34 Ответить
Страны мирового сообщества строят
НОВЫЕ АЭС , включая Францию,
а Украина не может достроить " (ДВА) энергоблока в Хмельницкой АЭС -
готовых на 78 %. Нету д е н е х !
Фарисеи .... Новая АЭС в Финляндии .(для ботов).
Лукаш сдал в январе 2021 года станцию АЭС на границе с Литвой и теперь будет продавать эл.энергию Украине у
которй 15 (КАРЛ) блоков АЭС.
Маразм крепчает ...
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02.11.2021 14:36 Ответить
Вот вам и бизнес на крови от зе_никчемности, оно ссыт всем в глаза и насмехается над жертвами роSSийско-украинской войны.
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02.11.2021 15:10 Ответить
Да. Да. Это энергетические компании закупают. Украина не причём!
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02.11.2021 15:20 Ответить
Смешной Шмыгаль-шмыгае носом и обслуживает воров-олигархов(коломойшу,ахметку,Пинчука и конечно Зелёного).
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02.11.2021 18:03 Ответить
Смешной Шмыгаль-шмыгае носом и обслуживает воров-олигархов(коломойшу,ахметку,Пинчука и конечно Зелёного).
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02.11.2021 18:04 Ответить
 
 