Шмыгаль о закупках электроэнергии в Беларуси: Возможность такая есть, это прерогатива энергетических компаний
Сейчас есть возможность закупки электроэнергии в Беларуси, решение об их закупках остается прерогативой энергетических компаний.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявляет премьер-министр Денис Шмыгаль.
"С 1 ноября НКРЭКУ не продлила запрет на импорт электроэнергии. Поэтому физически и юридически возможность импортировать электроэнергию из Беларуси в Украину существует. Это уже вопрос к компаниям, к энергетическому рынку - воспользуется ли он этим, будет ли такая необходимость. Такая возможность есть", - сказал Шмыгаль на брифинге по результатам рабочей поездки в Запорожскую область во вторник, отвечая на вопрос, планирует ли Украина закупать электроэнергию в Беларуси.
Премьер добавил, что физическая возможность импорта электроэнергии из Беларуси составляет 900 МВт.
"Если компании договорятся между собой о таком сотрудничестве, то очевидно, что оно возможно", - сказал Шмыгаль, еще раз отметив, что пока таких соглашений нет.
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ГДЕ ОНА делась???
НОВЫЕ АЭС , включая Францию,
а Украина не может достроить " (ДВА) энергоблока в Хмельницкой АЭС -
готовых на 78 %. Нету д е н е х !
Фарисеи .... Новая АЭС в Финляндии .(для ботов).
Лукаш сдал в январе 2021 года станцию АЭС на границе с Литвой и теперь будет продавать эл.энергию Украине у
которй 15 (КАРЛ) блоков АЭС.
Маразм крепчает ...