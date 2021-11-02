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Новости Бюджет-2022
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Нардеп "Голоса" Железняк об исправлении закона об олигархах: Сегодня символический 40-й день после его принятия, но это вряд ли произойдет - голосование перенесут на завтра

Нардеп

Нардеп "Голоса" Ярослав Железняк прогнозирует, что за 20 минут до окончания заседания Верховной Рады депутаты закончат рассмотрение правок к проекту Госбюджета.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, он заявил в интервью журналистам в кулуарах Верховной Рады.

"Но я сейчас слышу от коллег, что возможно они будут затягивать процесс. … Вместе с тем, я не думаю, что в зале будут рассматривать правки на подтверждение. Власть не пойдет на такой шаг. Если будут ставить на голосование 1,5 тысячи условно учтенных правок, тогда мы "заходим" в декабрь", - отметил нардеп.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рада сегодня продолжит рассмотрение поправок к Госбюджету, исправит закон об олигархах и проведет внеочередное заседание

Говоря о том, успеют ли депутаты сегодня проголосовать закон о деолигархизации, если не будут рассматривать правки на подтверждение, Железняк заявил, что вряд ли это произойдет.

"Сегодня 40-й день после голосования закона во втором чтении. Мне кажется, это символический день для того, чтобы проголосовать исправление той глупости, которая была героически создана. Вот такая у нас есть у власти традиция – героически исправлять глупости, которые героически создаются. Я хочу видеть это голосование, но думаю, все-таки, они сегодня не получат результат и перенесут этот вопрос на завтра", - пояснил Железняк.

Автор: 

бюджет (4841) ВР (29302) госбюджет (1187) Железняк Ярослав (440) Закон об олигархах (119)


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Поспішали з прийняттям того закону як га пожежу і результат на літсе нових літс.
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02.11.2021 14:05 Ответить
40-йдень-символично...
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02.11.2021 14:08 Ответить
аминь
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02.11.2021 14:49 Ответить
поминки на 40вий дeнь ?
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02.11.2021 14:48 Ответить
 
 