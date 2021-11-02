К кадровым перестановкам в Кабмине следует подходить взвешенно. Нельзя просто перейти из одного министерства на другое, - Разумков

Внефракционный народный депутат, экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что к кадровой ротации в Кабинете министров надо подходить взвешенно.

Об этом он заявил сегодня журналистам в кулуарах Верховной Рады, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Для того, чтобы возглавлять министерство обороны, надо быть специалистом в данной отрасли. Нельзя просто перейти из одного министерства на другое... У меня хорошие отношения с Алексеем Юрьевичем (Резниковым. - Ред.), но хорошие отношения не должны быть основной базовой составляющей при назначении человека на должность", - сказал Разумков.

По мнению народного депутата, подходить к кадровым вопросам надо более серьезно, взвешенно и осторожно, что, к сожалению, происходит не всегда и иногда выглядит странным.

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"Претензии к тем, кого отправляют в отставку, не озвучиваются до конца, а насколько будущие (министры. - Ред.) возможно будут лучше... это большой вопрос. Если у человека меняется позиция и в фейсбуке, и в поведении в зависимости от того, куда он хочет попасть, ему все равно, в какое министерство направят... поэтому я думаю, что мы и получим такой результат", - сказал Разумков.

На уточняющий вопрос, имеет ли он в виду кандидата на должность министра из числа депутатов, Разумков ответил утвердительно.