Нардеп "Голоса" Железняк о ротациях в Кабмине: В этом правительстве уже увольняли 17 людей. Это как в сериале "Игра кальмара" - просто отображается министр 456 выбыл

Фракция "Голос" будет голосовать за отставку министра обороны Андрея Тарана.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, заявил в интервью журналистам в кулуарах Верховной Рады народный депутат "Голоса" Ярослав Железняк.

"Кстати, фракция "Голос" в очередной раз угадала, кого из министров нужно увольнять. Смотрите, Аваков, Емец, Степанов, Уманский, теперь Таран – это министры, которых требовали уволить наши депутаты", - отметил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Арахамия о ротациях в Кабмине: Резников в Минобороны, Верещук в Минреинтеграции, Рябикин в Минстратегпром, Стрилец в Минэкологии. Переговоры по отставке Любченко продолжаются

Железняк обратил внимание, что "в этом правительстве уже увольняли 17 людей".

"Это как в сериале "Игра кальмара" - они уже не запоминают фамилии, просто отображается министр 456 выбыл из игры. Дальше – следующий раунд", - подчеркнул нардеп.

Комментируя то, что первый вице-премьер-министр Украины – Министр экономики Украины Алексей Любченко сегодня написал заявление об отставке, политик заявил: "Давайте говорить откровенно – что такое сам написал заявление? Пришел министр, его вытащили в Офис Президента. Сказали: "Вот твое заявление. Подпиши тут". Он подписывает. Все. Вот это называется заявление по собственному желанию".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Гетманцев о причинах отставки Тарана: Невыполнение оборонных госзакупок и законопроектной работы

Кабмин (14124) Железняк Ярослав (469) Таран Андрей (267) Любченко Алексей (80)
"гра в кармана"?
02.11.2021 14:20 Ответить
ниче, теперь верещучка всем покажет класс командной работы на карман)
02.11.2021 14:18 Ответить
Дебилы никогда не понимают суть своего дебилизма.
Правильно, это когда говорят: "Условием назначения/работы министра/чиновника было достижение таких-то результатов в такие-то сроки. Результаты не достигнуты. Увольнение"
А уже после увольнения, очень интересно было бы услышать комментарии этого уволенного.

Но у нас не так. Назначения - это договорняки. Задачи - это пойди туда, не знаю куда. принеси то, не знаю что. Почему уволили - потому что.

Клоунада продолжается
02.11.2021 15:12 Ответить
ниче, теперь верещучка всем покажет класс командной работы на карман)
02.11.2021 14:18 Ответить
"гра в кармана"?
02.11.2021 14:20 Ответить
якраз дивлюсь серіал "Гра в кальмара" норм серіал,в шості серії аж всплакнув)
02.11.2021 14:19 Ответить
та таке собі... лучше Ким Ки Дука посмотреть а не это аматорство)
02.11.2021 14:24 Ответить
Досмотришь-плакать перехочешь. Да и игра в кальмара у нас каждый день, только выбываем не так быстро.
02.11.2021 14:45 Ответить
Все что бы успели в кресле посидеть...
02.11.2021 14:33 Ответить
https://images.cnscdn.com/images/4/3/9/2/43928e398981dbd3b2f83899c718e681/censor_news_middle8.jpg
02.11.2021 14:42 Ответить
Дебилы никогда не понимают суть своего дебилизма.
Правильно, это когда говорят: "Условием назначения/работы министра/чиновника было достижение таких-то результатов в такие-то сроки. Результаты не достигнуты. Увольнение"
А уже после увольнения, очень интересно было бы услышать комментарии этого уволенного.

Но у нас не так. Назначения - это договорняки. Задачи - это пойди туда, не знаю куда. принеси то, не знаю что. Почему уволили - потому что.

Клоунада продолжается
02.11.2021 15:12 Ответить
Этот тот гнусный Железняк, который на пару с Рудик осуществил рейдерский захват Голоса? Когда руководство фракции давно не представляет большую часть фракции?
02.11.2021 15:26 Ответить
В них черга побути міністром й нагрябати...
спочатку "важняки" - в них термін на посаді побільше...
під кінець буде всяка шушера, типу весільних фотографів - по три дні на посаді...
02.11.2021 16:21 Ответить
 
 