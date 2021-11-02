Нардеп "Голоса" Железняк о ротациях в Кабмине: В этом правительстве уже увольняли 17 людей. Это как в сериале "Игра кальмара" - просто отображается министр 456 выбыл
Фракция "Голос" будет голосовать за отставку министра обороны Андрея Тарана.
Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, заявил в интервью журналистам в кулуарах Верховной Рады народный депутат "Голоса" Ярослав Железняк.
"Кстати, фракция "Голос" в очередной раз угадала, кого из министров нужно увольнять. Смотрите, Аваков, Емец, Степанов, Уманский, теперь Таран – это министры, которых требовали уволить наши депутаты", - отметил он.
Железняк обратил внимание, что "в этом правительстве уже увольняли 17 людей".
"Это как в сериале "Игра кальмара" - они уже не запоминают фамилии, просто отображается министр 456 выбыл из игры. Дальше – следующий раунд", - подчеркнул нардеп.
Комментируя то, что первый вице-премьер-министр Украины – Министр экономики Украины Алексей Любченко сегодня написал заявление об отставке, политик заявил: "Давайте говорить откровенно – что такое сам написал заявление? Пришел министр, его вытащили в Офис Президента. Сказали: "Вот твое заявление. Подпиши тут". Он подписывает. Все. Вот это называется заявление по собственному желанию".
Правильно, это когда говорят: "Условием назначения/работы министра/чиновника было достижение таких-то результатов в такие-то сроки. Результаты не достигнуты. Увольнение"
А уже после увольнения, очень интересно было бы услышать комментарии этого уволенного.
Но у нас не так. Назначения - это договорняки. Задачи - это пойди туда, не знаю куда. принеси то, не знаю что. Почему уволили - потому что.
Клоунада продолжается
спочатку "важняки" - в них термін на посаді побільше...
під кінець буде всяка шушера, типу весільних фотографів - по три дні на посаді...