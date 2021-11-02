Нардеп "Голоса" Железняк о ротациях в Кабмине: В этом правительстве уже увольняли 17 людей. Это как в сериале "Игра кальмара" - просто отображается министр 456 выбыл

Фракция "Голос" будет голосовать за отставку министра обороны Андрея Тарана.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, заявил в интервью журналистам в кулуарах Верховной Рады народный депутат "Голоса" Ярослав Железняк.

"Кстати, фракция "Голос" в очередной раз угадала, кого из министров нужно увольнять. Смотрите, Аваков, Емец, Степанов, Уманский, теперь Таран – это министры, которых требовали уволить наши депутаты", - отметил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Арахамия о ротациях в Кабмине: Резников в Минобороны, Верещук в Минреинтеграции, Рябикин в Минстратегпром, Стрилец в Минэкологии. Переговоры по отставке Любченко продолжаются

Железняк обратил внимание, что "в этом правительстве уже увольняли 17 людей".

"Это как в сериале "Игра кальмара" - они уже не запоминают фамилии, просто отображается министр 456 выбыл из игры. Дальше – следующий раунд", - подчеркнул нардеп.

Комментируя то, что первый вице-премьер-министр Украины – Министр экономики Украины Алексей Любченко сегодня написал заявление об отставке, политик заявил: "Давайте говорить откровенно – что такое сам написал заявление? Пришел министр, его вытащили в Офис Президента. Сказали: "Вот твое заявление. Подпиши тут". Он подписывает. Все. Вот это называется заявление по собственному желанию".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Гетманцев о причинах отставки Тарана: Невыполнение оборонных госзакупок и законопроектной работы