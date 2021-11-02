Украина научилась воевать с Россией в информационной сфере и даже делится своими наработками с коллегами из других стран, - Маляр

Украина в настоящее время не проигрывает информационную войну России.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, такое мнение выразила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

"Украина сегодня не проигрывает информационную войну Российской Федерации. Это было вчера. Сегодня ситуация изменилась. За годы войны и основательной специальной работы в сфере стратегических коммуникаций мы научились воевать с агрессором в информационной сфере. Мы сегодня являемся экспертами по информационным технологиям Российской Федерации и делимся этими наработками с нашими коллегами из других стран. Многим из них необходимы такие знания, поскольку не только Украина страдает от российского вмешательства во внутреннюю и внешнюю политику", - рассказала Маляр на пресс-конференции во вторник в Киеве.

По ее словам, информационное воздействие и многолетние информационные операции со стороны России продолжаются с 1991 года, часть из них была "успешной", что, к примеру, позволило в 2014 году осуществить агрессию на территории полуострова Крым.

"Сегодня ситуация изменилась. Сегодня Украина сильна в информационной сфере. Доказательством служат опросы - сколько наших граждан поддерживают вступление Украины в НАТО. И вы увидите, что эта кривая с 2014 года резко выросла и с тех пор не падает. Это означает, что российское информационное оружие, которое присутствует в нашем информационном пространстве, которое мы постоянно видим и слышим, не достигает своей цели", - сказала Маляр.

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В качестве других доказательств заместитель министра обороны привела неспадающий рост доверия украинских граждан к действиям Вооруженных сил на востоке страны, а также отношение большинства украинцев к событиям в Крыму и на Донбассе как к российской агрессии.

"Российская Федерация хочет воздействовать на отношение украинских граждан к событиям в Крыму и на востоке. Они хотят нас переубедить в том, что их там нет и что это не война. Но и эта цель недостижима, потому что, несмотря на информационную агрессию, 71% украинцев как считали, что у нас идет война с РФ, так и продолжает считать именно так", - добавила она.