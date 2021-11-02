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Новости Агрессия России против Украины
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Украина научилась воевать с Россией в информационной сфере и даже делится своими наработками с коллегами из других стран, - Маляр

Украина научилась воевать с Россией в информационной сфере и даже делится своими наработками с коллегами из других стран, - Маляр

Украина в настоящее время не проигрывает информационную войну России.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, такое мнение выразила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

"Украина сегодня не проигрывает информационную войну Российской Федерации. Это было вчера. Сегодня ситуация изменилась. За годы войны и основательной специальной работы в сфере стратегических коммуникаций мы научились воевать с агрессором в информационной сфере. Мы сегодня являемся экспертами по информационным технологиям Российской Федерации и делимся этими наработками с нашими коллегами из других стран. Многим из них необходимы такие знания, поскольку не только Украина страдает от российского вмешательства во внутреннюю и внешнюю политику", - рассказала Маляр на пресс-конференции во вторник в Киеве.

По ее словам, информационное воздействие и многолетние информационные операции со стороны России продолжаются с 1991 года, часть из них была "успешной", что, к примеру, позволило в 2014 году осуществить агрессию на территории полуострова Крым.

"Сегодня ситуация изменилась. Сегодня Украина сильна в информационной сфере. Доказательством служат опросы - сколько наших граждан поддерживают вступление Украины в НАТО. И вы увидите, что эта кривая с 2014 года резко выросла и с тех пор не падает. Это означает, что российское информационное оружие, которое присутствует в нашем информационном пространстве, которое мы постоянно видим и слышим, не достигает своей цели", - сказала Маляр.

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В качестве других доказательств заместитель министра обороны привела неспадающий рост доверия украинских граждан к действиям Вооруженных сил на востоке страны, а также отношение большинства украинцев к событиям в Крыму и на Донбассе как к российской агрессии.

"Российская Федерация хочет воздействовать на отношение украинских граждан к событиям в Крыму и на востоке. Они хотят нас переубедить в том, что их там нет и что это не война. Но и эта цель недостижима, потому что, несмотря на информационную агрессию, 71% украинцев как считали, что у нас идет война с РФ, так и продолжает считать именно так", - добавила она.

информационная война (680) пропаганда (3702) Маляр Анна (412)


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Топ комментарии
+10
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02.11.2021 14:31 Ответить
+6
Украина научилась воевать с Россией в информационной сфере.-Врёт Маляр. Правящий Украиной пропутинский воровской кодлан Коломойского тому подтверждение.
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02.11.2021 14:50 Ответить
+4
там ,что все такие дятлы ?
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02.11.2021 14:31 Ответить
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02.11.2021 14:31 Ответить
там ,что все такие дятлы ?
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02.11.2021 14:31 Ответить
Гы.
Агентура типо Билецкого и Садового работает по спецзаказу РТР для шоу скабеевой, а они щеки раздувают.
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02.11.2021 14:36 Ответить
а блоги працюють добрe! вжe дибiли попадаються рiдко.
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02.11.2021 14:52 Ответить
Еще одна мерзкая тетка типа Верещук...Как же он долго вылизывала Зе и его свору... И вот назначили целым звмминистра обороны!
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02.11.2021 14:40 Ответить
Маляр була щe до Пороха i Зe!
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02.11.2021 14:53 Ответить
Мелет ни о чём. Какие украинцы оказывается молодцы,что знают кто на Украину напал. Или это может клован с д'ерьмаком молодцы?😧
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02.11.2021 14:41 Ответить
Ну восьмой год идет....Она всем глаза открывает за зарплату так тысяч 150......
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02.11.2021 14:42 Ответить
Украина научилась воевать с Россией в информационной сфере.-Врёт Маляр. Правящий Украиной пропутинский воровской кодлан Коломойского тому подтверждение.
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02.11.2021 14:50 Ответить
Якщо Ярош в радниках то,
"Ой, у вишневому саду, там соловейко щебетав. До дому я просилася, а він мене все не пускав", а не Байрактари.
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02.11.2021 14:58 Ответить
Пока Зеля во главе страны, Украина в информационной сфере будет всегда проигрывать.
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02.11.2021 15:07 Ответить
Научилась бороться, то есть лапшу на уши вешать как в РФ!
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02.11.2021 15:12 Ответить
Я эту Маляр и не знал толком. Но когда ее замшей министра назначили, она все чаще стала по телеку выступать. Я послушал. И понял, что она - реально в теме информационных атак, которые рос-спецслужбы против Украины разрабатывают. И она постоянно эту мокшинскую пургу опровергает. А как Бойко из ОПЗЖо в батле у Савика на место поставила - это над было видеть. Короче, считаю, что такие, как Маляр - головная боль для вечно лгущей Раши. Я Маляр верю.
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02.11.2021 15:28 Ответить
Украина как минимум не проигрывает информационную войну Росийской Федерации, действует адекватно, часто асимметрично, но при этом с результатом, который вызывает "нервические реакции" в кремлёвских стенах. В этом заслуга и вишеупомянутой зам. МОУ Маляр… надеюсь, что так будет и дальше…
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02.11.2021 15:30 Ответить
Массовое антиваксерное сумашествие - это победа в информационной войне банковой кремля или еще нет?
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02.11.2021 16:00 Ответить
Информационное воздействие со стороны рашки действительно мощное. Заместитель министра говорит правду. Надо мочить российское информационное оружие. А по-моему классное интервью.
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02.11.2021 15:53 Ответить
Ахаха)) зеленые клоуны опять заливают лохторату ложь - завтра жертвы путинской пропаганды приедут под раду требовать отмены "чипирования". Им хочется без масок и без вакцинации победить ковид.
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02.11.2021 15:59 Ответить
Опять вранье! Сегодня знаменательная дата для Уйлостана.
300 лет назад они сами себя записали в славяне.
Ровно 300 лет назад 02 ноября 1721 года Сенат переименовал Московию в Рассейскую империю! Ровно 300 лет назад цапы начали фальсифицировать историю, натягивая на себя историю Украины! Они не отмечают эту дату по вполне понятным причинам.
А вы то чего молчите, "информационные "вояки"?!
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02.11.2021 16:12 Ответить
 
 