Украина научилась воевать с Россией в информационной сфере и даже делится своими наработками с коллегами из других стран, - Маляр
Украина в настоящее время не проигрывает информационную войну России.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, такое мнение выразила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.
"Украина сегодня не проигрывает информационную войну Российской Федерации. Это было вчера. Сегодня ситуация изменилась. За годы войны и основательной специальной работы в сфере стратегических коммуникаций мы научились воевать с агрессором в информационной сфере. Мы сегодня являемся экспертами по информационным технологиям Российской Федерации и делимся этими наработками с нашими коллегами из других стран. Многим из них необходимы такие знания, поскольку не только Украина страдает от российского вмешательства во внутреннюю и внешнюю политику", - рассказала Маляр на пресс-конференции во вторник в Киеве.
По ее словам, информационное воздействие и многолетние информационные операции со стороны России продолжаются с 1991 года, часть из них была "успешной", что, к примеру, позволило в 2014 году осуществить агрессию на территории полуострова Крым.
"Сегодня ситуация изменилась. Сегодня Украина сильна в информационной сфере. Доказательством служат опросы - сколько наших граждан поддерживают вступление Украины в НАТО. И вы увидите, что эта кривая с 2014 года резко выросла и с тех пор не падает. Это означает, что российское информационное оружие, которое присутствует в нашем информационном пространстве, которое мы постоянно видим и слышим, не достигает своей цели", - сказала Маляр.
В качестве других доказательств заместитель министра обороны привела неспадающий рост доверия украинских граждан к действиям Вооруженных сил на востоке страны, а также отношение большинства украинцев к событиям в Крыму и на Донбассе как к российской агрессии.
"Российская Федерация хочет воздействовать на отношение украинских граждан к событиям в Крыму и на востоке. Они хотят нас переубедить в том, что их там нет и что это не война. Но и эта цель недостижима, потому что, несмотря на информационную агрессию, 71% украинцев как считали, что у нас идет война с РФ, так и продолжает считать именно так", - добавила она.
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Агентура типо Билецкого и Садового работает по спецзаказу РТР для шоу скабеевой, а они щеки раздувают.
"Ой, у вишневому саду, там соловейко щебетав. До дому я просилася, а він мене все не пускав", а не Байрактари.
300 лет назад они сами себя записали в славяне.
Ровно 300 лет назад 02 ноября 1721 года Сенат переименовал Московию в Рассейскую империю! Ровно 300 лет назад цапы начали фальсифицировать историю, натягивая на себя историю Украины! Они не отмечают эту дату по вполне понятным причинам.
А вы то чего молчите, "информационные "вояки"?!