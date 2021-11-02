Пока власть рассказывает, что с кислородом все отлично - кислорода нет: со вчера негде взять за любые деньги, - главврач Николаевской инфекционной облбольницы Федорова. ДОКУМЕНТ
В Николаевском областном центре лечения инфекционных болезней (областная "инфекционка") возник дефицит кислорода.
Об этом сообщила главврач больницы Светлана Федорова на своей странице в Фейсбук, передает Цензор.НЕТ.
"Пока власть рассказывает, что с кислородом всё отлично КИСЛОРОДА НЕТ!!! Не можем заправить со вчера 400 кг жидкого кислорода. К вечеру это будет 600, к утру завтра - 800 кг. Которых негде взять за любые деньги. Баллоны такой поток больных не спасают. Ответ Облздрава (см фото) - обращайтесь к собственнику (облсовету, который тупо не реагирует на письма вообще) или в суд! И вообще, не рассказывайте нам о проблемах, иначе ещё сильней обидимся. Ау, ОГА и Облсовет! Проснитесь!!!!!! НЕТ КИСЛОРОДА!!!" - заявила главврач.
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Результат - стадо іде на чергові довибори в Раду і обирає чергову сосну улюбленого вошдя.
Але ж мудрий нарід це влаштовує?
Головне, щоб не повернулись Порошенко-Турчинов-Парубій?
Дніпропетровська обл.
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PS: вы ожидали от этой власти чего-то другого?
Конец эпихи гидности...
Учитывая все эти расходы + стоимость производства 1 куб.м, кислород получается очень не дешевый. Такая стоимость лечения не предусмотрена не одним бюджетом.
Именно поэтому стационарные кислородные станции имеют далеко не все больницы даже в Европе и США.
В нашем минздраве это все уже давно просчитали. Окуели от стоимости и ... понадеялись на вакцинацию. Вакцинацию, естественно, благополучно провалили.
ах да, не плакались бы, а поймали бы Ляшка и Шмыгаля и попросили бы.... попросили бы.
Кто вам доктор то? дали - работай.те., рабы. бо я иначе не скажу. В почти любой стране докторА бы посадили на бутылку этих ляшков и прочее закупочное министерство.
а так... ну - делайте то шо приказали, раз.два.
Идем в Европу, ага
неужели за два года нельзя было закупить для каждой крупной больницы мобильные контейнеры с установками по производству и баллоны, и производить кислород возле них, а излишки- перевозить в другие больницы?
як гадаєте, тоді їй відповідальність не тисла?
.
800 000 лише сама станція....
коли офшори в крадіїв?