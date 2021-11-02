Пока власть рассказывает, что с кислородом все отлично - кислорода нет: со вчера негде взять за любые деньги, - главврач Николаевской инфекционной облбольницы Федорова. ДОКУМЕНТ

В Николаевском областном центре лечения инфекционных болезней (областная "инфекционка") возник дефицит кислорода.

Об этом сообщила главврач больницы Светлана Федорова на своей странице в Фейсбук, передает Цензор.НЕТ.

"Пока власть рассказывает, что с кислородом всё отлично КИСЛОРОДА НЕТ!!! Не можем заправить со вчера 400 кг жидкого кислорода. К вечеру это будет 600, к утру завтра - 800 кг. Которых негде взять за любые деньги. Баллоны такой поток больных не спасают. Ответ Облздрава (см фото) - обращайтесь к собственнику (облсовету, который тупо не реагирует на письма вообще) или в суд! И вообще, не рассказывайте нам о проблемах, иначе ещё сильней обидимся. Ау, ОГА и Облсовет! Проснитесь!!!!!! НЕТ КИСЛОРОДА!!!" - заявила главврач.

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