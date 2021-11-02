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Новости Агрессия России против Украины
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Путин дал задание проанализировать ситуацию с беспилотниками рядом с границей и заявил, что на вооружении РФ более 2 тыс. БПЛА

Путин дал задание проанализировать ситуацию с беспилотниками рядом с границей и заявил, что на вооружении РФ более 2 тыс. БПЛА

Необходимо проанализировать ситуацию, которая наблюдается с беспилотниками рядом с границами России

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по оборонной тематике. 

Путин заметил, что российские военные научились эффективно отражать атаки, при которых применяются беспилотники.

"Мы очень хорошо знаем, как она [беспилотная авиация] себя зарекомендовала в вооруженных конфликтах последних лет, насколько эффективна и насколько может быть опасна для нас, имея в виду то, что мы наблюдали в Сирии — атаки террористов с помощью беспилотных аппаратов", — пояснил он.

Путин также уточнил, что сейчас на вооружении российской армии находится свыше двух тысяч беспилотников.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РосСМИ о применении ВСУ беспилотников Bayraktar на Донбассе: С ними справятся даже "зенитки" времен Второй мировой

Российские СМИ комментируют применение турецких беспилотников Bayraktar украинскими воинами на Донбассе и заявляют, что теперь оккупационные войска будут сбивать все беспилотники.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание "Газета.ру".

Отмечается, что воздушный удар с турецкого беспилотника произошел после того, как Кремль напрямую указал Турции на то, что передача беспилотных технологий украинским воинам может якобы привести к эскалации конфликта на Донбассе.

Доктор военных наук РФ Константин Сивков заявил, что у российско-оккупационных войск теперь есть право применять "соответствующие ответные меры".

По его словам, теперь российским оккупантам теперь якобы придется сбивать все беспилотники, которые там будут появляться или блокировать их действия, даже если они гражданские, поскольку отличить беспилотник одного типа от другого в условиях внезапного применения достаточно сложно.

Сивков считает, что сбить турецкий беспилотник несложно: "Байрактар" - это достаточно простая цель для поражения . Даже зенитные огневые средства времен Великой Отечественной войны в виде зенитных автоматических пушек 37-мм и 85-мм успешно с ними справятся".

Читайте: В МИД РФ сравнили военную помощь Украине с ружьем, которое "непременно должно выстрелить в последнем акте"

Напомним, в районе проведения ООС на востоке Украины впервые были применены БПЛА Bayraktar ТВ2. По данным Генерального штаба ВСУ, 26 октября с 14:25 до 15:15 батарея гаубиц Д-30 российско-террористических войск производила обстрел позиций Объединенных сил в районе населенного пункта Гранитное. Двое военнослужащих ВСУ во время обстрела получили ранения, один из них погиб. С началом обстрела через СММ ОБСЕ было безотлагательно выдвинуто требование о прекращении огня, отправлена ​​нота по дипломатическим каналам. Впрочем, оккупанты не реагировали.

Поэтому с целью принуждения врага к прекращению огня, по приказу главнокомандующего Вооруженными силами Украины, был применен Bayraktar ТВ2. Беспилотный летательный аппарат не пересекал линию столкновения и управляемой бомбой уничтожил одну пушку с расчетом российско-оккупационных войск.

Пресс-секретарь МИД ФРГ заявила, что в Берлине "очень обеспокоены… сообщением Генштаба украинской армии, согласно которому украинские Вооруженные силы в ответ на артобстрел и гибель одного и ранение другого солдата применили дрон". Дипломат подчеркнула, что, по мнению Берлина, это нарушение Минских соглашений, которые разрешают использование беспилотников исключительно для миссии ОБСЕ. Берлин также призвал "все стороны к деэскалации" и конструктиву в переговорах.

армия РФ (19882) беспилотник (3842) путин владимир (31649) россия (96413) Байрактар (140)


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Топ комментарии
+27
орлан - беспилотник?) это уровень кружка юных техников по израильской лицензии) Карабах показал способность параши противостоять настоящим беспилотникам...
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02.11.2021 14:49 Ответить
+25
Та ви в Сирії так научілісь шо ваші пердаки летіли в одну сторону, а яйця в другу
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02.11.2021 14:48 Ответить
+22
и что это 2 тыс. рф-ных БПЛА должны делать на территории соседних государств?
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02.11.2021 14:48 Ответить
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и что это 2 тыс. рф-ных БПЛА должны делать на территории соседних государств?
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02.11.2021 14:48 Ответить
россия жеж не участник конфликта, а потусторонний наблюдатель
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02.11.2021 14:50 Ответить
я об этой риторике и говорю )
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02.11.2021 14:52 Ответить
Гореть.
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02.11.2021 14:53 Ответить
лучше бы отсутствовать, даже по сугубо экологическим причинам
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02.11.2021 14:55 Ответить
и танк армата есть знаем и гипер пупер ракеты и самолеты тип 5 поколения без покрытия и в 1 ОДНОМ уже лет 8 как варианте и экземпляре...
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02.11.2021 15:20 Ответить
А робот Федя, то взагалі "страх і ужос" для врахов!
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02.11.2021 16:38 Ответить
Та ви в Сирії так научілісь шо ваші пердаки летіли в одну сторону, а яйця в другу
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02.11.2021 14:48 Ответить
орлан - беспилотник?) это уровень кружка юных техников по израильской лицензии) Карабах показал способность параши противостоять настоящим беспилотникам...
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02.11.2021 14:49 Ответить
накануне взрывов в калиновке, недалеко, рядом со складами под славутой, этот самый орлан заметили очевидцы...летел низко, ревел громко и непохоже ни на что, обращал на себя внимание...
и никто его не обнаружил, не перехватил, не уничтожил...
на следующий день была калиновка с ее канонадой, слышимой под славутой
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02.11.2021 14:54 Ответить
АНТОНИНА НИЧЕГО КРОМЕ КОРЫТА ПЕРЕД СОБОЙ НЕ ВИДИТ)
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02.11.2021 15:01 Ответить
под славутой лось рога не сбросил
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02.11.2021 15:01 Ответить
Калиновка в Винницкой обл

"Орлан-10Е" имеет вес 18 килограммов. Размах его крыла - 3,1 метра. Он может летать десять часов с максимальной дальностью до 300 километров. Скорость полета - от 70 до 150 километров в час.
назначение - наблюднеи

дядя о каких орланах в Калиновке ты грузишь ?
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02.11.2021 15:11 Ответить
ты опоздал с ттх, их нашли еще до тебя...
в цветохе-славута...до калиновки километров 120...
прилетел не из-за поребрика
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02.11.2021 15:20 Ответить
Может хватит забивать баки свинороскими истериками? Одна бомбочка,одна пушка...а воплей. А если батарею отправить в ад? Да ещё и с орками.
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02.11.2021 14:52 Ответить
Украинские пограничники сбили российский беспилотник "Застава", он же израильский "Bird Eye 400″ стоимостью в $2 миллиона/ Россия продолжит сборку израильских беспилотников еще 10 лет.
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02.11.2021 14:55 Ответить
раша технически не в состоянии производить оптику для беспилотников. Израиль - тоже.
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02.11.2021 15:47 Ответить
Це схоже на вимірювання пісюнів між дітлахами. Деменція на обличчі москальської влади
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02.11.2021 14:56 Ответить
Зенітками то для чого, з рогаток позбиваєте або залпами палаючих пердаків. Як легко збивати байрактари вже побачили в Карабасі та й у Сирії.
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02.11.2021 14:58 Ответить
Та не звиздить , Абрам ! В Карабахе азербайджано-турецкие "фошиздьі" вьікосили все ПВО (made in Russia) : ЗРК С-300, С-125 ; плюс ЗРК"Стрела" , "Оса-АКМ" и т.д. А потом вьікосили ОТРК "Искандер" и "СКАД" , РСЗО , артиллерию и бронетехнику.
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02.11.2021 15:27 Ответить
Я не понимаю Меркель - Рашка тупо срет на Германию, зная что совок был как раз инициатором и двигателем войны. Она либо "казачиха", либо Путином испуганая личность шо аж дотепер лижет жёппу бункерному карлику. Хотя Моргенштерн прав - Путин красавчег - (на весь мир срет и ему тоько озадаченности летят)
Иначе как? Как понять шо лысое чмо весь мир напрягает то?
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02.11.2021 15:00 Ответить
страшно поверить, но старуха Меркель и казачиха и спуганная личность одновременно! так старалась войти Наблюдательный совет "Газпром", что аж тряслась как ведьма, стоя возле ЗЕлеВовы и... достигла таки своей цели! а то что родину её Плешивый Пыня обсерал - ну и херсней, с родиной той... так решила... зато бабасики ласкают её взор
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02.11.2021 15:23 Ответить
так именно имеем что-то такое секретное шо даже амеры не смеют "втихаря" выдать компромата кусок шо его имеет геббня на Шредера и Меркель. то есть, немного чЛенин был прав насчет бабла и веревки. Иначе мы тупо "кумира" слепили - типо если шо - так Стражи унеможливлять всякое такое. увы... мы, как и с Гадей, .... обо...срались
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02.11.2021 16:05 Ответить
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02.11.2021 15:01 Ответить
Надо же какое уродство...Это что ,крейсир "Кузя" только с крыльями?
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02.11.2021 15:11 Ответить
Для израильтян главное не красота, а эффективность
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02.11.2021 15:42 Ответить
Ну что поделаешь, я эстет, мне нужно и красота и эффективность,поэтому Байрактары - самое то.
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02.11.2021 15:44 Ответить
Тогда кацапский аналог Вам должен больше прийтись по вкусу. Он изящней смотрится.
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02.11.2021 16:40 Ответить
труба с рогами .Нечего удивляться что совковые авто выглядели прилично только если слизали чужой дизайн. Но всегда были грудой допотопного метала. Однако ,все эти "произведения " кацапского искуства, украинцы сбивали еще в начале войны из винтовок.

https://novosti-n.org/news/V-SBU-pokazaly-foto-sbytogo-rossyjskogo-bespylotnyka-70741
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02.11.2021 16:49 Ответить
Такие ещё не сбивали. Он только-только в серию пошёл.
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02.11.2021 16:56 Ответить
Байрактар чисто эстетически слегка несуразный.
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02.11.2021 16:43 Ответить
Даже на фото видно насколько Байрактар легкий ,маневренный ,изумительная обтекаемая форма, похож на леккокрылую чайку.
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02.11.2021 16:54 Ответить
Как грится на вкус и цвет все фломастеры разные
На мой взгляд это незаконченный самолёт, к которому потом тяп-ляп присобачили две оглобли и крышу от конуры. И это не предвзятость к туркам, кацапский Корсар мне тоже не нравится:
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02.11.2021 17:01 Ответить
слизанный ,как все у кацапов, вплоть до их вакцины против ковид.
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02.11.2021 17:07 Ответить
Зверху унітаз для пташок.
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02.11.2021 16:41 Ответить
Россия разместила в оккупированном Крыму эскадрилью разведывательных беспилотников "Форпост"- копия израильского Searcher MkII, собираемого на Уральском заводе из импортных комплектующих
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02.11.2021 15:15 Ответить
просто для сравнить.
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02.11.2021 15:17 Ответить
у вас хороший вкус!
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02.11.2021 15:19 Ответить
Дякую! Рада що наші смаки співпадають
Маємо чим пишатися.
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02.11.2021 15:27 Ответить
А Новичка там херова туча - и шо нам теперь - всем ватниками стать!!!!!!Пошел в жопу!!!
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02.11.2021 15:04 Ответить
Тоже хочу прокомментировать:
"Путин дал задание..."
Вот только трудно на его езыге подобрать слова. Как понятнее карлику?
Поздно, дедок, все твои задания - это "пернуть в лужу" или все-таки лучше "поссать в вату"?
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02.11.2021 15:04 Ответить
2000 усрусских говнолетов) Все собьем и используем как вторсырье
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02.11.2021 15:05 Ответить
"Российские СМИ комментируют применение турецких беспилотников Bayraktar украинскими воинами на Донбассе и заявляют, что теперь оккупационные войска будут сбивать все беспилотники".
Разве что из рогаток, или руками с рогозинских батутов. ))
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02.11.2021 15:11 Ответить
Да не, думаю, они свою сборную по футболу допингами нашприцуют, и заставят коровье лепешки пинать в нашу сторону
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02.11.2021 15:29 Ответить
Они туда ещё в 2014-м навезли тучу ЗУшек, так что там есть чем сбивать обычные беспилотники. Но вот только не все, потому что ударный беспилотник, за 15км от цели сбросивший управляемую авиабомбу, никакая артиллерия не достанет, руки коротки. А ракетное ПВО само быстро становится нарядной целью, которая светится и переливается в радиодиапазоне, как новогодняя елка. В советское время для машин войсковой ПВО давали 20 минут жизни на поле боя.
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02.11.2021 16:07 Ответить
Ну а их это не смущает.
У них бабы комплексы ПВО ещё нарожают. ))
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02.11.2021 16:16 Ответить
то что могли - сбивали всегда, как и обсешные дроны. так что Х#йло как всегда может говорить что угодно, но будет действовать соответственно с настоящим именованием.
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02.11.2021 16:18 Ответить
украинских Байрактаров - чисто из уважения к нашем турецким друзьям и союзникам
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02.11.2021 15:13 Ответить
...дал задание проанализировать ситуацию с беспилотниками рядом с границей. У нас на границе с рашкой их нет а других границ под контролем оккупантов мы не признаем.
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02.11.2021 15:15 Ответить
ага, 2 тыщи рашистских беспЕлотиков - это конечно же много... но! мы то знаем, что даже ручки на двери своих УАЗиков лишнехромосомные лапти не могут прикрутить... а на МКС до сих пор не работают унитазы, дырки в корпусе залепливают "тампексами"... всё что неадо знать украинцам - так это не быть как эти скреПонутые - быть только другими! и будет Украина лучше и сильнее!
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02.11.2021 15:16 Ответить
Ага , вот Азербайджан при поддержке Турции всему ОДКБ глаз на жопу натянул, есть что анализировать, полный вперед
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02.11.2021 15:27 Ответить
Вот в чем российская армия конкретно отстает , так єто в УДАРНЬІХ БПЛА , причем , отстает безнадежно. И в средствах борьбьі с ними тоже...
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02.11.2021 15:30 Ответить
Так уж и безнадёжно?
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02.11.2021 15:44 Ответить
Ты про тяжелый ударный дрон, который 15 лет в единственном экземпляре возят по выставкам? Он крут, чисто теоретически. Но там до серийного производства и в нормальных странах ещё лет пять минимум, а у криворуких кацапов с их отсталыми технологиями так и вообще все 20. Но, самое главное, ПОКА его производство даже и не собираются финансировать. Это такой натурный образец из Союзмультфильма.
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02.11.2021 16:12 Ответить
А как название этого выставочного чуда-юда?
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02.11.2021 16:31 Ответить
А я что, энциклопедия Britannica, чтобы всё помнить? Помнит всё Гугл, вот у него и спрашивай. В последнее время у меня нет интереса к тому, что там происходит за поребриком. Хоть свадьба, хоть похороны. У нас на границе вышки, на вышках пулеметы, за вышками ров, во рву морозостойкие крокодилы. Вот это меня могло бы заинтересовать, я такое люблю. А чем там заняты кацапы - да как-то похрен, лишь бы к нам не лезли.
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02.11.2021 16:52 Ответить
А с таким апломбом написали, что я правда подумал Вы что-то знаете по теме кацапских БПЛА
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02.11.2021 17:04 Ответить
Я знаю только то, что попадает в поле моего хобби/профессиональных интересов. Ну, или чисто случайно на глаза попалось. Так вот, одна из сфер моих интересов - авиация, и иногда я что-то читаю/смотрю такое, куда по недоразумению попали кацапы. Вот и в данном случае, я помню сюжет на одном из американских сайтов про авиацию, где рассказывалось про супер-пупер классный дрон от КБ "Сухого". Но именно там автор, не без издевки отмечал, что он существует в единственном экземпляре и основное назначение его - ездить по выставкам. Поскольку я слишком долго в своей жизни жил в кацапии, и достаточно хорошо изучил все их достоинства и недостатки, мне не нужно знать чего-то другого, нового, чтобы сделать вывод, что это очередная серия мультика "смотрите, какие мы грозные". Кацапы очень хорошо умеют пыжиться и выдавать желаемое за действительное. А вот сделать что-то действительно хорошее и толковое они могут раз в сто лет. Всё остальное время они тупо крадут чужое и выдают за своё.
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02.11.2021 18:42 Ответить
Не нужно оправдываться. Не знаете и не знаете, мне пофиг.
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02.11.2021 18:47 Ответить
Да я и не оправдываюсь, с чего бы мне оправдываться? Оправдание начинается с чувства вины, а вот его-то у меня точно нет, как я уже не раз писал, кацапы, и всё, что с ними связано, мне неинтересно. Ров, и крокодилы.
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02.11.2021 18:52 Ответить
На оккупированной территории Украины войск рфии нет, но теперь у них есть право применять "соответствующие ответные меры". Во как! Росиянские террористы снова палятся.
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02.11.2021 15:38 Ответить
Путин также уточнил, что сейчас на вооружении российской армии находится свыше двух тысяч беспилотников. Источник:
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02.11.2021 15:40 Ответить
аналагов нет (в.в.хйло)
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02.11.2021 16:24 Ответить
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02.11.2021 16:25 Ответить
Ще спробуй попади з зенітки по такому малому БПЛА, який летить на висоті 8км. Нарот хаває
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02.11.2021 16:27 Ответить
Истерично-паническая реакция Кремля и российских СМИ на применение ударного беспилотника ВСУ, говорит о том, что Украина на правильном пути в создании боевого кулака из современных ударных беспилотников, которые сделают определенное военное преимущество РФ на оккупированных территориях Украины эфемерным.
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02.11.2021 16:48 Ответить
что правда, то правда. и пока этот психопат не сдохнет - сдвигов не будет.
а злить его сегодня - себе дороже.
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02.11.2021 17:20 Ответить
Украине черезвычайноно необходимо создатъ собственные боевые безпилотники -- разведчики, бомбадировщики, гибритные модели, и дешевые безпилотники по технологии SWARM и адаптированные по AI.
Если у противника естъ две тысячи безпилотников -- в Украине необходимо иметъ в четыре раза больше.
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02.11.2021 17:34 Ответить
Ну и пускай тренируются у себя, а то Воронеж заждался...
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02.11.2021 19:33 Ответить
 
 