РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11010 посетителей онлайн
Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
1 327 26

Более 2 тысяч абитуриентов из оккупированных территорий поступили в украинские вузы, - Шкарлет

Более 2 тысяч абитуриентов из оккупированных территорий поступили в украинские вузы, - Шкарлет

В Министерстве образования и науки сообщили, что со временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса в украинские учреждения высшего образования в текущем году на обучение было зачислено более двух тысяч студентов.

"С начала работы образовательных центров "Крым-Украина" и "Донбасс-Украина", созданных в 2016 году, вдвое увеличилось количество поступающих со временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса в украинские учреждения высшего образования: в текущем году на обучение было зачислено 2083 студента. В целях безопасности поступающих в рейтинговых списках и приказах о зачислении их фамилии шифровались", – отметил профильный министр Сергей Шкарлет, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Радио Свобода.

Поступающие из Донбасса предпочли следующие специальности: право – 111 человек; менеджмент – 86 человек; медицина – 79 человек; компьютерные науки – 77 человек; инженерия программного обеспечения – 73 человека. Соискатели образования из Крыма зачислены на специальности: компьютерные науки (21 человек), менеджмент (18 человек), медицина (18 человек), инженерия программного обеспечения (18 человек), право (15 человек).

Читайте на "Цензор.НЕТ": В 2021 году выпускники с оккупированных территорий смогут поступать в украинские вузы без ВНО, - Резников

вуз (908) студенты (676) Шкарлет Сергей (297)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+15
И чему радоваться,что мы оплачиваем учебу сепарским выплодкам?
показать весь комментарий
02.11.2021 14:56 Ответить
+15
На бюджет и без зно. Зато нашим детям, курвы, с каждым годом все усложняют.
показать весь комментарий
02.11.2021 15:08 Ответить
+11
Ясен пень-отцы воевали...
показать весь комментарий
02.11.2021 14:55 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Без экзаменов на Госбюджет?
показать весь комментарий
02.11.2021 14:54 Ответить
Ясен пень-отцы воевали...
показать весь комментарий
02.11.2021 14:55 Ответить
Маловато, будет больше!
показать весь комментарий
02.11.2021 15:16 Ответить
Достойная смена ОПЗЖ.
показать весь комментарий
02.11.2021 14:54 Ответить
И чему радоваться,что мы оплачиваем учебу сепарским выплодкам?
показать весь комментарий
02.11.2021 14:56 Ответить
нам нужен Донбасс .. в виде пустынной территории со стариками и алкоголиками

все молодые, умные и деятельные должны его покинуть
показать весь комментарий
02.11.2021 15:02 Ответить
Лучшие поехали учиться в Украину, а не в Россию. Что бы это значило?
показать весь комментарий
02.11.2021 15:04 Ответить
молодое поколение выбирает пепси, а не квас
показать весь комментарий
02.11.2021 17:13 Ответить
Полистайте ТикТок при случае,там много молодых деятелей ненавидящих Украину, проклинающих украинцев.
показать весь комментарий
02.11.2021 15:08 Ответить
тик-ток, фейсбук и прочая хрень - это хорошо, каждый дурак-сепар в мониторе виден
контразведка может работать в домашних тапочках, а не мерзнуть под дождем...
показать весь комментарий
02.11.2021 17:12 Ответить
Собственно ради человеческих ресурсов для метрополии Путин "играет" в Империю.
показать весь комментарий
02.11.2021 14:56 Ответить
2 тисячі тих, хто може виконувати теракти. Їхні ж батьки залишились там, як заложники
показать весь комментарий
02.11.2021 14:56 Ответить
На бюджет и без зно. Зато нашим детям, курвы, с каждым годом все усложняют.
показать весь комментарий
02.11.2021 15:08 Ответить
И что? Я лично знаю, что одна ***** из Снежного учится в гидротехникуме Запорожья и материт Украину на чем свет стоит.
показать весь комментарий
02.11.2021 15:34 Ответить
Пардон, из Ровеньков.
показать весь комментарий
02.11.2021 15:35 Ответить
П'ята колона миру?
показать весь комментарий
02.11.2021 15:35 Ответить
Папа укров мочит, деток укры учат. А самое главное, детки люто ненавидят Украину. Но, в отличии от деток защитников, детки "обездоленных" на бюджете.
показать весь комментарий
02.11.2021 15:36 Ответить
Да ты шо?!! Больше 2к штирлицев будем обучать?!
показать весь комментарий
02.11.2021 15:36 Ответить
Я понимаю, что сдавать ЗНО у них нет возможности. Но преподают в вузах на украинском языке!
Пусть сдают при поступлении экзамен по украинскому языку!
А вот так тупо по справке, что я из Новоотсоссии, отодвигая наших детей - это НЕНОРМАЛЬНО!
показать весь комментарий
02.11.2021 16:07 Ответить
они вообще-то жили в оккупации, дурачок. Вот тебе бы пожить хотя бы пару месяцев так, чтобы твой дом обстреливали кацапы каждый день. Я бы посмотрел, как ты бы запел
показать весь комментарий
02.11.2021 16:12 Ответить
Это точно. Люди, сбежавшие из оккупации достойны уважения. Здесь уже были публикации, что сделать это совсем не просто. Можно и "на подвал" угодить. Учитесь, молодежь, спокойно.
показать весь комментарий
02.11.2021 18:00 Ответить
у них же отци тоже УБД. а если серьезно то 2000 умножить на тех кого они завербуют или переубедят что новороссия это хорошо. немаленькая армия получиться.
показать весь комментарий
02.11.2021 16:13 Ответить
перестань болтать ерундой !
у меня масса друзей с Донбасса - умных и деятельных, патриотов Украины.
они очень злые на кацапов, т.к. бросили в Домбабве все - квартиры, имущество
показать весь комментарий
02.11.2021 17:15 Ответить
Зачем? пусть лучше дети украинцев там учаться, а не дети врагов Украиньі...
показать весь комментарий
02.11.2021 16:23 Ответить
И чего ты радуешься Шкарлет!Ты **** продажная Шкарлет , со своми липовыми дипломами и званиями!! Это не 2 тыс .абитуриентов, а 2 тыс предателей и шпионов против Украины!! Вы лучше выучите детей участников и ветеранов Воины и УБД, сирот и детей мало имущих!! А вы учите эту пророссийскую заразу и гидоту и ещё кичитесь этим здлом! Так Украина никогда не выиграет войну против РОССИИ!! А про умных и деятельных патриотов Украины С Донбасса, так это очередной мем россии,, ВСе патриоты Украины довно переехали жить на неокупированную территорию!!
показать весь комментарий
02.11.2021 17:29 Ответить
 
 