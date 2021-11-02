Дело о нападении на журналистов "Схем" в "Укрэксимбанке: обвинительный акт в отношении четырех человек направлен в суд

Обвинительный акт в отношении четырех человек, подозреваемых в препятствовании законной профессиональной деятельности журналистов программы "Схемы", направлен в суд для рассмотрения по существ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.

Подчеркивается, что действия бывшего председателя правления банка и пресс-секретаря квалифицированы по чч.1, 3 ст.171 Уголовного кодекса Украины (незаконное изъятие собранных журналистом материалов и технических средств, которыми он пользуется в связи со своей профессиональной деятельностью, влияние в любой форме на журналиста с целью воспрепятствования выполнению им профессиональных обязанностей, совершенного должностным лицом с использованием своего служебного положения).

Действия двух других сотрудников банка, а именно руководителя Департамента банковской безопасности и начальника управления внутренней безопасности гражданской защиты и охраны, банка квалифицированы по чч.1, 3 ст.171, так и ч.1 ст.126 УК Украины (умышленное совершение насильственных действий, причинивших физическую боль и не повлекших телесных повреждений).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нападение на "Схемы" в "Укрэксимбанке": четвертому участнику сообщили о подозрении

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 4 октября журналисты "Схем" пришли на интервью к председателю правления государственного "Укрэксимбанка" Евгению Мецгеру. Ему не понравился один из вопросов, и - и у оператора силой забрали технику и удалили запись, а журналистов пытались не выпускать из кабинета. "Укрэксимбанк" теперь утверждает, что разговор с журналистами всего лишь прервали, да и то потому, что оказалось, что работники СМИ пытались завладеть банковской тайной. Сам Мецгер называет случившееся "провокацией". Дело о препятствовании работе журналистов расследует Офис генпрокурора, также случившееся рассмотрит комитет ВР по вопросам свободы слова.

Позднее "Схемы" смогли восстановить удаленное видео и показали кадры нападения.

Глава правления "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер написал заявление о сложении полномочий на период расследования. Позже набсовет "Укрэксимбанка" отстранил главу правления. 7 октября ему и директору департамента информполитики банка Пикалову вручили подозрения.

11 октября суд отправил Мецгера под ночной домашний арест.