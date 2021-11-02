РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11010 посетителей онлайн
Новости
1 473 26

Словакия обязалась поддержать вступление Украины в Евросоюз, - Зеленский и Чапутова подписали соответствующую декларацию

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Словакии Зузана Чапутова подписали совместное заявление о поддержке вступления Украины в ЕС.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в твиттере Зеленского.

"Словакия стала еще одним государством ЕС, с которым подписана Декларация о признании европейской перспективы Украины. Обсудили с Зузаной Чапутовой поддержку членства Украины в НАТО и ЕС, взаимодействие в энергетической сфере и безопасность в Донбассе", - говорится в президентском твиттере.

Подписание состоялось на полях климатического саммита в Глазго.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Словакия открыла въезд для украинцев

Словакия обязалась поддержать вступление Украины в Евросоюз, - Зеленский и Чапутова подписали соответствующую декларацию 01

Зеленский Владимир (21057) Словакия (1006) Евросоюз (17328) Чапутова Зузана (42)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+7
показать весь комментарий
02.11.2021 15:26 Ответить
+5
показать весь комментарий
02.11.2021 15:49 Ответить
+3
а що з мордою в цього недоумка?
показать весь комментарий
02.11.2021 15:26 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а що з мордою в цього недоумка?
показать весь комментарий
02.11.2021 15:26 Ответить
недосыпает.....
показать весь комментарий
02.11.2021 15:26 Ответить
та таке враження, що дєрьмак йому пересипає.
показать весь комментарий
02.11.2021 15:28 Ответить
Зате переїдає. Краще переїсти ніж не доспати, і краще переспати ніж не доїсти.)))
показать весь комментарий
02.11.2021 15:28 Ответить
Морда немного по-дебильному сделана...
показать весь комментарий
02.11.2021 15:27 Ответить
показать весь комментарий
02.11.2021 15:33 Ответить
Та головне ж...
показать весь комментарий
02.11.2021 15:41 Ответить
показать весь комментарий
02.11.2021 15:44 Ответить
А кіт на пАртньора дивиться як він двадцятьпершим пальцем грає?
показать весь комментарий
02.11.2021 15:49 Ответить
Лагожил в штаны и боится, что учуют...
показать весь комментарий
02.11.2021 16:00 Ответить
Она опухла.
показать весь комментарий
02.11.2021 16:35 Ответить
показать весь комментарий
02.11.2021 15:26 Ответить
сюзанна бубу нагнула..
показать весь комментарий
02.11.2021 15:27 Ответить
Приємно дивитись на ці два славянскі обличчя двох славянських країн.)))
показать весь комментарий
02.11.2021 15:30 Ответить
показать весь комментарий
02.11.2021 16:37 Ответить
Там хоть на бабу можно посмотреть, а тут крыса в пиджаке.
показать весь комментарий
02.11.2021 15:34 Ответить
показать весь комментарий
02.11.2021 15:49 Ответить
можно было с Илоном Маском подписать такую же #уйню о совместном полете на Юпитер, и строительстве там дорог в 2099 году по программе "Большим по роялю".
показать весь комментарий
02.11.2021 15:55 Ответить
А с Орбаном слабо?
показать весь комментарий
02.11.2021 16:03 Ответить
коли iншi всi попiдписують, кремлядська шавка орбан буде вже нiким i вiд нього нiчого залежати вже не буде.
показать весь комментарий
02.11.2021 18:31 Ответить
Але , ботва ! А , что , насчет , очередного успеха внешней политики Украиньі ?
Обтекаете ?
показать весь комментарий
02.11.2021 16:24 Ответить
хорошо.
показать весь комментарий
02.11.2021 17:36 Ответить
що толку, даже якщо Україна вступе В ЄС, вона ніколи не сможе називаться Європейською країною, при її інфраструктурі, махінаціях у ВР, корупції.....
показать весь комментарий
03.11.2021 10:08 Ответить
 
 