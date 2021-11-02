Завтра в Запорожье простятся с ветераном Второй мировой войны Иваном Залужным

Завтра, 3 ноября, в Запорожье на Аллее защитников в парке Металлургов состоится прощание с ветераном Второй мировой войны Иваном Залужным.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук заведующий информационно-издательским отделом в национальном заповеднике "Хортица" Вячеслав Зайцев, информирует Цензор.НЕТ.

"Прощание с капитаном первого ранга Иваном Аникеевичем Залужным состоится на Аллее защитников в парке Металлургов в среду в 13:00. Затем будет организован автобус к Осипенковскому кладбищу", - отметил он.

Иван Аникеевич Залужный родился в 1918 году в селе Кисличуватое Томаковского района Днепропетровской области.

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В 1938 году был призван в 14-й горно-стрелковый Кавказский полк. Проходил службу на Дальнем Востоке. Во время Второй мировой войны в составе 355-го отдельного батальона морской пехоты участвовал в боях за Сталинград, где был ранен в ногу. 14 августа 1945 в составе десанта участвовал в боях за город Сейсин (Северная Корея). Прошел всю войну (а также японскую кампанию), дослужился до капитана I ранга. После войны продолжил службу в армии.

Награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени, орденом "За мужество" III степени, медалями "Защитнику Отечества" и юбилейной медалью "60 лет освобождения Украины от фашистских захватчиков", двумя орденами Красного Знамени, орденом Красной Звезды, двумя орденами Отечественной войны II степени, медалью "За боевые заслуги", Почетным знаком комитета ветеранов за активное патриотическое воспитание молодежи и другими наградами.

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10 августа 2014 года во время обстрела террористами блокпоста в районе Амвросиевки Донецкой области был смертельно ранен внук ветерана - 23-летний младший лейтенант Иван Гутник-Залужный. Ценой своей жизни он спас боевых товарищей. Иван посмертно награжден орденом "За мужество" III степени. Речь дедушки на похоронах бойца стала известна не только на всю Украину, но и за ее пределами.

Как сообщалось, 31 октября стало известно, что умер ветеран Второй мировой войны Иван Залужный.

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