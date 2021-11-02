Владельцы старых паспортов и бумажных видов на жительство смогут оформить COVID-сертификат в "Дії", - Минцифры

Владельцы небиометрических паспортов и бумажных видов на жительство смогут оформить в приложении "Дія" цифровой COVID-сертификат.

Об этом на брифинге сообщил первый заместитель министра цифровой трансформации Алексей Выскуб, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы решаем вопрос, чтобы в мобильном приложении "Дія" также владельцы небиометрических паспортов, это паспорта-книжечки, а также владельцы вида на жительство смогли получать "ковидные" сертификаты. Через день-два это будет доработано", - сказал Выскуб.

Он добавил, что на портале "Дія" владельцы биометрического вида на жительство могут сгенерировать COVID-сертификаты. Также до конца недели будет добавлен небиометрический вид, который выдавался до 2018 года.

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Напомним, украинцы сгенерировали в приложении "Дія" более 5,3 млн цифровых сертификатов, из них 1,5 млн сертификатов получили люди, прошедшие первую прививку от COVID-19. Также для облегчения получения цифрового COVID-сертификата из приложения "Дія" убрали функцию цифровой подписи. Для создания сертификата в приложении пользователям необходимо обновить приложение.