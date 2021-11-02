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Новости Коронавирус и карантин
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Владельцы старых паспортов и бумажных видов на жительство смогут оформить COVID-сертификат в "Дії", - Минцифры

Владельцы старых паспортов и бумажных видов на жительство смогут оформить COVID-сертификат в

Владельцы небиометрических паспортов и бумажных видов на жительство смогут оформить в приложении "Дія" цифровой COVID-сертификат.

Об этом на брифинге сообщил первый заместитель министра цифровой трансформации Алексей Выскуб, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы решаем вопрос, чтобы в мобильном приложении "Дія" также владельцы небиометрических паспортов, это паспорта-книжечки, а также владельцы вида на жительство смогли получать "ковидные" сертификаты. Через день-два это будет доработано", - сказал Выскуб.

Он добавил, что на портале "Дія" владельцы биометрического вида на жительство могут сгенерировать COVID-сертификаты. Также до конца недели будет добавлен небиометрический вид, который выдавался до 2018 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "COVID-сертификат переболевшего" будет доступен в "Дії" на следующей неделе, - Минцифры

Напомним, украинцы сгенерировали в приложении "Дія" более 5,3 млн цифровых сертификатов, из них 1,5 млн сертификатов получили люди, прошедшие первую прививку от COVID-19. Также для облегчения получения цифрового COVID-сертификата из приложения "Дія" убрали функцию цифровой подписи. Для создания сертификата в приложении пользователям необходимо обновить приложение.

Автор: 

карантин (16729) паспорт (1183) Дія (427) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
а че..бумажки недостаточно
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02.11.2021 15:41 Ответить
+3
Значит у тебя был...и есть загранпаспорт...
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02.11.2021 16:05 Ответить
+2
Все работает, только что сгенерировал сертификат без паспортов, наконец-то сделали...
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02.11.2021 19:12 Ответить
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а че..бумажки недостаточно
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02.11.2021 15:41 Ответить
коли заходжу в "Дію"-
від папірців балдію
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02.11.2021 15:44 Ответить
то твої проблеми..
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02.11.2021 15:46 Ответить
тищоабиделса?
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02.11.2021 15:55 Ответить
не..
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02.11.2021 15:56 Ответить
дигiталзiатори зeлeнi хочуть усiх в одну корзинку скласти
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02.11.2021 15:54 Ответить
яку?
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02.11.2021 16:30 Ответить
Странно. У меня старый паспорт. Спокойно оформил еще 2 недели назад.
Ох и глючная эта Дия, даже когда не глючит.
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02.11.2021 15:55 Ответить
Значит у тебя был...и есть загранпаспорт...
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02.11.2021 16:05 Ответить
Есть. Но тоже старый. Книжечкой.
При чем тут загранпаспорт к получению Сертификата вакцинации, для меня лично загадка.
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02.11.2021 23:03 Ответить
После матюков со всех сторон... наконец-то сделали...
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02.11.2021 16:02 Ответить
Та по IT карте два дня не можем зарегистрировать ребенка в НЗСУ! Дурдом , а не медреформа! Надеюсь Супрун икается без остановки! Спасибо предыдущему презу за эту "реформу" и абоненскую плату на газ!
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02.11.2021 16:19 Ответить
Эммм.... А разве Крадуцкий и гоп компания покращення не организовали? Не?
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02.11.2021 16:51 Ответить
Сегодня утром уже получил.
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02.11.2021 16:44 Ответить
Не працює. Пише що сертифікат знайшов але він не відображається
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02.11.2021 16:52 Ответить
Робіть не через всратий додаток, а через портал "Дія".
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02.11.2021 16:54 Ответить
Працює вже і в мобільному додатку. Я зробив собі сьогодні, у мене паперовий паспорт.
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02.11.2021 20:52 Ответить
Вже отриимав.
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02.11.2021 16:54 Ответить
Може кому потрібно.
Отримати сертифікат можна із паперовим паспортом на компьютері в Дії. Реєструєтесь в особистому кабінеті. Заходите через кнопку "Банк тра-та-та. Вибираєте банк з списку , де у вас картка (ощад, приват...) і відповідаєте на анкету- адреса, паспорт, тел, ел.пошта.
коли зареєструвались в Дії нажимаєте посги та з списку в кіці вибираєте сертифікат. Далі переписка по ел. пошті.
черездеякий час приходить повідомлення- Ваш сертифікат про вакцинацію успішно згенеровано. Завантажити та роздрукувати можна з кабінету громадянина, розділ "Послуги" - https://my.diia.gov.ua/workflow/inbox "Отримані документи" .
Заходьте в Дію- буде ссилка на сертифікат, там можна подивитись (око) та скачати собі на компьтер в pdf.
Що зручно, друкуєте на принтері чи скидаєте на флешку. Вигляд-4 сторінки на англ. та укр. мові ,штрих код та прапор україни-міжнародний сертифікат вакцинации.

І останнє - вишенька на торті. Випадає список міст у Дніпропетровькой області в кількості аж 3 шт.

Прописалась у районі, потім у селі. В сертифікаті адреси не має, все пройшло.
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02.11.2021 17:09 Ответить
Все работает, только что сгенерировал сертификат без паспортов, наконец-то сделали...
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02.11.2021 19:12 Ответить
сделали то сделали, но...где в Дие видно что она твоя? Фото твое где?)) Ты просто взял чужой смарт и все))
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05.11.2021 14:34 Ответить
На работе обсуждали эту тему, да, оно так и есть, но думаю это всё мелочи, на крайняк можно взять с собой обычный паспорт. Мне например главное было чтобы не щимиться в больницу за бумажной справкой, так что сойдёт)
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05.11.2021 15:41 Ответить
Аналогично и мне, я вообще через портал подтянул сертификат -скинул на флешку и зашел в магазин распечатать. И тут ребята обрадовали что уже и приложуха может подтягивать сертификат.
Но без фото нельзя определить в чьих руках смартфон)) Я думаю что если авторизован в Дие через банк, в котором есть про тебя все - то уже могли бы и дать Дие права самой тебя фотать и закреплять твое фото!
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05.11.2021 17:07 Ответить
Ну в любом случае в магазинах, кафе и транспорте при проверке думаю никто не будет заморачиваться твой это телефон или соседа, есть сертификат уже хорошо)
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05.11.2021 18:14 Ответить
Тоже думаю, что с одним телефоном все таки полегче будет, чем с бумажным сертификатом, но без паспорта)) Все таки в том же приложении Привата есть ФИО, которое совпадет с инициалами в сертификате. Проверяющему надо быть уже совсем параноиком, что бы после предъявления этого сказать: - "Какие фаши доказательстфа!?"))
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05.11.2021 20:06 Ответить
Тоже сижу со старым паспортом и без заграничного - вчера подтянулся сертификат в приложение смартфона..
Но! У тех кто имеет современные паспорта - у них в Дии есть фото!! А как мне то доказать что мой смарт - именно мой!? Паспорт старый с собой таскать? Ну есть Дия, есть ковид-сертификат в ней - а предъявить смарт может то любой человек!
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05.11.2021 14:32 Ответить
 
 