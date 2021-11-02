Владельцы старых паспортов и бумажных видов на жительство смогут оформить COVID-сертификат в "Дії", - Минцифры
Владельцы небиометрических паспортов и бумажных видов на жительство смогут оформить в приложении "Дія" цифровой COVID-сертификат.
Об этом на брифинге сообщил первый заместитель министра цифровой трансформации Алексей Выскуб, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы решаем вопрос, чтобы в мобильном приложении "Дія" также владельцы небиометрических паспортов, это паспорта-книжечки, а также владельцы вида на жительство смогли получать "ковидные" сертификаты. Через день-два это будет доработано", - сказал Выскуб.
Он добавил, что на портале "Дія" владельцы биометрического вида на жительство могут сгенерировать COVID-сертификаты. Также до конца недели будет добавлен небиометрический вид, который выдавался до 2018 года.
Напомним, украинцы сгенерировали в приложении "Дія" более 5,3 млн цифровых сертификатов, из них 1,5 млн сертификатов получили люди, прошедшие первую прививку от COVID-19. Также для облегчения получения цифрового COVID-сертификата из приложения "Дія" убрали функцию цифровой подписи. Для создания сертификата в приложении пользователям необходимо обновить приложение.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
від папірців балдію
Ох и глючная эта Дия, даже когда не глючит.
При чем тут загранпаспорт к получению Сертификата вакцинации, для меня лично загадка.
Отримати сертифікат можна із паперовим паспортом на компьютері в Дії. Реєструєтесь в особистому кабінеті. Заходите через кнопку "Банк тра-та-та. Вибираєте банк з списку , де у вас картка (ощад, приват...) і відповідаєте на анкету- адреса, паспорт, тел, ел.пошта.
коли зареєструвались в Дії нажимаєте посги та з списку в кіці вибираєте сертифікат. Далі переписка по ел. пошті.
черездеякий час приходить повідомлення- Ваш сертифікат про вакцинацію успішно згенеровано. Завантажити та роздрукувати можна з кабінету громадянина, розділ "Послуги" - https://my.diia.gov.ua/workflow/inbox "Отримані документи" .
Заходьте в Дію- буде ссилка на сертифікат, там можна подивитись (око) та скачати собі на компьтер в pdf.
Що зручно, друкуєте на принтері чи скидаєте на флешку. Вигляд-4 сторінки на англ. та укр. мові ,штрих код та прапор україни-міжнародний сертифікат вакцинации.
І останнє - вишенька на торті. Випадає список міст у Дніпропетровькой області в кількості аж 3 шт.
Прописалась у районі, потім у селі. В сертифікаті адреси не має, все пройшло.
Но без фото нельзя определить в чьих руках смартфон)) Я думаю что если авторизован в Дие через банк, в котором есть про тебя все - то уже могли бы и дать Дие права самой тебя фотать и закреплять твое фото!
Но! У тех кто имеет современные паспорта - у них в Дии есть фото!! А как мне то доказать что мой смарт - именно мой!? Паспорт старый с собой таскать? Ну есть Дия, есть ковид-сертификат в ней - а предъявить смарт может то любой человек!