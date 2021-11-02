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Украинский рынок азартных игр до сих пор недоступен для каких-либо контролирующих органов, - СМИ

Украинский рынок азартных игр до сих пор недоступен для каких-либо контролирующих органов, - СМИ

Реформа игорного рынка, по мнению властей, должна вывести его из "тени". Но на деле это оказалось не так. Гемблинг, даже после легализации, продолжает оставаться в "тени" из-за того, что не введена система его онлайн-мониторинга.

О том, что происходит с легальным рынком азартных услуг, сообщило издание zn.ua

По мнению автора материала, внедрение системы онлайн мониторинга позволило бы государству наблюдать в режиме реального времени за деятельностью любого оператора игорного бизнеса. Это сделало бы невозможным уклонение от уплаты налогов и отмывание денежных средств.

Однако, похоже такая "прозрачность" не устраивает "ключевых игроков". Дело в том, что на украинский рынок азартных игр оказывают большое влияние лоббисты, к примеру, Борис Баум, которого называют "смотрящим" за игоркой от Офиса президента.

"Нет, кому-то в офисе президента может показаться, что это уже детенизация, но на самом деле не очень похоже. Потому что пока будет бездействовать система мониторинга, мы не можем ни в чем быть уверены, даже если речь идет о работе тех, кто уже официально получил лицензию на ведение азартных игр", - пишет автор публикации.

Свою помощь в отлаживании системы онлайн-мониторинга предлагали нашей стране специалисты из США, Австралии, Канады, Бельгии, которые имеют огромный опыт. Но, Украина решила отказаться от этой помощи, решив создать собственную систему. Причем, создавать ее будет не спеша, до 2024 года.

И пока такая система создается, рынок игорного бизнеса остается закрытым для всех контролирующих органов.

В дополнение к этому не решен вопрос и с налогообложением азартной индустрии. Соответствующий законопроект №2713-д прошел в парламенте только первое чтение и нардепы активно вносят в него свои правки.

Отдельного внимания заслуживает и Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей на которую возложены функции регулятора игорного бизнеса.

Так вот, сам Регулятор, по словам главы финансового комитета Верховной Рады, был сформирован "непрозрачно". "Вишенкой на торте" можно считать уголовное дело в отношении члена КРАИЛ Евгения Гетьмана, который обвиняется во взятке и возможная причастность к правонарушению остальных членов Комиссии.

"Реформаторы создали идеальные условия для "тени" вместо детенизации. Сформировали рынок для местных дельцов и криминалитета вместо западных инвесторов", - делает вывод автор материала в zn.ua.

Словом, до тех пор, пока на игорном рынке не будет нормально работать налогообложение, контроль над финансовыми операциями, надеяться на его реальную легализацию не стоит.

Автор: 

игорный бизнес (408) азартные игры (129)


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Топ комментарии
+7
Не для того офшорні бариги зеленські, єрмаки, шефіри, гетманцеви пролізли у владу, щоб створювати чесні правила гри для ВСІХ.
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02.11.2021 15:46 Ответить
+6
Под своих и вводили это закон...
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02.11.2021 15:39 Ответить
+4
" ... такая "прозрачность" не устраивает "ключевых игроков". Дело в том, что на украинский рынок азартных игр оказывают большое влияние лоббисты, к примеру, Борис Баум, которого https://fortune.apostrophe.ua/article/fortuna/2021-08-02/djekpot-pretknoveniya-pochemu-igornyiy-biznes-ne-prinosit-obeschannyih-deneg-v-byudjet-stranyi/41006 называют "смотрящим" за игоркой от Офиса президента ."

Свою помощь в отлаживании системы онлайн-мониторинга предлагали нашей стране специалисты из США, Австралии, Канады, Бельгии, которые имеют огромный опыт. Но, Украина решила отказаться от этой помощи, решив создать собственную систему. Причем, создавать ее будет не спеша, до 2024 года."

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02.11.2021 15:44 Ответить
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Под своих и вводили это закон...
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02.11.2021 15:39 Ответить
патамуша их контролируют другие контролирующие органы...
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02.11.2021 15:40 Ответить
И авторизует Дия. Класс !

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02.11.2021 16:02 Ответить
Баум - лучший контролер.
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02.11.2021 15:43 Ответить
" ... такая "прозрачность" не устраивает "ключевых игроков". Дело в том, что на украинский рынок азартных игр оказывают большое влияние лоббисты, к примеру, Борис Баум, которого https://fortune.apostrophe.ua/article/fortuna/2021-08-02/djekpot-pretknoveniya-pochemu-igornyiy-biznes-ne-prinosit-obeschannyih-deneg-v-byudjet-stranyi/41006 называют "смотрящим" за игоркой от Офиса президента ."

Свою помощь в отлаживании системы онлайн-мониторинга предлагали нашей стране специалисты из США, Австралии, Канады, Бельгии, которые имеют огромный опыт. Но, Украина решила отказаться от этой помощи, решив создать собственную систему. Причем, создавать ее будет не спеша, до 2024 года."

Источник:
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02.11.2021 15:44 Ответить
Не для того офшорні бариги зеленські, єрмаки, шефіри, гетманцеви пролізли у владу, щоб створювати чесні правила гри для ВСІХ.
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02.11.2021 15:46 Ответить
Совесть - лучший контролёр????
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02.11.2021 15:46 Ответить
Маузер у зеленого затылка-лучший контролер!
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02.11.2021 15:50 Ответить
как и на таможне, бурштине, газе и тд. так и в игорном бизнесе крутяться миллиарды... НАХРЕНА там контролирующие органы?
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02.11.2021 16:09 Ответить
зато как пели о пополнении бюджета от легализации игр! Не сказали чьего!
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02.11.2021 16:24 Ответить
Где, млять этот рынок?
Где в Киеве есть легальные автоматы?
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02.11.2021 16:41 Ответить
До 2008 года(год запрещения игрального бизнеса), в Украине с предприятий игрального бизнеса брали 75% подоходного налога. Сейчас, после снятия моратория, на него установили 25%, и естественно только для своих "бизнесменов".
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02.11.2021 16:48 Ответить
зеля с друзьями говорили, что будут легальные казино, причем только в 5-ти звездочных отелях.
а по факту теперь казино у каждого лудомана в телефоне.
и никакого мониторинга не будет вообще, никогда, даже в 24 году.
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02.11.2021 18:36 Ответить
Не вижу пооблемы- в Европе и Америке полно контор которые возьмуться сертифицировать наши игры на предмет того что они соответствуют требованиям- международным. Но есть еще регулецшены для отдельных стран. И вот тут пока проблема- сертификационных требований в Украине не сформировали т.к. даже не знают что это- ведь раньше игры были в тени и под запретом, и те кто их крышевал просто накручивали автоматы максимум на 20% возврата если повезет. В Европейских странах же, нельзя по закону делать % меньше 94 иначе просто не дадут лицензию
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03.11.2021 01:50 Ответить
Не понимаю какие должны быть еще контролирующие органы, недавно читал обзор на сайте MrCasinos https://mrcasinos.net/ как лицензируются казино, сколько на это уходит времени и сил, что отзыв лицензии очень действенный метод контроля.
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23.11.2021 09:02 Ответить
Вообще не понимаю, если уже в интернете есть где можно официально поиграть без всех этих проблем зачем еще куда то ходить...Я вот скачал клиент https://selector-casino.date/ Selector Casino с официального сайта и играю в игровые автоматы бесплатно. Их там очень много, до сих пор все не попробовал
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01.03.2022 14:57 Ответить
Я с вами полностью согласен, зачем куда то ходить если можно поиграть в игровые автоматы https://selectorcasino.date/ на сайте Selector Casino , или еще лучше скачать клиент с официального сайта Selector Casino и сидеть играть в игровые автоматы дома, в тепле и уюте. Казино Селектор качается с официального сайта бесплатно, ничего сложного нет. И потом можно приступить к игре в игровые автоматы Selector Casino бесплатно или на деньги
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11.03.2022 16:23 Ответить
 
 