Украинский рынок азартных игр до сих пор недоступен для каких-либо контролирующих органов, - СМИ

Реформа игорного рынка, по мнению властей, должна вывести его из "тени". Но на деле это оказалось не так. Гемблинг, даже после легализации, продолжает оставаться в "тени" из-за того, что не введена система его онлайн-мониторинга.

О том, что происходит с легальным рынком азартных услуг, сообщило издание zn.ua

По мнению автора материала, внедрение системы онлайн мониторинга позволило бы государству наблюдать в режиме реального времени за деятельностью любого оператора игорного бизнеса. Это сделало бы невозможным уклонение от уплаты налогов и отмывание денежных средств.

Однако, похоже такая "прозрачность" не устраивает "ключевых игроков". Дело в том, что на украинский рынок азартных игр оказывают большое влияние лоббисты, к примеру, Борис Баум, которого называют "смотрящим" за игоркой от Офиса президента.

"Нет, кому-то в офисе президента может показаться, что это уже детенизация, но на самом деле не очень похоже. Потому что пока будет бездействовать система мониторинга, мы не можем ни в чем быть уверены, даже если речь идет о работе тех, кто уже официально получил лицензию на ведение азартных игр", - пишет автор публикации.

Свою помощь в отлаживании системы онлайн-мониторинга предлагали нашей стране специалисты из США, Австралии, Канады, Бельгии, которые имеют огромный опыт. Но, Украина решила отказаться от этой помощи, решив создать собственную систему. Причем, создавать ее будет не спеша, до 2024 года.

И пока такая система создается, рынок игорного бизнеса остается закрытым для всех контролирующих органов.

В дополнение к этому не решен вопрос и с налогообложением азартной индустрии. Соответствующий законопроект №2713-д прошел в парламенте только первое чтение и нардепы активно вносят в него свои правки.

Отдельного внимания заслуживает и Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей на которую возложены функции регулятора игорного бизнеса.

Так вот, сам Регулятор, по словам главы финансового комитета Верховной Рады, был сформирован "непрозрачно". "Вишенкой на торте" можно считать уголовное дело в отношении члена КРАИЛ Евгения Гетьмана, который обвиняется во взятке и возможная причастность к правонарушению остальных членов Комиссии.

"Реформаторы создали идеальные условия для "тени" вместо детенизации. Сформировали рынок для местных дельцов и криминалитета вместо западных инвесторов", - делает вывод автор материала в zn.ua.

Словом, до тех пор, пока на игорном рынке не будет нормально работать налогообложение, контроль над финансовыми операциями, надеяться на его реальную легализацию не стоит.