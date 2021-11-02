С начала года в Украине задержали 900 нелегальных мигрантов, 13 из них на границе с Беларусью, - Госпогранслужба

На границе с Беларусью украинские пограничники задержали за последние девять месяцев 13 нелегалов. По всей стране их количество составило 900 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Как рассказал спикер пограничной службы Андрей Демченко, эти цифры укладываются в средний показатель за последние годы.

По его словам, ежегодно пограничники задерживают около тысячи мигрантов.

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Для сравнения, в начале 1990-х годов таких нарушителей ловили по 7-10 тысяч в год, в 2005-2006 годах - по 4-5 тысяч.

Представитель пограничной службы отметил, что ГПСУ пока не зафиксировала тенденцию к росту числа мигрантов в стране.

Пограничники добавляют, что чаще всего беженцев из Сирии, Турции, Молдовы, России, Алжира и других стран ловят у западных границ Украины при попытке незаконно проникнуть в страны ЕС.

Также достаточно много иностранцев пытаются использовать легальные каналы (туризм, обучение, лечение и т.д.) для того, чтобы попасть в Украину, а потом "мигрировать" на Запад.

В частности, в текущем году таких случаев было 6 700, их не пустили в нашу страну.