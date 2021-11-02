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С начала года в Украине задержали 900 нелегальных мигрантов, 13 из них на границе с Беларусью, - Госпогранслужба

С начала года в Украине задержали 900 нелегальных мигрантов, 13 из них на границе с Беларусью, - Госпогранслужба

На границе с Беларусью украинские пограничники задержали за последние девять месяцев 13 нелегалов. По всей стране их количество составило 900 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Как рассказал спикер пограничной службы Андрей Демченко, эти цифры укладываются в средний показатель за последние годы.

По его словам, ежегодно пограничники задерживают около тысячи мигрантов.

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Для сравнения, в начале 1990-х годов таких нарушителей ловили по 7-10 тысяч в год, в 2005-2006 годах - по 4-5 тысяч.

Представитель пограничной службы отметил, что ГПСУ пока не зафиксировала тенденцию к росту числа мигрантов в стране.

Пограничники добавляют, что чаще всего беженцев из Сирии, Турции, Молдовы, России, Алжира и других стран ловят у западных границ Украины при попытке незаконно проникнуть в страны ЕС.

Также достаточно много иностранцев пытаются использовать легальные каналы (туризм, обучение, лечение и т.д.) для того, чтобы попасть в Украину, а потом "мигрировать" на Запад.

В частности, в текущем году таких случаев было 6 700, их не пустили в нашу страну.

Автор: 

Беларусь (7937) Госпогранслужба (6639) мигранты (993) нелегалы (453) Демченко Андрей (302)


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1,444 нелегала в месяц.
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02.11.2021 16:05 Ответить
Нет, это 1,08 нелегала в месяц и 1,444% от общего числа
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02.11.2021 16:12 Ответить
У вас ошибка.
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02.11.2021 16:14 Ответить
Нет тут ошибки: 13 нелегалов за 12 мес. 13:12 = 1,0833(3). А по процентам: 1% от 900 нелегалов = 9 нелегалов. А их 13. Значит, 13:9 = 1,44(4)
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02.11.2021 16:18 Ответить
Если бы было 1,444 нелегала в месяц, то за год их бы было 17,28. А их 13
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02.11.2021 16:19 Ответить
Вы невнимательно прочитали статью. Там указан период девять месяцев.
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02.11.2021 16:21 Ответить
Вы правы. 9 месяцев. Это я, похоже, уже 2021й год проводил... Но тогда ОЧЕНЬ интересные цифры, нарочно не придумаешь: 1,44 нелегала в месяц и 1,44% составляют эти 13 нелегалов от общего количества
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02.11.2021 17:04 Ответить
А остальные 99% нелегалов откуда?
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02.11.2021 16:11 Ответить
Я подумал, что это немцы нелегалы бегут работать в Украину.
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02.11.2021 17:31 Ответить
 
 