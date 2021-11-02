Топ-чиновник КГГА содействовал хищению 2 млн грн, выделенных на субсидии киевлянам, - СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила директора Департамента соцполитики КГГА на злоупотреблениях. Из-за бездействия чиновника, только за один отопительный сезон, из бюджетной программы для выплаты льгот и жилищных субсидий населению на оплату коммунальных услуг было выведено почти 2 млн грн.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе СБУ.

"По данным следствия, в период отопительного сезона 2017-2018 годов частное предприятие - поставщик тепла и горячей воды не использовало все средства субсидий, выделенных киевлянам. Это подтверждает и заключение ревизии, проведенной Государственной аудиторской службой Украины.

Законодательством предусмотрено, что в таких случаях предприятие-предоставитель услуг должно перечислить эти средства на счет структурного подразделения по вопросам социальной защиты населения, являющегося главным распорядителем и ответственным исполнителем бюджетной программы. Последний возвращает их в государственный бюджет в пятидневный срок с момента поступления", - говорится в сообщении.

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Как подчеркнули в СБУ, коммерсанты не выполнили этого требование закона. Потом предприятие изменило юридический адрес и свое название и начало по предшествующему юридическому лицу процедуру банкротства.

Топ-чиновник КГГА, будучи уполномоченным выполнять организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, "забыл" о своей обязанности инициировать взыскание задолженности с поставщика-должника.

Таким образом, субсидии киевлян осели в карманах коммерсантов.

"В настоящее время экс чиновнику поставлено в известность о подозрении по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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