Волонтер Ножевникова о COVID-19 в Одессе: Реально ад, больницы берут лишь среднюю тяжесть, осталось мест 20. Реанимационные лежат дома

Ситуация в ковидных больницах Одессы катастрофическая. Для больных коронавирусом в городе осталось около 20 мест.

Об этом на своей странице в соцсети Фейсбук написала одесский волонтер Катерина Ножевникова, информирует Цензор.НЕТ.

"У нас реально ад. Звонки шквалом уже. Мест почти нет - на весь город чуть больше 20, в ручном режиме запихиваем кого куда можно. Берут только среднюю тяжесть. Реанимационные места - катастрофа. Очереди уже и в стационарах, и дома лежат реанимационные. Утром родственники одной пациентки нашли вертолет за 10 тыс долл. для того, чтобы транспортировать в другой город!! Но места не нашли. Концентраторы привозят, мы их моем, меняем фильтры и сразу уже выдаем тем, кто стоит в очереди. У двоих сотрудников фонда близкие загремели в реанимацию (не ковид) и мы им с трудом нашли место. Ковид снес всю систему", - отмечает она.

Волонтер подчеркивает, что параллельно с этом с утра ищет место для бабушки, которую дочь тянет уже три недели.

"Она продала уже все. Долги 50 тыс. На последнем вызове у нее, общаюсь с доктором скорой - пациентка терминальная. Сделать ничего нельзя. Сатурация 30. Простите. Объясняю дочке, что мама умирает. Слышу крик. Сплошной крик. Прошу сесть с мамой рядом, взять за руку и просто дать ей спокойно уйти", - пишет Ножевникова.

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"Ищу пациента, которого госпитализировали 15.10 в район. Вчера поступил запрос от друзей. Родственники не знают, в какой из двух больниц найти близкого. А денег ехать нет (с). Помогите найти. Я нашла. Умер 20.10. Сегодня 1.11 Как такое может быть? Моя голова отказывается это все принимать", - продолжает она.

"И тут звонок. Дайте кислород. У меня Сатурация 78. При такой сатурации нужна срочная госпитализация. Вызывайте скорую. А если Сатурация 87 то дадите? Записи в телефоне хуже любого фильма ужасов. А в Фб битвы и всех зовут на митинг 3.11 по всем городам против вакцинации. Я пропустила видимо момент, где наше общество свернуло куда-то не туда..", - резюмировала волонтер.