Волонтер Ножевникова о COVID-19 в Одессе: Реально ад, больницы берут лишь среднюю тяжесть, осталось мест 20. Реанимационные лежат дома
Ситуация в ковидных больницах Одессы катастрофическая. Для больных коронавирусом в городе осталось около 20 мест.
Об этом на своей странице в соцсети Фейсбук написала одесский волонтер Катерина Ножевникова, информирует Цензор.НЕТ.
"У нас реально ад. Звонки шквалом уже. Мест почти нет - на весь город чуть больше 20, в ручном режиме запихиваем кого куда можно. Берут только среднюю тяжесть. Реанимационные места - катастрофа. Очереди уже и в стационарах, и дома лежат реанимационные. Утром родственники одной пациентки нашли вертолет за 10 тыс долл. для того, чтобы транспортировать в другой город!! Но места не нашли. Концентраторы привозят, мы их моем, меняем фильтры и сразу уже выдаем тем, кто стоит в очереди. У двоих сотрудников фонда близкие загремели в реанимацию (не ковид) и мы им с трудом нашли место. Ковид снес всю систему", - отмечает она.
Волонтер подчеркивает, что параллельно с этом с утра ищет место для бабушки, которую дочь тянет уже три недели.
"Она продала уже все. Долги 50 тыс. На последнем вызове у нее, общаюсь с доктором скорой - пациентка терминальная. Сделать ничего нельзя. Сатурация 30. Простите. Объясняю дочке, что мама умирает. Слышу крик. Сплошной крик. Прошу сесть с мамой рядом, взять за руку и просто дать ей спокойно уйти", - пишет Ножевникова.
"Ищу пациента, которого госпитализировали 15.10 в район. Вчера поступил запрос от друзей. Родственники не знают, в какой из двух больниц найти близкого. А денег ехать нет (с). Помогите найти. Я нашла. Умер 20.10. Сегодня 1.11 Как такое может быть? Моя голова отказывается это все принимать", - продолжает она.
"И тут звонок. Дайте кислород. У меня Сатурация 78. При такой сатурации нужна срочная госпитализация. Вызывайте скорую. А если Сатурация 87 то дадите? Записи в телефоне хуже любого фильма ужасов. А в Фб битвы и всех зовут на митинг 3.11 по всем городам против вакцинации. Я пропустила видимо момент, где наше общество свернуло куда-то не туда..", - резюмировала волонтер.
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к счастливой жизни подготовит,
разруху спишет на войну,
а, экономику -на ковид
А эти хоть какой-то контроль поставили.
вакцинация провалена, кислорода нет. все лето заняты были, антиковидный фонд пилили.
вот результат "контроля".
Не выйдет.
Падающий рейтинг этому свидетельство.
ну приблизно так як у Европі, де в Італії 50 померлих на добу замість наших 750
у перерахунку на душу населення виходить
у нас смертність вища
у 25 ДВАДЦЯТЬ ПЯТЬ разів !!!
За последнюю неделю в Одессе количество больных COVID-19 выросло почти на 4 тысячи человек и в настоящее время составляет 18 260 пациентов, из которых 673 - дети до 18 лет.
В опорных стационарах Одессы проходят лечение 1062 пациента с лабораторно подтвержденным диагнозом и с подозрением на COVID-19, в числе которых 80 детей.
Из общего числа пациентов 17 304 человека находятся в состоянии, не требующем госпитализации в стационар, и проходят лечение COVID-19 амбулаторно под контролем семейных врачей.
Согласно стандартам оказания медицинской помощи, в ЦПМСП получают лечение пациенты легкой и средней степеней тяжести, а также больные с пневмонией, у которых сатурация составляет более 92% и отсутствуют сопутствующие заболевания.
При необходимости на дом пациентам выдаются кислородные концентраторы. На 2 ноября выданы 252 кислородных концентратора, свободны 80 концентраторов, ведется ежедневный мониторинг их использования. С учетом роста заболеваемости COVID-19 и числа пациентов, нуждающихся в респираторной поддержке, проводится закупка еще 180 кислородных концентраторов.
В ЦПМСП, где созданы кабинеты для забора материала на ПЦР-исследования, а также мобильными бригадами на дому за все время эпидемии проведено около 57 тысяч ПЦР-тестов на COVID-19.
За весь период по состоянию на 2 ноября 2021 года мобильными бригадами городского Центра неотложной медицинской помощи выполнено 15 076 выездов для тестирования на COVID-19 и взятия биоматериала для ПЦР, обследовано 23 057 человек.
Наиболее эффективным методом защиты от COVID-19 и его тяжелых форм является вакцинация. С начала нынешней волны эпидемии заболели 365 вакцинированных пациентов, из которых только 110 человек прошли полный курс вакцинации двумя дозами. Тяжелые формы заболевания и летальные случаи среди привитых от COVID-19 не наблюдались.
https://www.omr.gov.ua/ru/news/225360/
Об этом сообщает пресс-служба Криворожского горисполкома.
С установленным диагнозом коронавирусная болезнь в инфекционной больнице лечится 173 пациента, 10 - с подозрением. 124 больных получают кислород, в тяжелом состоянии - 121 пациент, 12 - в реанимации, без подключения к ИВЛ.
842 больных с COVID-19 и 524 - с подозрением лечатся в стационарных отделениях больниц: №1, 3, 5, 7, 10, 11, 16, 17. Получают кислород 1108 пациентов этих больниц, с подключением к ИВЛ - 5.
Загруженность коек в медучреждениях города - 88%.
В Кривом Роге за сутки умерли 10 человек с коронавирусной инфекцией
По состоянию на 01 ноября.
Благодаря антиваксерам в родном городе президента Кривом Роге под ковид закрыты все больницы города (кроме 4 больниц) из 17 существующих.
Ну и + очень разумное правительство, конечно.
А человек говорил что он знает способ вылечить рак, 100%, любого вида. и ученые этот способ знают но скрывают - надо всю кровь человека пропустить через какой-то бурбулятор, чтобы нагреть до 45 градусов по Цельсию, и тогда все раковые клетки умру, а не раковые - выживут.
На мое замечание, собственно, что при 42°C белки крови сворачиваются и человек умирает - собственно, на меня и накинулись.
и это КИЕВ. Столица...
Во-первых, песполезно.
Во-вторых, они же агрессивны в своей тупости. И Вы еще можете пострадать за вроде бы благое дело.
Вижу идиотов -- обхожу десятой дорогой. Пусть их жизнь учит.
през с друзьями все лето антиковидный фонд пилил. некогда было койки организовывать