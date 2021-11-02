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Если тарифы на распределение газа вырастут, власти нужно уходить в отставку, - эксперт

Если тарифы на распределение газа вырастут, власти нужно уходить в отставку, - эксперт

Повышение тарифа на распределение газа приведет к росту цены на газ, которого действующий премьер обещали не допустить. Так что он должен подать в отставку, если тариф вырастет только потому, что этого требуют облгазы.

Об этом заявил депутат 8-го созыва ВР Дмитрий Добродомов, комментируя инициативу ряда облгазов, принадлежащих олигарху Дмитрию Фирташу, повысить тариф на распределение голубого топлива в 2-4 раза.

"У него (премьер-министра. – Ред.) было обещание вдвое снизить тарифы. А сдержать – это было следующее обещание", - напомнил Добродомов в эфире телеканала "Украина 24".

Он отметил, что если власти уступят требованиям облгазов и повысят тариф на распределение газа в несколько раз, это приведет к значительному росту цен на газ для потребителей, в том числе бытовых. В таком случае власти должны признать, что не выполнили обещания.

"Так или иначе придется искать аргументы, если до этого вы всем рассказывали, что у вас это никак не отразится на платежках. Я вообще после такого обещания уже сегодня просто писал бы заявление на отставку, и в принципе расписывался бы в своей полной некомпетентности или своей лжи", - сказал Добродомов.

Ранее политолог Светлана Кушнир заявила, что повышение тарифа на распределение газа, которое планирует Фирташ, спровоцирует кризис неплатежей населения за коммунальные услуги. По ее мнению, в ситуацию должно вмешаться правительство и Антимонопольный комитет.

Напомним, недавно ряд облгазов, которыми владеет олигарх Дмитрий Фирташ, подали проекты расчетов тарифов на распределение природного газа в 2022 году, предусматривающие их повышение от 61% до 443%, объясняя это резким ростом рыночной цены природного газа. В результате такого повышения стоимость одного кубометра топлива для украинцев вырастет от двух до восьми гривен.

В то же время в Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, отметили, что обоснованность таких проектов будет тщательно проверена, ведь регулятор утверждает не желаемые тарифы и намерения отдельных компаний, а исключительно экономически обоснованные тарифы.

Автор: 

Добродомов Дмитрий (23) Тарифы на газ (352)


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Топ комментарии
+18
Власти нужно уходить в отставку.
Даже, если тарифы не вырастут
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02.11.2021 16:12 Ответить
+14
От падли зелені. Рахунок за жовтень: за газ 26 грн, а за його транспортування 242 грн.
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02.11.2021 16:14 Ответить
+9
-Давайте обложим налогами бедных
-Так у бедных мало денег
-Зато бедных много
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02.11.2021 16:14 Ответить
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Власти нужно уходить в отставку.
Даже, если тарифы не вырастут
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02.11.2021 16:12 Ответить
Вот хорошая новость, наверно, про наркоту или оружие:
https://www.youtube.com/watch?v=aWf-kFs1FZ0 Упал Ан-26 с россиянами на борту. #shorts
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02.11.2021 16:13 Ответить
👍👍👍
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02.11.2021 16:24 Ответить
снизим! - удержим! - повысим, но не сильно! - сделали все, что могли!
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02.11.2021 16:13 Ответить
От падли зелені. Рахунок за жовтень: за газ 26 грн, а за його транспортування 242 грн.
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02.11.2021 16:14 Ответить
цена за доставку газа рассчитывается за предыдущий год потребления с ноября по октябрь и делится равными частями на 12 месяцев.
то есть-чем больше сжёг газа,тем больше стоит и доставка.
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02.11.2021 16:34 Ответить
Газ не використовуєш, а за доставку плати. Таке лише зелені виродки могли видумати.
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02.11.2021 16:39 Ответить
за доставку платят все. транзит через нашу страну тоже оплачивается! не хочешь платить за доставку,топи кизяком!
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02.11.2021 16:52 Ответить
****, блін, що ти мені втираєш! Платити маємо всі за реальне щось. Тобто, отримав 100 кубів, оплачуй їх транспортування, тут запитань нема. А ви падли елеметарно грабуєте через свої шахрайські схеми. За минулі роки я вже оплатив транспортування. такого ніколи не було, щоб то не входило в тариф. Але нахрена я ціле літо і тепер плачу за ніщо?! Мало того, повний абсурд, хата стоїть порожня вже років з 10, ніхто не живе, газом не користується, а за транспортування плати. Це де ще така херня може творитись, в яких всі?
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02.11.2021 16:58 Ответить
ты оплачиваешь доставку того газа,который ты потребил за год с 1 ноября 2019.по 31 октября 2020 года. этот газ в кубометрах умножили на сумму доставки одного куба и полученную сумму разбили на 12 месяцев. и теперь в течении следующего года с 1 ноября 2020 года по 31 октября 2021 года,ты платишь эту сумму. если ты и теперь не понял,то ты от зачатия идиот!
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02.11.2021 17:04 Ответить
Дебіл, не доходить? Достаку газу ЗА ВЕСЬ ПОПЕРЕДНІЙ ПЕРІОД, за всі роки я оплатив. За весь, до копійки. Тепер газом практично не користуюсь, то якого хера я маю оплачувати трпнспортування того, чого не отримую? Дійшло до дебіла? Мені розрахували транспортування, виходячи з використаного газу, транспортування якого Я ОПЛАТИВ, незалежно скільки газу насправді я буду використовувати в майбутньому. ТО Є ШАХРАЙСТВО! Нагле, цинічне і тупе, бо ж тупі зелені ідіоти то видумали. А тупий дебільний нарід мовчить.
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02.11.2021 17:10 Ответить
тепер всіх нагнули круто (весь 2021 рік) і доставку рахують не за попередній період, а по совєцькі - наявністю в квартирі плити-колонки-пічки і не важливо чи вони використовуються. Невже про це ніхто не знає - добре влада працює
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02.11.2021 17:46 Ответить
Юрий вы напрасно грубите человеку, если сами ни в чем не разбираетесь . Ранее доставка была в цене газа и её уже давно оплатили. А после того как доставку вывели в отдельную платежку вам счет выставляют авансом исходя из того какое количество газа вы потребили в прошлом году, но мы то знаем что за прошлый год доставка уже оплачена. А будете ли вы пользоваться газом в этом году никого не волнует, можете не пользоваться , а счет за доставку вам будет выставляться.
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02.11.2021 18:52 Ответить
видите ли Даша. я сжёг в прошлом году 625 кубов. исходя из этого оплачиваю доставку в этом году 107.13 грн.,а мой сосед топит дровами халявными,используя газ только для приготовления пищи,и платит за доставку 5,25 грн.

так что если это хамло платит сейчас 242 грн,то он явно сжёг 1400кубов газа...
к тому же,если быть объективным,то отменили температурный коэффициент и денежки вернули потребителям.
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02.11.2021 19:02 Ответить
Может быть я и ваш сосед?Я 5 лет не топлю газом ,перешел на дрова ,потребляю газ только для плиты 110 кубов в год уже 5 лет.В этом году мне выставляют за доставку из расчета 314 кубов в год! Я не плачу! И платить не намерен, плачу за доставку 110 кубов! Потому что платить по тарифу 5 грн за куб - это во-первых дискриминация по потреблению газа, а во-вторых в постановлении НКРЕ написано вирористовує комплексно (поесть и для отопления) ,а я не использую 5 лет! Нигде не написано - может использовать! Могу , но не использую. Всем рекомендую платить по использованию за прошлый год! Не платите за воздух! Это нарушение законов !
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02.11.2021 19:21 Ответить
я не знаю сколько вы потребляете. но скорее всего,вы тупо оплачиваете по квитанции,которую вам присылают по почте,а в этой квитанции совсем не те цифры которые есть у вас по факту. и даже если вы каждый месяц отправляете показатели,то это ничего не меняет.
а я не плачу по квитанции. я сам делаю подсчёт,оплачиваю через приват 24,и меня не нае-ёшь.
но если вы потребили 110,а вам выставили счёт за 314,то я думаю надо не на цензоре искать справедливости,а разбираться с газконторой.
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02.11.2021 19:38 Ответить
А є бажання розповісти скільки куб. Газу спалюється для транспортування наприклад 1000 куб.газу. і як так виходить що для виробництва тиску щодо доставки газу як 100 куб, так і 900 куб спалюється однакова кількість, але чомусь платять всі причому з розрахунку 2.43 грн за доставлений газ. Ось де шахрайство!
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02.11.2021 20:51 Ответить
ну когда вы наливаете с под крана стакан воды или ведро,то затраты на поддержание давления в сети тоже одинаковы и в первом и втором случае. но в первом случае вы платите затраты помноженные на стакан,а во втором на ведро.
вы и вам подобные убедили себя в том.что вас обманывают,и признать свою неправоту,вы не способны. точно так вас убедили схемы по поводу Порошенко и вы с яростью выбрали ЗЕ,голосуя против ротердам+,при этом совершенно не понимая в экономике.
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02.11.2021 21:32 Ответить
Гии! Тобто справа в переконаннях???? І зовсім справа не в економічному розрахунку??? Тобто щоб доставити 1 куб газу по ціні 7.99 необхідно спалити 0.3 куба газу (2.43). Тобто для того щоб кожен окремий користувач отримав 1000 кубів необхідно спалити 300 куб. Так виходить по даній формулі.
Тоді якщо за транзит газу, а саме на компресорних станціях створюють тиск, беруть також плату питання одне -- як так виходить, що для транспортування газу 1 000 куб необхідно спалити 600 куб.???
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02.11.2021 21:55 Ответить
Вы не компостируйте людям мозги, не надо брехать! Беру свою насосную станцию! В водопроводе поддерживается у меня 2.5 бара давление.Оно дин раз накачивается насосом и все! Если я не открываю кран месяц ,в водопроводе у меня будет давление 2.5 бара и затрат на его поддержание НИКАКИХ. Если я наливаю 1 литр воды , мой насос включается и докачивает в систему ровно 1 литр воды и поддерживает давление 2.5 бара! Если я набираю 100 литров воды ,то насос поднимает из скважины ровно 100 литров и не литром больше и давление снова 2.5 бара. Электроэнергии на закачку 100 литров потребляется ровно в 100 раз больше! Если вы заполните баллон сжатым метаном ,например в машине (я беру сжатый газ а не сжиженный) и в нем будет давление 10 бар и не будете использовать газета и через год в нем будет давление 10 бар! Без затрат! Вы конечно можете сказать ,что в газовых и водопроводных сетях существуют потери , но это проблема уже того кто обслуживает эти сети , и он закладывает потери в тариф! Но почему тот кто меньше потребляет должен платить по высокому тарифу за их потери? Все это должно равномерно распределяться на весь обьем распределяемого газа и быть заложен в каждый куб газа! Это справедливо! Иначе у соседних домов будет различный тариф на распределение ,к примеру в моем случаема это нарушает уже закон о правах потребителя ,по которому монополист не имеет права ставить различных бытовых потребителей в неравные условия! А различный тариф это уже неравные условия!
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02.11.2021 22:12 Ответить
вы вообще устройство централизованной подачи воды себе представляете,на целый район города к примеру? это вам не в частном секторе насосная станция. я даже объяснять вам ничего не хочу,ибо видно что вы в этом ноль!
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03.11.2021 09:07 Ответить
Я живу в частном доме и ежемесячно фотографирую счетчик и вношу в личном кабинете, так что с этим все в порядке и счета смотрю тоже в личном кабинете.И с газконторой разбирался , она ссылается на постановление НКРЕ , а там черным по белому написано , я изучил ,что те кто потребляет газ комплексно в том числе на отопление платят абонплату не менее чем за 314 кубов в год. Но тут ключевое слово ПОТРЕБЛЯЮТ! Мне говорят, в проекте отопление есть значит плати , а я говорю есть то есть , но я не использую газовое отопление , только плита , а те кто потребляет только на плиту по решению того же НКРЕ абонплату минимум за 36 кубов в год ,если больше ,то расчет как в предыдущем году.Вот и идет спор потребляю я комплексно или только на плиту.Остается только судится, но если бы я не один судился, намного проще бы бы было, ведь е*ут всю страну , а люди платят за воздух.
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02.11.2021 21:58 Ответить
с 2011 по 2017 год,я бился с облэнерго,-комиссии,жалобы...и прочее...а дело было в напряжении. причём низкое было не только у меня,а у всех кто был присоединён к этому трансформатору. счётчику как известно по хер напряжение,он считает по току,а жить и использовать бытовые приборы при напряжении 155-180 вольт,это ужас. но я не стал дожидаться пока все соберуться в кучуи что то надумают. я добился и замены линии и замены трансформатора и мне даже вернули деньги в размере 817 грн. сумма вроде чепуха,но всё же.
под лежачий камень вода не течёт! преступления совершаются там,где люди вроде вас молчат,вернее выражают гнев не там где надо,а в соцсетях.
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03.11.2021 09:38 Ответить
До речі, і минулого року, і позаминулого, і поза поза.. Тобто ЗАВЖДИ в ціні газу було його транспортування, яке ми завжди оплачували. А тепер зелені виродки створили шахрайську схему - плати за те, за що вже заплатив і за те, чого не отримав. Тобто, платимо не за роботу, а забезпечуємо вітренкам і тому всьому кодлу їх сите життя. Цікаво, а як то визначається кримінальним кодексом?
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02.11.2021 16:53 Ответить
цена за транспортировку всегда входила в стоимость газа. цена за транспортировку входит в любой товар! только газ разделили по счетам ибо доставляет одна структура,а покупает другая. ну не надо же быть таким тупым то!
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02.11.2021 16:58 Ответить
**** ти тупа, а я про що? Я використав у жовтні газу аж на 26 грн, а до квітня газу буде 0, то за який хер маю платити 242 щомісяця? Я просив, щоб мені то ділили на 12 місяців? Мене хтось питав? Але ж ні, всіляким хфірташам і вітренкам жрать ситно хочеться.
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02.11.2021 17:02 Ответить
по перше,**** це та,яка тебе ******** родила.
а по друге-йди до х-я!
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02.11.2021 17:10 Ответить
Та ні, туди ти і тобі подібні падли підете, побіжете, суки. Сцяними шматами гнати будемо.
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02.11.2021 17:12 Ответить
Вот когда вы придете в магазин с сумкой за одним батоном ? а там увидите ценник - Батон-10 грн ,доставка батона и обслуживание - 6 грн. Сначала все будет нормально , вы купите и не будете протестовать.А через неделю вы так же придете в магазин и купите батон , но на кассе вам скажут, что у вас сумка рассчитана на 10 батонов и вы должны платить 10 грн за батон и 60 грн за доставку десяти батонов ,потому что ведь могли купить и 10, а их надо привезти, разложить! Вот так и с газо
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02.11.2021 19:27 Ответить
Я вже 5 років споживаю по 30 кубів. То чому я повинен платити за 314 кубів?
Я так розумію цифра 314 була запропонована Фірташем неспроста - число пі - тобто такий натяк, що пипець вам, українці.
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03.11.2021 01:49 Ответить
-Давайте обложим налогами бедных
-Так у бедных мало денег
-Зато бедных много
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02.11.2021 16:14 Ответить
Если бы у бедных еще были мозги, то они бы голосовали не по приколу.
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02.11.2021 16:22 Ответить
профсоюз перевозчиков голубого топлива в торбах должен сдохнуть...мучительной смертью.
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02.11.2021 16:14 Ответить
Бачив сюжет про м. Умань. Так там планують підвищити тариф з 1,69 грн до 8 грн з копійками.

Мабуть ляже на одну полицю з "якщо я порушу закон, то піду сам", "хуже нє будєт" і "кінець епохи бідності"...
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02.11.2021 16:16 Ответить
Так не одна Умань. Вся страна

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02.11.2021 16:21 Ответить
Да было у нас на днях событие. но вроде как удалось отменить...
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02.11.2021 17:09 Ответить
Бажано відразу йти в Ростов.
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02.11.2021 16:17 Ответить
Та не йти, а цапом стрибати!
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02.11.2021 16:21 Ответить
Если успеет дострибати
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02.11.2021 16:25 Ответить
смешной он этот Добродомов. ********************* уйдет премьер в отставку или нет - лишьбыНЕпорошенко
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02.11.2021 16:25 Ответить
это тупой развод для зебилов)) тариф на газ они тогда снизили, а разницу заложили в доставку))
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02.11.2021 16:25 Ответить
у народа может проснуться желание "газифицировать" облгазы...
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02.11.2021 16:26 Ответить
Странно что етот же експерд предлогает повысить цену на електроенергию для населения в пользу *зельоных тарифов*
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02.11.2021 16:27 Ответить
А кто нибуть сомневается --что вырастут
Теперь уже наняли грузчиков для переноски электроэнергии
Осталось мобильным операторам нанять курьеров
по доставке мобильных услуг
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02.11.2021 16:28 Ответить
Обл-гази,обл-енерго і водоканали мають бути націоналізовані і повернуті у комунальну власність громади.Бандити не мають права тримати країну у постійній напрузі і монопольно встановлювати непомірні тарифи. Те що вкрадене злочинцями має бути повернене громаді.
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02.11.2021 16:31 Ответить
Не вижу смысла ждать!
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02.11.2021 16:33 Ответить
Смешньіе єти фирташевские шестерки , что они обосновали ? Тариф на прокачку никак не зависит от стоимости самого газа , от слова совсем . Я еще пойму добавку нескольких процентов за счет удорожания єлектроєнергии , но єто ВСЕ !
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02.11.2021 16:39 Ответить
ну так бубачка от доброты душевной простил фирташу 100 миллиардов гривен долгов за газ. а почему тогда МЫ должны платить? Нахер пошли со своими хотелками.
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02.11.2021 16:40 Ответить
.
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02.11.2021 16:43 Ответить
В этого скитальца по тюрьмам(фирташа) пол-страны в заложниках-жесть
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02.11.2021 16:48 Ответить
По каким тюрьмам ? Фирташ - доверенное лицо Путина - прекрасно живет в Вене . Пока годами тянется судебное дело об єкстрадиции преступника в США (Дима успел нарушить и американские законьі тоже) .
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02.11.2021 17:01 Ответить
знаєте як в Китаї, якщо скажем підприємство втрачає доход, первий хто уходе у відставку сам директор, а у нас навпаки, люди бідніють, а депутати піднімають собі зарплати
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02.11.2021 16:59 Ответить
Так тож чёртовы комуняки.
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02.11.2021 17:26 Ответить
я ни разу не платил за доставку, кстати.
хотите что то доказать? идите в суд.
пока не будет акта выполненных работ мной подписанного, не один суд ничего не сделает. факт оказания услуги в данном случае доказать невозможно
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02.11.2021 17:10 Ответить
Так само!
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02.11.2021 19:46 Ответить
я свой прибор ложил на газ.....просто ем горох
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02.11.2021 17:19 Ответить
Вина власти в том, что в Украине нет рыка газа и эл.энергии. В стране один вор-монополист "Нафтогаз", а на энергетику "Облэнерго". В ЕС давно есть выбор у населения выбирать поставщика. Вот и ответ: всем правит мафия : газ-Фирташ, энерго-Ахметов. А был-бы рынок газа и хранилища были заряжены и тарифы снижены.
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02.11.2021 17:50 Ответить
Помиляєтеся - в Україні все це є. Просто має місце зговір між постачальниками газу, облгазами та розподільчими компаніями.
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02.11.2021 19:48 Ответить
Это не то. Должен быть "рынок" газа, кто и почём продаёт.
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03.11.2021 20:40 Ответить
Тобто, якщо я перевожу бусом макулатуру, то 250грн, а якщо італійську мебель, то 2500грн???.
Мене б вже СНБО в олігархи записали)))
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02.11.2021 17:54 Ответить
Та они так нашугали ожидаемым повышением цен до 400%, что повышение на на 50-60% воспримут как "благо". Может на это и была ставка.
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02.11.2021 19:25 Ответить
Що за дурня, у відставку. Таке керівництво країни тільки в тюрму або на органи розібрати
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02.11.2021 20:33 Ответить
Фірташ заніс бабло і НКРЕКУ забацало те, що йому треба - більшість споживачів завели у "314 куб.м - для об'єкта побутового споживача, на якому природний газ використовується комплексно, у тому числі для опалення, або об'єкта споживача, що не є побутовим." І нікого вже не цікавить фактичне споживання, бо раз у схемі є якийсь обігрівач - все, плати. А під цю масу "котлів" береться "надута" кількість газу для "технологічних" потреб за пільговим тарифом (писали що нахапали десь 5 млрд. кубів), а потім перепродується за комерційним тарифом! НКРЕКУ та Антимонопольний в унісон на всі звернення радять звертатися в суд. Питання: а нахріна існують ці "поважні" організації, які жеруть гроші платників податків, а захищають тільки інтереси олігархів?
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03.11.2021 01:34 Ответить
 
 