Если тарифы на распределение газа вырастут, власти нужно уходить в отставку, - эксперт
Повышение тарифа на распределение газа приведет к росту цены на газ, которого действующий премьер обещали не допустить. Так что он должен подать в отставку, если тариф вырастет только потому, что этого требуют облгазы.
Об этом заявил депутат 8-го созыва ВР Дмитрий Добродомов, комментируя инициативу ряда облгазов, принадлежащих олигарху Дмитрию Фирташу, повысить тариф на распределение голубого топлива в 2-4 раза.
"У него (премьер-министра. – Ред.) было обещание вдвое снизить тарифы. А сдержать – это было следующее обещание", - напомнил Добродомов в эфире телеканала "Украина 24".
Он отметил, что если власти уступят требованиям облгазов и повысят тариф на распределение газа в несколько раз, это приведет к значительному росту цен на газ для потребителей, в том числе бытовых. В таком случае власти должны признать, что не выполнили обещания.
"Так или иначе придется искать аргументы, если до этого вы всем рассказывали, что у вас это никак не отразится на платежках. Я вообще после такого обещания уже сегодня просто писал бы заявление на отставку, и в принципе расписывался бы в своей полной некомпетентности или своей лжи", - сказал Добродомов.
Ранее политолог Светлана Кушнир заявила, что повышение тарифа на распределение газа, которое планирует Фирташ, спровоцирует кризис неплатежей населения за коммунальные услуги. По ее мнению, в ситуацию должно вмешаться правительство и Антимонопольный комитет.
Напомним, недавно ряд облгазов, которыми владеет олигарх Дмитрий Фирташ, подали проекты расчетов тарифов на распределение природного газа в 2022 году, предусматривающие их повышение от 61% до 443%, объясняя это резким ростом рыночной цены природного газа. В результате такого повышения стоимость одного кубометра топлива для украинцев вырастет от двух до восьми гривен.
В то же время в Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, отметили, что обоснованность таких проектов будет тщательно проверена, ведь регулятор утверждает не желаемые тарифы и намерения отдельных компаний, а исключительно экономически обоснованные тарифы.
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Даже, если тарифы не вырастут
https://www.youtube.com/watch?v=aWf-kFs1FZ0 Упал Ан-26 с россиянами на борту. #shorts
то есть-чем больше сжёг газа,тем больше стоит и доставка.
так что если это хамло платит сейчас 242 грн,то он явно сжёг 1400кубов газа...
к тому же,если быть объективным,то отменили температурный коэффициент и денежки вернули потребителям.
а я не плачу по квитанции. я сам делаю подсчёт,оплачиваю через приват 24,и меня не нае-ёшь.
но если вы потребили 110,а вам выставили счёт за 314,то я думаю надо не на цензоре искать справедливости,а разбираться с газконторой.
вы и вам подобные убедили себя в том.что вас обманывают,и признать свою неправоту,вы не способны. точно так вас убедили схемы по поводу Порошенко и вы с яростью выбрали ЗЕ,голосуя против ротердам+,при этом совершенно не понимая в экономике.
Тоді якщо за транзит газу, а саме на компресорних станціях створюють тиск, беруть також плату питання одне -- як так виходить, що для транспортування газу 1 000 куб необхідно спалити 600 куб.???
под лежачий камень вода не течёт! преступления совершаются там,где люди вроде вас молчат,вернее выражают гнев не там где надо,а в соцсетях.
а по друге-йди до х-я!
Я так розумію цифра 314 була запропонована Фірташем неспроста - число пі - тобто такий натяк, що пипець вам, українці.
-Так у бедных мало денег
-Зато бедных много
Мабуть ляже на одну полицю з "якщо я порушу закон, то піду сам", "хуже нє будєт" і "кінець епохи бідності"...
Теперь уже наняли грузчиков для переноски электроэнергии
Осталось мобильным операторам нанять курьеров
по доставке мобильных услуг
хотите что то доказать? идите в суд.
пока не будет акта выполненных работ мной подписанного, не один суд ничего не сделает. факт оказания услуги в данном случае доказать невозможно
Мене б вже СНБО в олігархи записали)))