Если тарифы на распределение газа вырастут, власти нужно уходить в отставку, - эксперт

Повышение тарифа на распределение газа приведет к росту цены на газ, которого действующий премьер обещали не допустить. Так что он должен подать в отставку, если тариф вырастет только потому, что этого требуют облгазы.

Об этом заявил депутат 8-го созыва ВР Дмитрий Добродомов, комментируя инициативу ряда облгазов, принадлежащих олигарху Дмитрию Фирташу, повысить тариф на распределение голубого топлива в 2-4 раза.

"У него (премьер-министра. – Ред.) было обещание вдвое снизить тарифы. А сдержать – это было следующее обещание", - напомнил Добродомов в эфире телеканала "Украина 24".

Он отметил, что если власти уступят требованиям облгазов и повысят тариф на распределение газа в несколько раз, это приведет к значительному росту цен на газ для потребителей, в том числе бытовых. В таком случае власти должны признать, что не выполнили обещания.

"Так или иначе придется искать аргументы, если до этого вы всем рассказывали, что у вас это никак не отразится на платежках. Я вообще после такого обещания уже сегодня просто писал бы заявление на отставку, и в принципе расписывался бы в своей полной некомпетентности или своей лжи", - сказал Добродомов.

Ранее политолог Светлана Кушнир заявила, что повышение тарифа на распределение газа, которое планирует Фирташ, спровоцирует кризис неплатежей населения за коммунальные услуги. По ее мнению, в ситуацию должно вмешаться правительство и Антимонопольный комитет.

Напомним, недавно ряд облгазов, которыми владеет олигарх Дмитрий Фирташ, подали проекты расчетов тарифов на распределение природного газа в 2022 году, предусматривающие их повышение от 61% до 443%, объясняя это резким ростом рыночной цены природного газа. В результате такого повышения стоимость одного кубометра топлива для украинцев вырастет от двух до восьми гривен.

В то же время в Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, отметили, что обоснованность таких проектов будет тщательно проверена, ведь регулятор утверждает не желаемые тарифы и намерения отдельных компаний, а исключительно экономически обоснованные тарифы.