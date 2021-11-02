"Слуга народа" Радуцкий о выходе Киева из "красной" зоны: Это точно не 5-7 дней - все зависит от количества занятый коек в больницах

Народный депутат "Слуги народа", глава комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий не брался бы прогнозировать, когда Киев может выйти из красной зоны.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, он заявил в интервью журналистам в кулуарах Верховной Рады.

"Все зависит от количества занятый коек (в больницах. – Ред.). Есть количественные показатели, по которым устанавливается "красная", "оранжевая", "желтая" или "зеленая" зоны. Поэтому я бы тут не брался прогнозировать, но я уверен, что это точно не 5-7 дней", - в частности сказал нардеп.

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По словам Радуцкого, школы выйдут из дистанционного обучения, когда будет принято решение о выходе столицы из "красной" зоны.

Он также объяснил, что в Украине не вводится локдаун, потому что на сегодняшний день 17 млн украинцев вакцинированы одной либо двумя дозами.

"Закрывать страну на полный локдаун, когда мы можем себе позволить адаптивный карантин, при нашей экономике это было бы неправильно", - подчеркнул глава комитета по вопросам здоровья нации.

Ранее мэр столицы Виталий Кличко заявил: "Локдаун в Киеве продлится не меньше месяца. Пика заболеваемости город пока не достиг".