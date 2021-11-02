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Новости Коронавирус и карантин
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"Слуга народа" Радуцкий о выходе Киева из "красной" зоны: Это точно не 5-7 дней - все зависит от количества занятый коек в больницах

Народный депутат "Слуги народа", глава комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий не брался бы прогнозировать, когда Киев может выйти из красной зоны.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, он заявил в интервью журналистам в кулуарах Верховной Рады.

"Все зависит от количества занятый коек (в больницах. – Ред.). Есть количественные показатели, по которым устанавливается "красная", "оранжевая", "желтая" или "зеленая" зоны. Поэтому я бы тут не брался прогнозировать, но я уверен, что это точно не 5-7 дней", - в частности сказал нардеп.

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По словам Радуцкого, школы выйдут из дистанционного обучения, когда будет принято решение о выходе столицы из "красной" зоны.

Он также объяснил, что в Украине не вводится локдаун, потому что на сегодняшний день 17 млн украинцев вакцинированы одной либо двумя дозами.

"Закрывать страну на полный локдаун, когда мы можем себе позволить адаптивный карантин, при нашей экономике это было бы неправильно", - подчеркнул глава комитета по вопросам здоровья нации.

Ранее мэр столицы Виталий Кличко заявил: "Локдаун в Киеве продлится не меньше месяца. Пика заболеваемости город пока не достиг".

Автор: 

карантин (16729) Киев (25791) Радуцкий Михаил (288) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) дистанционное обучение (115)


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Топ комментарии
+2
Ну если разложить по домам, то и занятых коек будет немного. А может по рекордному числу смертей?
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02.11.2021 16:17 Ответить
+1
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02.11.2021 16:17 Ответить
+1
маски где?
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02.11.2021 16:22 Ответить
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Ну если разложить по домам, то и занятых коек будет немного. А может по рекордному числу смертей?
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02.11.2021 16:17 Ответить
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02.11.2021 16:17 Ответить
Да начхать. Хоть до конца месяца.
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02.11.2021 16:20 Ответить
маски где?
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02.11.2021 16:22 Ответить
экий Вы батенька злопамятный ))))
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02.11.2021 16:24 Ответить
та да) они еще ему сниться будут...
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02.11.2021 16:25 Ответить
Уже сейчас больным выдают кислородные концентраторы и отправляют умирать домой на "самоизоляцию", коек, незанятых в больницах становится больше, статистика радует власть и обманывает население. Когда уже крадуцкие дадут людям жить?
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02.11.2021 16:23 Ответить
кто мешает жить? зеленский привязал к кроватям население на все лето, не давая привиться? на это было 3 месяца. И весь сентябрь, когда УЖЕ стало ясно что эпидемия бомбанула с новой силой.
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02.11.2021 16:33 Ответить
Жить не дают зебобики, которые привели к власти ничтожество и до сих пор с пеной у рта доказывают, как "величайший лидер современности" (с черным поясом по борьбе с КОВИД) поборол заразу. Включи мозги, хотя бы один раз и подумай, почему Украина в лидерах по смертности от КОВИД. Именно криворогуль отвечает за отсутствие кислорода, мест в реанимации, увольнение медперсонала из-за низких зарплат, провал информационной компании по вакцинации. Я не снимаю ответственности с населения, отказавшегося прививаться, но обратите внимание на статистику полуторомиллиардного Китая. Все в большей степени зависит от власти, а население живет по законам, установленным этой властью. Имея абсолютную власть, Зеля проср.л все. Но зебилам это не понять.
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02.11.2021 17:17 Ответить
Якщо ставити так питання (кількість койкомісць), то чому повинні страждати люди із-за того, що радуцькі не передбачили і не забеспечили відповідну їх кількість? Якщо ви провалили вакцинацію, то повинні були бути готові до лавинного росту кількості тяжко хворих. Надіюсь колись ці діячі займуть свої койки в сертифікованих СІЗО.
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02.11.2021 16:44 Ответить
Кто-то про Крым говорит "Забудьте", а кто-то про маски. Вот так и растаскиваем собственную Родину.
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02.11.2021 17:06 Ответить
Ну а от тепере серйозно. Хтось реально вірить, що чувак типу радуцького піклуєтся за українців? Серйозно? Цей єврейський барига піклується лише за те, як йому більше бабла зрубити на лохах і де б щось поцупити, поки хтось не бачить. Україна для таких як він це спосіб заробітку, не більше.
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02.11.2021 18:24 Ответить
35-37 дней и то при благоприятных условиях.
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02.11.2021 19:26 Ответить
 
 