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В Раде собраны подписи для проведения внеочередного заседания для голосования законопроекта про обеспечение больниц кислородом, - "ЕС"

В Раде собраны подписи для проведения внеочередного заседания для голосования законопроекта про обеспечение больниц кислородом, -

"Европейская Солидарность" и "Голос" собрали необходимое количество подписей для внеочередной сессии, чтобы срочно рассмотреть законопроект об установлении в больницах кислородных станций.

Об этом сообщил сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Артур Герасимов на брифинге в парламенте, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Как вы знаете, сегодня ситуация с кислородом в больницах критическая. Мы слышим это от врачей, мы видим заголовки газет почти каждый день. А власти одновременно говорят нам, что проблем вроде бы нет. И это очень странно слышно от них, будто они живут в другом мире", – сказал Артур Герасимов.

Он подчеркнул, что именно по инициативе оппозиции сейчас собрано 155 подписей народных депутатов с требованием срочно созвать внеочередное заседание и принять законопроект 5460 об кислородных станциях.

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"Также хочу сообщить, что сейчас оппозицией - "Европейской Солидарностью", "Голосом" - будет инициирована срочная встреча у спикера ВРУ для того, чтобы этот законопроект был принят в течение часов, а не месяцев, как они это делали", - подчеркнул представитель "Европейской Солидарности".

Артур Герасимов поблагодарил другие фракции и депутатские группы, а также депутатов из "Слуги народа", которые не побоялись подписать и поддержать требование о внеочередном заседании. Он отметил, что была команда провластным депутатам ни в коем случае это не подписываться под этой инициативой. "Благодарю всех, кто сегодня болеет не за рейтинг "Слуг народа", а тех, кто болеет за людей", – сказал Герасимов.

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Народный депутат из фракции "Голос" Инна Совсун призвала монобольшинство поддержать критически необходимый для страны законопроект.

"Я очень благодарна всем коллегам из "Европейской Солидарности", другим фракциям, которые поддержали созыв внеочередного заседания. Мне очень жаль, что пришлось пол года убеждать монобольшинство, что проблему необходимо решать. Я очень надеюсь, что сейчас, несмотря ни на что, "слуги народа" проголосуют за этот законопроект и выделят те средства, которые нужны для того, чтобы больницах был кислород", – отметила она.

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В начале пленарной недели лидер партии "Европейская Солидарность", пятый Президент Петр Порошенко призвал немедленно провести внеочередное заседание парламента и принять решение по обеспечению больниц кислородом и электрогенераторами.

"Европейская Солидарность" и "Голос" получили подписные письма для созыва внеочередной сессии для немедленного принятия законопроекта 5460 для снабжения всех регионов дополнительными кислородными подстанциями. Выяснилось, что с июля бюджетный комитет не смог рассмотреть этот законопроект во 2-м чтении".

Проект Закона о внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2021 год" по увеличению расходов на закупки, проектирование и установку кислородных станций был принят в первом чтении 15 июля 2021 года.

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Проект предусматривает создание новой бюджетной программы "Централизованные закупки кислородных станций для опорных здравоохранительных учреждений", а также выделение субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на закупку опорными учреждениями здравоохранения услуг по проектированию и установке кислородных станций.

Авторы отмечают, что, учитывая состояние электросетей учреждений здравоохранения, установка кислородных станций является единственным способом обеспечения кислородной независимости больниц. Более того, установка кислородных станций целесообразна и там, где уже присутствуют другие способы кислородного потока, что позволит больницам иметь выбор между источниками кислорода – аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), высококачественный кислород из баллонов или резервуаров, кислород из собственного генератора кислородной станции.

Кроме того, обеспечение опорных больниц кислородными станциями также позволит снизить спрос больниц на кислород в баллонах, что уменьшит нагрузку на логистическую сеть.

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законопроект (3237) карантин (16729) Герасимов Артур (313) Европейская Солидарность (1063) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) кислород (70)


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Топ комментарии
+10
Дожились. Чтобы обеспечить больницы кислородом нужен закон. Ужас, что черти зеленые творят.
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02.11.2021 16:20 Ответить
+7
Мы высадим миллиард деревьев и они будут вырабатывать кислород.
Чего вам еще надо то?
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02.11.2021 16:20 Ответить
+7
вашу мать !!! а без внеочередного заседания никак???? совсем уху поели... больницы не могут без андонов кислород заказать ??????
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02.11.2021 16:20 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
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02.11.2021 16:18 Ответить
Питання безперебійного енергозабезпечення лікарень, модернізації енергосистем лікарень, встановлення систем безперебійного живлення та генераторів не менш важливе ніж питання кисню! Також є проблеми з водопостачанням, каналізацією, вентиляцією, кондиціонуванням та опаленням приміщень в яких знаходяться хворі на небезпечний вірус. Всі ці питання потрібно вирішувати комплексно створивши національну технічну компанію яка буде вирішувати за гроші національного бюджету всі технічні питання лікарень які неможливо вирішити на місцях через відсутність кваліфікованих кадрів та грошей - проводити аудит, розробляти проекти (підрядники), погоджувати зі всіма контролюючими органами, проводити реконструкції лікарень та їх технічних систем (підрядники), проводити обслуговування (підрядники) та технічний контроль стану технічних систем лікарень.
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02.11.2021 16:44 Ответить
Самое главное, это проблемы с мозгами у вас, умалишенных, которые и привели к власти этих ворюг на крови. Смачного.
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02.11.2021 18:02 Ответить
А мені Зеленський як Президент подобається, он вже путін починає нервувати що в Україні зарплата більша ніж в росії. Медицина профінансована в нечуваному розмірі, військові - рекордний бюджет, дороги - рекордні обсяги будівництва та ремонтів, економіка виходить з кризи, гривня зростає, пенсії та зарплати піднімаються. Зеленський - молодець!
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02.11.2021 18:07 Ответить
Врешь. И что тебе, умалишенному, он нравится -- и так давно не новость.

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02.11.2021 18:24 Ответить
Мы высадим миллиард деревьев и они будут вырабатывать кислород.
Чего вам еще надо то?
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02.11.2021 16:20 Ответить
Дожились. Чтобы обеспечить больницы кислородом нужен закон. Ужас, что черти зеленые творят.
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02.11.2021 16:20 Ответить
Черти, конечно, зеленые. И зеленые - черти еще те!

Но, совкодр*черы из "Европейская Солидарность" и "Голос" проявились во всей красе!

Как я понимаю, на подходе ЗУ Про обеспечение туалетной бумагой...
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02.11.2021 16:46 Ответить
вашу мать !!! а без внеочередного заседания никак???? совсем уху поели... больницы не могут без андонов кислород заказать ??????
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02.11.2021 16:20 Ответить
сосны должны работать...не качаясь.
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02.11.2021 16:28 Ответить
а шо для этого надо - целый ЗАКОН?
приказ Минздрава - уже не катит???
так скоро каждый генерал будет ждать ЗАКОН ВР чтоб мочить кацапов на фронте...
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02.11.2021 16:21 Ответить
Для обеспечения больниц кислородом, нужно делать заседание и голосовать? А если не проголосуют,то кислорода не будет? Не рада а отара.
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02.11.2021 16:21 Ответить
а кто запустил эту "реформу"? Кто впустил фельдшера Супрун в МЗО ? Из-за этого я и голосовал не за него!
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02.11.2021 16:22 Ответить
запомни ********* и передай тебе подобным,что в Украине парламентско-президентская форма правления. во вторых принятие реформ и их проведение,это парафия парламента и назначенного им КМ. а президент гарант конституции и лицо определяющее внешнюю политику.
вот оттого что у вас в голове понос,вы и выбираете не прагматично,а по приколу.
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02.11.2021 16:27 Ответить
интеллект на лицо! оскорбления, маты и истерика--признак слабости, и умственной в том числе!
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02.11.2021 19:00 Ответить
А потом первом втором чтении
Это человеческие жизни -- или не важно
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02.11.2021 16:23 Ответить
внеочередная оргия...
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02.11.2021 16:23 Ответить
Долбодятлы!
А Шмыгаль с верещучкой не в состоянии решить хозяйственный вопрос?
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02.11.2021 16:27 Ответить
то про хозяина зарослей?
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02.11.2021 16:30 Ответить
а ШМЫГЛО на днях вещал что с кислородом всё зашибись...
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02.11.2021 16:28 Ответить
Вы шо там трахнулись? А следующее заседание будет об обеспечении скорых аккумуляторами? Во докерувались. Что значит когда страной управляют дебилы.
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02.11.2021 16:28 Ответить
Мне вот интересно: Хоть кто-нибудь из этих "собирателей подписей" имеет представление что такое установить стационарную кислородную станцию в больницу?
Они, *****, понимают что необходимых 50-80 кВт/ч просто нет! Их нет не просто в больницах, их нет на трансформаторных подстанциях! И замена трансформатора не поможет, т.к. сечение ввода не позволяет увеличить мощность подачи.
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02.11.2021 16:29 Ответить
Зеленые пришли чтобы уничтожить Украину,это видно совершенно по всем их поступкам,чего же ждать что они будуть спасать украинцев?Так ведут себя мародеры забравшиеся в чужой дом, главное найти и украсть,что будет после них...- да хоть трава не рости! Еще раз подтверждает ,что эта власть никакого отношения к Украине не имеет, поставлена кацапами чтобы нейтрализовать Пороха.
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02.11.2021 16:29 Ответить
та просто там суммарный айкью всей фракции приближается к сотне...мэдленно...
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02.11.2021 16:32 Ответить
Биииисмааарррккк!!!!
(говорил шо надо шоб чинуши получали "получку" в зависимости от уровня жизни населения. А где-то вообще казнили чинуш, .... вроде ацтеки, или кто то там, но это Круто жу е - если ты не справился - = Ану сюда, милок, да не ты Юзик, тобой крокодилы подавятся)
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02.11.2021 16:30 Ответить
Politico: супутникові знімки демонструють нарощування Росією військ біля кордону

«Свідома дезінформація»: Данілов про заяви західних медіа щодо концентрації російських військ

шо дороги підтанки вже проклали?
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02.11.2021 16:37 Ответить
Фу.... Совком потянуло от "Европейская Солидарность" и "Голос".
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02.11.2021 16:44 Ответить
 
 