В Раде собраны подписи для проведения внеочередного заседания для голосования законопроекта про обеспечение больниц кислородом, - "ЕС"

"Европейская Солидарность" и "Голос" собрали необходимое количество подписей для внеочередной сессии, чтобы срочно рассмотреть законопроект об установлении в больницах кислородных станций.

Об этом сообщил сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Артур Герасимов на брифинге в парламенте, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Как вы знаете, сегодня ситуация с кислородом в больницах критическая. Мы слышим это от врачей, мы видим заголовки газет почти каждый день. А власти одновременно говорят нам, что проблем вроде бы нет. И это очень странно слышно от них, будто они живут в другом мире", – сказал Артур Герасимов.

Он подчеркнул, что именно по инициативе оппозиции сейчас собрано 155 подписей народных депутатов с требованием срочно созвать внеочередное заседание и принять законопроект 5460 об кислородных станциях.

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"Также хочу сообщить, что сейчас оппозицией - "Европейской Солидарностью", "Голосом" - будет инициирована срочная встреча у спикера ВРУ для того, чтобы этот законопроект был принят в течение часов, а не месяцев, как они это делали", - подчеркнул представитель "Европейской Солидарности".

Артур Герасимов поблагодарил другие фракции и депутатские группы, а также депутатов из "Слуги народа", которые не побоялись подписать и поддержать требование о внеочередном заседании. Он отметил, что была команда провластным депутатам ни в коем случае это не подписываться под этой инициативой. "Благодарю всех, кто сегодня болеет не за рейтинг "Слуг народа", а тех, кто болеет за людей", – сказал Герасимов.

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Народный депутат из фракции "Голос" Инна Совсун призвала монобольшинство поддержать критически необходимый для страны законопроект.

"Я очень благодарна всем коллегам из "Европейской Солидарности", другим фракциям, которые поддержали созыв внеочередного заседания. Мне очень жаль, что пришлось пол года убеждать монобольшинство, что проблему необходимо решать. Я очень надеюсь, что сейчас, несмотря ни на что, "слуги народа" проголосуют за этот законопроект и выделят те средства, которые нужны для того, чтобы больницах был кислород", – отметила она.

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В начале пленарной недели лидер партии "Европейская Солидарность", пятый Президент Петр Порошенко призвал немедленно провести внеочередное заседание парламента и принять решение по обеспечению больниц кислородом и электрогенераторами.

"Европейская Солидарность" и "Голос" получили подписные письма для созыва внеочередной сессии для немедленного принятия законопроекта 5460 для снабжения всех регионов дополнительными кислородными подстанциями. Выяснилось, что с июля бюджетный комитет не смог рассмотреть этот законопроект во 2-м чтении".

Проект Закона о внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2021 год" по увеличению расходов на закупки, проектирование и установку кислородных станций был принят в первом чтении 15 июля 2021 года.

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Проект предусматривает создание новой бюджетной программы "Централизованные закупки кислородных станций для опорных здравоохранительных учреждений", а также выделение субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на закупку опорными учреждениями здравоохранения услуг по проектированию и установке кислородных станций.

Авторы отмечают, что, учитывая состояние электросетей учреждений здравоохранения, установка кислородных станций является единственным способом обеспечения кислородной независимости больниц. Более того, установка кислородных станций целесообразна и там, где уже присутствуют другие способы кислородного потока, что позволит больницам иметь выбор между источниками кислорода – аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), высококачественный кислород из баллонов или резервуаров, кислород из собственного генератора кислородной станции.

Кроме того, обеспечение опорных больниц кислородными станциями также позволит снизить спрос больниц на кислород в баллонах, что уменьшит нагрузку на логистическую сеть.

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