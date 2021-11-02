В первый день "красной" зоны карантина в Киеве полиция провела 726 проверок соблюдения противоэпидемических мер

В течение 1 ноября полиция провела 726 проверок соблюдения карантинных мер в Киеве.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщает полиция Киева.

Так, правоохранители проверили 244 предприятия и составили 18 административных протоколов за нарушение карантина.

Кроме того, проверка прошла в 482 общественных транспортных средствах, по ее итогам составили 20 админпротоколов и вынесли 234 административных постановления за пребывание в общественном транспорте без средств защиты.

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