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Новости Коронавирус и карантин
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В первый день "красной" зоны карантина в Киеве полиция провела 726 проверок соблюдения противоэпидемических мер

В первый день

В течение 1 ноября полиция провела 726 проверок соблюдения карантинных мер в Киеве.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщает полиция Киева.

Так, правоохранители проверили 244 предприятия и составили 18 административных протоколов за нарушение карантина.

Кроме того, проверка прошла в 482 общественных транспортных средствах, по ее итогам составили 20 админпротоколов и вынесли 234 административных постановления за пребывание в общественном транспорте без средств защиты.

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Автор: 

карантин (16729) Киев (25791) Нацполиция (16601) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
Коли в тебе є COVID-сертифікат COVID19
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02.11.2021 16:43 Ответить
+3
Почему только до нового года?
До банкротства метро, в самый раз.
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02.11.2021 17:24 Ответить
+3
Вам треба лікувати голов
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02.11.2021 17:28 Ответить
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02.11.2021 16:33 Ответить
Город и так парализован,вы еще,с проверками...
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02.11.2021 16:33 Ответить
Ааа, значицца справочки в от не проверяют, тока масачки.
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02.11.2021 16:34 Ответить
Без маски нікуди.

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02.11.2021 16:35 Ответить
отэць павло и отэць онуфрий пока мимо...
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02.11.2021 16:36 Ответить
ни один суд не присудит штраф,ибо постановление ШМЫГЛА-не закон! а суд исполняет только закон.
было бы прикольно если бы суд исполнял постановления.
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02.11.2021 16:37 Ответить
Коли в тебе є COVID-сертифікат COVID19
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02.11.2021 16:43 Ответить
Мне тут знакомые говорят шо дия перестала открывать ковидсертификаты ( у меня дии нет).
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02.11.2021 16:40 Ответить
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02.11.2021 16:44 Ответить
страна беззакония, безнаказанности и дебилов.
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02.11.2021 16:48 Ответить
В Велюре все спокойно.
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02.11.2021 16:45 Ответить
Поліція немає права на перевірку наявності сертифікату будь-якого щеплення. Так за законом
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02.11.2021 16:59 Ответить
"В течение 1 ноября полиция провела 726 проверок соблюдения карантинных мер в Киеве. Так, правоохранители проверили 244 предприятия и составили 18 административных протоколов за нарушение карантина. Кроме того, проверка прошла в 482 общественных транспортных средствах, по ее итогам составили 20 админпротоколов и вынесли 234 административных постановления за пребывание в общественном транспорте без средств защиты".

А почему не сообщается сколько бабла настригли себе на карман? Какая-то однобокая информация. ))
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02.11.2021 17:07 Ответить
Сейчас в киевском метро - шикардос. ********* не пускают к благам цивилизации, поэтому даде в час пик довольно просторно. Но еще радует, что теперь нет недоумков без масок. Так и хочется, чтобы локдаун а метро не прекращался вплоть до нового года
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02.11.2021 17:16 Ответить
Почему только до нового года?
До банкротства метро, в самый раз.
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02.11.2021 17:24 Ответить
Вам треба лікувати голов
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02.11.2021 17:28 Ответить
А сколько полиция за это время раскрыла краж?
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02.11.2021 17:23 Ответить
 
 