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В первый день "красной" зоны карантина в Киеве полиция провела 726 проверок соблюдения противоэпидемических мер
В течение 1 ноября полиция провела 726 проверок соблюдения карантинных мер в Киеве.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщает полиция Киева.
Так, правоохранители проверили 244 предприятия и составили 18 административных протоколов за нарушение карантина.
Кроме того, проверка прошла в 482 общественных транспортных средствах, по ее итогам составили 20 админпротоколов и вынесли 234 административных постановления за пребывание в общественном транспорте без средств защиты.
Топ комментарии
+5 Валадімір Щєлєнскій
показать весь комментарий02.11.2021 16:43 Ответить Ссылка
+3 Паравоз
показать весь комментарий02.11.2021 17:24 Ответить Ссылка
+3 Volodymyr Krasnoholovets #468180
показать весь комментарий02.11.2021 17:28 Ответить Ссылка
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было бы прикольно если бы суд исполнял постановления.
А почему не сообщается сколько бабла настригли себе на карман? Какая-то однобокая информация. ))
До банкротства метро, в самый раз.