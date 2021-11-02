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Новости Агрессия России против Украины Война
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Наев: Россия может попытаться вернуть Украину в сферу влияния силой при ослаблении центральной власти в Киеве, но пока не предпринимает соответствующие шаги

Наев: Россия может попытаться вернуть Украину в сферу влияния силой при ослаблении центральной власти в Киеве, но пока не предпринимает соответствующие шаги

Весной этого года россияне сосредоточили у украинских границ и в Крыму более 100 тысяч своих войск. Теперь в медиапространстве снова заговорили об угрозе "большой войны" между Россией и Украиной.

BBC News Украина обсудила вопрос с командующим Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенантом Сергеем Наевым, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Наева, создания ударных группировок российских войск у украинских границ сейчас не наблюдается.

Он уверен, что весной Россия стянула к границам Украины 105-110 тысяч военнослужащих для "шантажа с помощью вооруженных сил" - чтобы давить на украинских политиков и продемонстрировать готовность к активным действиям.

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Но для полномасштабной войны против всей украинской армии даже тех сил было явно мало - численность ВСУ превышает 200 тысяч военнослужащих.

"Целью этих провокаций вероятно были попытки получить основания для военной операции, в ходе которой они попытались бы окружить Объединенные силы, а также расширить контроль над оккупированной территорией", - предполагает командующий ОС.

В мае российская армия начала постепенно возвращать собранные подразделения в их пункты постоянной дислокации.

"Они отошли, но оставили определенное количество: с 20 батальонно-тактических групп сначала до девяти - сейчас. То есть полностью не отвели все", - отмечает Наев.

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Сейчас в российских соцсетях снова активно распространяют видео перемещения военной техники. Сообщения начали появляться после 26 октября - тогда украинская армия впервые задействовала на Донбассе "Байрактар" в качестве ударного дрона против батареи гаубиц Д-30 российских сил.

30 октября вышла статья Washington Post, где, среди прочего, указывалось, что Россия, вероятно, собирает у украинской границы подразделения 41 общевойсковой армии России, которые не вернулись в свои пункты постоянной дислокации в Новосибирске после учений "Запад-2021".

Наев констатирует: это как раз одно из тех подразделений, которые остаются на полигоне в Воронежской области еще с апреля.

"После учений "Запад-2021" основная часть сил и средств усиления Вооруженных сил РФ выбыли в пункты постоянной дислокации. Но в базовом лагере на полигоне "Погоново" продолжается содержание трех батальонно-тактических групп 41-й армии Центрального военного округа, в Крыму - до шести батальонно-тактических групп из состава 58-й армии Южного военного округа и Воздушно-десантных войск ВС РФ", - объясняет генерал.

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По его словам, указанные девять дополнительных батальонно-тактических групп - это около пяти тысяч военных. Сейчас их активно вовлекают в боевую подготовку.

"Это практика в Вооруженных силах РФ - они проводят тактические учения на незнакомой местности с выдвижением из глубины. То есть отрабатывается переброска войск", - говорит Наев.

В Крыму из этих дополнительных сил десантников сейчас формируют новый 56-й десантно-штурмовой полк в Феодосии. 56-ю бригаду ВДВ, из которой в Крыму формируют новый полк, начали перебрасывать на оккупированный полуостров из Камышина Волгоградской области еще весной.

Эксперты Washington Post также предупреждают об активном движении 1-й гвардейской танковой армии. По словам командующего ОС, подразделения этой танковой армии активно участвовали в учениях "Запад-2021" на территории Беларуси.

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Американское издание Politico 1 ноября опубликовало спутниковые снимки техники, среди прочего, этой танковой армии - в городе Ельня возле Беларуси. Эксперты считают, что снимки свидетельствуют об изменении стандартных маршрутов подразделений.

Наев говорит: действительно масштабных перемещений российских военных и создания ударных групп у Украины сейчас не наблюдают.

Хотя риск "большой войны" вообще никуда не исчез с 2014 года. Основа таких рисков, по словам Наева, - наращивание количества российских войск в Крыму (с 33 тысяч сейчас до 40-45 тысяч, запланированных до 2025 года) и "удержание оккупационных войск на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях".

"А также овладение Россией нового театра военных действий путем активизации военного сотрудничества с Республикой Беларусь и отработки единых планов применения Региональной группировки войск "союзного государства" [России и Беларуси]", - добавляет Наев.

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По данным украинского генштаба, после учений "Запад-2021" российские военнослужащие в полном составе уехали из Беларуси.

"На постоянной основе на территории Республики Беларусь продолжают находиться отдельный радиотехнический узел (Ганцевичи) и узел связи ВМФ (Вилейка) ВС РФ. А с сентября этого года в боевое дежурство противовоздушной обороны Беларуси вступили звено Су-30СМ (в Барановичах) и дивизион зенитно-ракетных систем С-400 "Триумф" (в Гродно) из состава Вооруженных сил РФ", - говорит Наев.

Ни одну из этих локаций нельзя назвать полноценной военной базой РФ в Беларуси, которая может представлять угрозу для Украины. "Но это начало и нужно наблюдать, как будет развиваться ситуация", - предупреждает генерал.

В Вооруженных силах Украины традиционно говорят, что готовы к разным вариантам развития событий и подстраиваются под изменение военной угрозы.

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В целом Наев не исключает, что Россия действительно попытается вернуть Украину в сферу своего влияния силой, "при дестабилизации и ослаблении центральной власти" в Киеве.

"Для этих задач РФ должна создать соответствующие группировки войск, признаки формирования которых в настоящее время нами не отмечены", - констатировал он.

Наев предупреждает, что в ближайшей перспективе Кремль, вероятно, примет гибридные меры, "сосредотачивая усилия на поддержании управляемой нестабильности на востоке Украины, дестабилизации общественно-политической ситуации внутри нашего государства и завоевании преимущества в информпространстве".

Автор: 

агрессия (1705) граница (5312) россия (96413) Наев Сергей (348)


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Топ комментарии
+9
"Для українця гарний окупант,- кожний 200й окупант"(с)
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02.11.2021 16:40 Ответить
+8
То нехай зелена влада не ослабляє себе грабунком громадян, відмазуванням злочинців та здачею інтересів України.
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02.11.2021 16:43 Ответить
+7
когда центральная власть была в шоке-украинский народ встал на защиту Украины...
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02.11.2021 16:43 Ответить
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"Для українця гарний окупант,- кожний 200й окупант"(с)
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02.11.2021 16:40 Ответить
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02.11.2021 17:13 Ответить
когда центральная власть была в шоке-украинский народ встал на защиту Украины...
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02.11.2021 16:43 Ответить
коли центральна влада розбіглась і перебігла на той бік...
так, що цю треба берегти, плекати і постоянно иметь на виду
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02.11.2021 16:57 Ответить
но сейчас он задумается, т.к. помимо него есть минимум 73% населения
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02.11.2021 17:16 Ответить
То нехай зелена влада не ослабляє себе грабунком громадян, відмазуванням злочинців та здачею інтересів України.
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02.11.2021 16:43 Ответить
Коронная фраза "дестабилизация общественно-политической ситуации в стране". Кто как не наши горе-политики её САМИ дестабилизируют, в том числе и своими неадекватными заявлениями
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02.11.2021 16:45 Ответить
Я бьі не приветствовал политические оценки ситуации и прогнозьі со стороньі военного командования. Дело генерала Наева - чисто военньіе профессиональньіе оценки. Про возможную дестабилизацию в стране говорить может министр МВД и глава СБУ , и не только говорить , но и предотвращать ее .
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02.11.2021 16:47 Ответить
к сожалению, у нас Президент - главнокомандующий.

кто будет отдавать приказ по отражению агрессии при возможной дестабилизации ?
обкаканный Бубочка ?
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02.11.2021 17:00 Ответить
росия НИКОГДА не сможет вернуть своё влияние в Украине ,это невозможно априори ,поэтому они таких попыток и не предпринимают ,ну а воду конечно мутить будут ,за что надо будет жёстко давать по рукам .
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02.11.2021 16:47 Ответить
не помню дословно как Немцов сказал о Путине,
но что-то вроде как "не с повна розуму"

нужно готовиться к отражению к агрессии рашки так как это делают сейчас поляки -
деньги в оборону, перевооружение, увеличение численности войск, терр. оборона
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02.11.2021 17:03 Ответить
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09.11.2021 17:54 Ответить
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09.11.2021 17:54 Ответить
Больше ************** надеяться не на что, как посадить в Раду опзжное монобольшинство и брехней завлечь как можно больше адептов рускава мира. Но тут неувязочка, при януковоще подобное уже происходило, вот только украинский народ бандитам и их телевизору не поверил.
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02.11.2021 16:48 Ответить
Ох! А ватников хватает в достатке,-ну тех шо "деды ваивали" и х@йла с цветами будут встречать. Я им шаблон ломаю,-спрашиваю хто такие шо во время ВОВ фрицев с цветами встречали? А они-"Предатели". А ка назвать тех шо хотят с цветами кацапскую армию встречать?" -Не ну ты и загнул"
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02.11.2021 17:07 Ответить
а ещё жыдоугрофиннобурятия может попытаться смоктануть у себя...
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02.11.2021 16:50 Ответить
кацапам шо умишка не хватило убедиться в 2014 году
шо тут народ будет сам за себя,
а центральная власть сама за себя, но народ если шо, будет и центральную и кацапню херачить, если шо...
дело в том шо народу- то терять вроде нехрен,
в атличии от воровской власти, асобенно если та- смалодушничает и снова предаст мудрий ...
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02.11.2021 16:50 Ответить
Діло в тому, що нинішня влада і сама гарно з цим справляється. Навіщо витрачати набої і їхтамнєтів.
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02.11.2021 16:56 Ответить
Если вот на минуту чисто теоретически предположить что РФ напала, предположим победила и что им тут делать? Бедная страна с нелояльным населением кормить всю Украину как Крым с Донбассом с бюджета своего? Мне кажется не потянут
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02.11.2021 17:01 Ответить
Напасть может,-победить нет. Очень много мотивированного и идейного народу защищать свой дом, землю. Земля у нас частная собственность. А это дорогого стоит.
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02.11.2021 17:12 Ответить
А они аннексировать не будут. (если) Зайдут, то посадят какого-нибудь гауляйтера по типу Бойка/Медведчука/Кивы, а может даже вернут Овоща и назовут это "восстановлением конституционного строя" или что еще им в голову стукнет.
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02.11.2021 17:46 Ответить
Да это будет трагедия если кремлевские утырки выкрадут клоуна...страна развалится.
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02.11.2021 17:06 Ответить
У всякому разі тут їм не Вейшнорія буде, а суцільний ДАП!
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02.11.2021 17:35 Ответить
авжеж, потом бурятских младенцев несколько сот лет будут биндеровцами пугать
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02.11.2021 17:49 Ответить
Думаю что Кремль готовит замену Зеленскому в лице Разумкова, им будут подыгрывать агенты РФ разные там Смешки, Гордоны и подобные.

Медведчуки и Бойки.. это уже протухший материал и они уже выше не прыгнут, РФ нужна новая кровь, такой себе среднинький материал не так явно пророссийкий.
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02.11.2021 18:35 Ответить
Да, она вся власть ватная.
Поэтому и не нападают, сами будут сдаваться.
Какие то **ндоны.
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02.11.2021 19:12 Ответить
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02.11.2021 19:17 Ответить
Мне очень понравился и запомнился диковатый с сумасшедшинкой взгляд Наева при его назначении командиром ООС при Порохе )))
Где украинский Пиночет, который способен собственноручно растрелять предателей прямо в кабинетах верхов власти? Наполнить стадионы, лагерные зоны и товарные поезда депортируемым в россию мусором?
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02.11.2021 20:27 Ответить
Капитуляцию никто не отменял,как выход из ситуации.
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02.11.2021 20:30 Ответить
 
 