Наев: Россия может попытаться вернуть Украину в сферу влияния силой при ослаблении центральной власти в Киеве, но пока не предпринимает соответствующие шаги
Весной этого года россияне сосредоточили у украинских границ и в Крыму более 100 тысяч своих войск. Теперь в медиапространстве снова заговорили об угрозе "большой войны" между Россией и Украиной.
BBC News Украина обсудила вопрос с командующим Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенантом Сергеем Наевым, информирует Цензор.НЕТ.
По словам Наева, создания ударных группировок российских войск у украинских границ сейчас не наблюдается.
Он уверен, что весной Россия стянула к границам Украины 105-110 тысяч военнослужащих для "шантажа с помощью вооруженных сил" - чтобы давить на украинских политиков и продемонстрировать готовность к активным действиям.
Но для полномасштабной войны против всей украинской армии даже тех сил было явно мало - численность ВСУ превышает 200 тысяч военнослужащих.
"Целью этих провокаций вероятно были попытки получить основания для военной операции, в ходе которой они попытались бы окружить Объединенные силы, а также расширить контроль над оккупированной территорией", - предполагает командующий ОС.
В мае российская армия начала постепенно возвращать собранные подразделения в их пункты постоянной дислокации.
"Они отошли, но оставили определенное количество: с 20 батальонно-тактических групп сначала до девяти - сейчас. То есть полностью не отвели все", - отмечает Наев.
Сейчас в российских соцсетях снова активно распространяют видео перемещения военной техники. Сообщения начали появляться после 26 октября - тогда украинская армия впервые задействовала на Донбассе "Байрактар" в качестве ударного дрона против батареи гаубиц Д-30 российских сил.
30 октября вышла статья Washington Post, где, среди прочего, указывалось, что Россия, вероятно, собирает у украинской границы подразделения 41 общевойсковой армии России, которые не вернулись в свои пункты постоянной дислокации в Новосибирске после учений "Запад-2021".
Наев констатирует: это как раз одно из тех подразделений, которые остаются на полигоне в Воронежской области еще с апреля.
"После учений "Запад-2021" основная часть сил и средств усиления Вооруженных сил РФ выбыли в пункты постоянной дислокации. Но в базовом лагере на полигоне "Погоново" продолжается содержание трех батальонно-тактических групп 41-й армии Центрального военного округа, в Крыму - до шести батальонно-тактических групп из состава 58-й армии Южного военного округа и Воздушно-десантных войск ВС РФ", - объясняет генерал.
По его словам, указанные девять дополнительных батальонно-тактических групп - это около пяти тысяч военных. Сейчас их активно вовлекают в боевую подготовку.
"Это практика в Вооруженных силах РФ - они проводят тактические учения на незнакомой местности с выдвижением из глубины. То есть отрабатывается переброска войск", - говорит Наев.
В Крыму из этих дополнительных сил десантников сейчас формируют новый 56-й десантно-штурмовой полк в Феодосии. 56-ю бригаду ВДВ, из которой в Крыму формируют новый полк, начали перебрасывать на оккупированный полуостров из Камышина Волгоградской области еще весной.
Эксперты Washington Post также предупреждают об активном движении 1-й гвардейской танковой армии. По словам командующего ОС, подразделения этой танковой армии активно участвовали в учениях "Запад-2021" на территории Беларуси.
Американское издание Politico 1 ноября опубликовало спутниковые снимки техники, среди прочего, этой танковой армии - в городе Ельня возле Беларуси. Эксперты считают, что снимки свидетельствуют об изменении стандартных маршрутов подразделений.
Наев говорит: действительно масштабных перемещений российских военных и создания ударных групп у Украины сейчас не наблюдают.
Хотя риск "большой войны" вообще никуда не исчез с 2014 года. Основа таких рисков, по словам Наева, - наращивание количества российских войск в Крыму (с 33 тысяч сейчас до 40-45 тысяч, запланированных до 2025 года) и "удержание оккупационных войск на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях".
"А также овладение Россией нового театра военных действий путем активизации военного сотрудничества с Республикой Беларусь и отработки единых планов применения Региональной группировки войск "союзного государства" [России и Беларуси]", - добавляет Наев.
По данным украинского генштаба, после учений "Запад-2021" российские военнослужащие в полном составе уехали из Беларуси.
"На постоянной основе на территории Республики Беларусь продолжают находиться отдельный радиотехнический узел (Ганцевичи) и узел связи ВМФ (Вилейка) ВС РФ. А с сентября этого года в боевое дежурство противовоздушной обороны Беларуси вступили звено Су-30СМ (в Барановичах) и дивизион зенитно-ракетных систем С-400 "Триумф" (в Гродно) из состава Вооруженных сил РФ", - говорит Наев.
Ни одну из этих локаций нельзя назвать полноценной военной базой РФ в Беларуси, которая может представлять угрозу для Украины. "Но это начало и нужно наблюдать, как будет развиваться ситуация", - предупреждает генерал.
В Вооруженных силах Украины традиционно говорят, что готовы к разным вариантам развития событий и подстраиваются под изменение военной угрозы.
В целом Наев не исключает, что Россия действительно попытается вернуть Украину в сферу своего влияния силой, "при дестабилизации и ослаблении центральной власти" в Киеве.
"Для этих задач РФ должна создать соответствующие группировки войск, признаки формирования которых в настоящее время нами не отмечены", - констатировал он.
Наев предупреждает, что в ближайшей перспективе Кремль, вероятно, примет гибридные меры, "сосредотачивая усилия на поддержании управляемой нестабильности на востоке Украины, дестабилизации общественно-политической ситуации внутри нашего государства и завоевании преимущества в информпространстве".
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так, що цю треба берегти, плекати і постоянно иметь на виду
кто будет отдавать приказ по отражению агрессии при возможной дестабилизации ?
обкаканный Бубочка ?
но что-то вроде как "не с повна розуму"
нужно готовиться к отражению к агрессии рашки так как это делают сейчас поляки -
деньги в оборону, перевооружение, увеличение численности войск, терр. оборона
шо тут народ будет сам за себя,
а центральная власть сама за себя, но народ если шо, будет и центральную и кацапню херачить, если шо...
дело в том шо народу- то терять вроде нехрен,
в атличии от воровской власти, асобенно если та- смалодушничает и снова предаст мудрий ...
Медведчуки и Бойки.. это уже протухший материал и они уже выше не прыгнут, РФ нужна новая кровь, такой себе среднинький материал не так явно пророссийкий.
Поэтому и не нападают, сами будут сдаваться.
Какие то **ндоны.
Где украинский Пиночет, который способен собственноручно растрелять предателей прямо в кабинетах верхов власти? Наполнить стадионы, лагерные зоны и товарные поезда депортируемым в россию мусором?