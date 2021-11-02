Наев: Россия может попытаться вернуть Украину в сферу влияния силой при ослаблении центральной власти в Киеве, но пока не предпринимает соответствующие шаги

Весной этого года россияне сосредоточили у украинских границ и в Крыму более 100 тысяч своих войск. Теперь в медиапространстве снова заговорили об угрозе "большой войны" между Россией и Украиной.

BBC News Украина обсудила вопрос с командующим Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенантом Сергеем Наевым, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Наева, создания ударных группировок российских войск у украинских границ сейчас не наблюдается.

Он уверен, что весной Россия стянула к границам Украины 105-110 тысяч военнослужащих для "шантажа с помощью вооруженных сил" - чтобы давить на украинских политиков и продемонстрировать готовность к активным действиям.

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Но для полномасштабной войны против всей украинской армии даже тех сил было явно мало - численность ВСУ превышает 200 тысяч военнослужащих.

"Целью этих провокаций вероятно были попытки получить основания для военной операции, в ходе которой они попытались бы окружить Объединенные силы, а также расширить контроль над оккупированной территорией", - предполагает командующий ОС.

В мае российская армия начала постепенно возвращать собранные подразделения в их пункты постоянной дислокации.

"Они отошли, но оставили определенное количество: с 20 батальонно-тактических групп сначала до девяти - сейчас. То есть полностью не отвели все", - отмечает Наев.

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Сейчас в российских соцсетях снова активно распространяют видео перемещения военной техники. Сообщения начали появляться после 26 октября - тогда украинская армия впервые задействовала на Донбассе "Байрактар" в качестве ударного дрона против батареи гаубиц Д-30 российских сил.

30 октября вышла статья Washington Post, где, среди прочего, указывалось, что Россия, вероятно, собирает у украинской границы подразделения 41 общевойсковой армии России, которые не вернулись в свои пункты постоянной дислокации в Новосибирске после учений "Запад-2021".

Наев констатирует: это как раз одно из тех подразделений, которые остаются на полигоне в Воронежской области еще с апреля.

"После учений "Запад-2021" основная часть сил и средств усиления Вооруженных сил РФ выбыли в пункты постоянной дислокации. Но в базовом лагере на полигоне "Погоново" продолжается содержание трех батальонно-тактических групп 41-й армии Центрального военного округа, в Крыму - до шести батальонно-тактических групп из состава 58-й армии Южного военного округа и Воздушно-десантных войск ВС РФ", - объясняет генерал.

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По его словам, указанные девять дополнительных батальонно-тактических групп - это около пяти тысяч военных. Сейчас их активно вовлекают в боевую подготовку.

"Это практика в Вооруженных силах РФ - они проводят тактические учения на незнакомой местности с выдвижением из глубины. То есть отрабатывается переброска войск", - говорит Наев.

В Крыму из этих дополнительных сил десантников сейчас формируют новый 56-й десантно-штурмовой полк в Феодосии. 56-ю бригаду ВДВ, из которой в Крыму формируют новый полк, начали перебрасывать на оккупированный полуостров из Камышина Волгоградской области еще весной.

Эксперты Washington Post также предупреждают об активном движении 1-й гвардейской танковой армии. По словам командующего ОС, подразделения этой танковой армии активно участвовали в учениях "Запад-2021" на территории Беларуси.

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Американское издание Politico 1 ноября опубликовало спутниковые снимки техники, среди прочего, этой танковой армии - в городе Ельня возле Беларуси. Эксперты считают, что снимки свидетельствуют об изменении стандартных маршрутов подразделений.

Наев говорит: действительно масштабных перемещений российских военных и создания ударных групп у Украины сейчас не наблюдают.

Хотя риск "большой войны" вообще никуда не исчез с 2014 года. Основа таких рисков, по словам Наева, - наращивание количества российских войск в Крыму (с 33 тысяч сейчас до 40-45 тысяч, запланированных до 2025 года) и "удержание оккупационных войск на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях".

"А также овладение Россией нового театра военных действий путем активизации военного сотрудничества с Республикой Беларусь и отработки единых планов применения Региональной группировки войск "союзного государства" [России и Беларуси]", - добавляет Наев.

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По данным украинского генштаба, после учений "Запад-2021" российские военнослужащие в полном составе уехали из Беларуси.

"На постоянной основе на территории Республики Беларусь продолжают находиться отдельный радиотехнический узел (Ганцевичи) и узел связи ВМФ (Вилейка) ВС РФ. А с сентября этого года в боевое дежурство противовоздушной обороны Беларуси вступили звено Су-30СМ (в Барановичах) и дивизион зенитно-ракетных систем С-400 "Триумф" (в Гродно) из состава Вооруженных сил РФ", - говорит Наев.

Ни одну из этих локаций нельзя назвать полноценной военной базой РФ в Беларуси, которая может представлять угрозу для Украины. "Но это начало и нужно наблюдать, как будет развиваться ситуация", - предупреждает генерал.

В Вооруженных силах Украины традиционно говорят, что готовы к разным вариантам развития событий и подстраиваются под изменение военной угрозы.

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В целом Наев не исключает, что Россия действительно попытается вернуть Украину в сферу своего влияния силой, "при дестабилизации и ослаблении центральной власти" в Киеве.

"Для этих задач РФ должна создать соответствующие группировки войск, признаки формирования которых в настоящее время нами не отмечены", - констатировал он.

Наев предупреждает, что в ближайшей перспективе Кремль, вероятно, примет гибридные меры, "сосредотачивая усилия на поддержании управляемой нестабильности на востоке Украины, дестабилизации общественно-политической ситуации внутри нашего государства и завоевании преимущества в информпространстве".