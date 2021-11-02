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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс Война
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Украина не сможет перенять ни одну из известных моделей урегулирования конфликтов. Придется найти свой рецепт, - Резников

Украина не сможет перенять ни одну из известных моделей урегулирования конфликтов. Придется найти свой рецепт, - Резников

Украине придется найти свой сценарий разрешения конфликта и реинтеграции людей и оккупированных территорий.

Об этом вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил в своем заявлении по результатам работы Минреинтеграции, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Я приходил на этот пост полтора года назад с определенным видением и гипотезами. За время работы, а также при изучении опыта конфликтов, в частности, в Нагорном Карабахе, бывшей Югославии, Приднестровье и Северной Ирландии прежние гипотезы стали убеждениями. Вместе с командой мы превращали их в государственные политики и конкретные проекты", - говорится в заявлении Резникова.

Он поблагодарил команду министерства и профильных комитетов парламента за совместную работу.

"Мой главный вывод за время работы в должности таков: Украине придется найти свой рецепт разрешения конфликта и реинтеграции людей и территорий, которые сейчас временно оккупированы Российской Федерацией", - заявил он.

Резников подчеркивает, что Украина не сможет перенять ни одну из известных моделей урегулирования, а только общие принципы и отдельные элементы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Резников подал в отставку по собственному желанию

"Мы должны создать и защитить свое видение. Если хотим, чтобы урегулирование произошло в интересах Украины", - подчеркивает он.

Автор: 

Крым (26434) Донбасс (26958) Резников Алексей (1170) Министерство реинтеграции (278)


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Топ комментарии
+12
кацапи розуміють тільки силу.
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02.11.2021 16:59 Ответить
+8
Доведено тисячелітньою історією.
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02.11.2021 17:01 Ответить
+5
министр обороны, войну Московии против Украины называет конфликтом
- это все что нам нужно знать про наши будущие поражения
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02.11.2021 17:02 Ответить
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кацапи розуміють тільки силу.
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02.11.2021 16:59 Ответить
Доведено тисячелітньою історією.
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02.11.2021 17:01 Ответить
быдло понимает только силу. получили по носу и больше сюда не суются. через засланных казачков работают
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02.11.2021 17:11 Ответить
Экспериментаторы мать вашу. Страну угробите падлы.
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02.11.2021 16:59 Ответить
министр обороны, войну Московии против Украины называет конфликтом
- это все что нам нужно знать про наши будущие поражения
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02.11.2021 17:02 Ответить
Випередив! Я такої ж думки.
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02.11.2021 17:09 Ответить
у вас будет шанс через 2.5 года все исправить. может быть.
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02.11.2021 17:11 Ответить
Алексей Резников, если вас назначат министром обороны, найдите пожалуйста рецепт неразворовывания денег на питание, топливо и неистовую борьбу с макулатурооборотом в армии. И вас запомнят как неплохого реформатора
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02.11.2021 17:04 Ответить
Ждем его на должности министра обороны.
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02.11.2021 17:06 Ответить
Моделей две, мирным путем или силовым, неужели придумают еще одну, просто гении.
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02.11.2021 17:06 Ответить
Почалося!!! У нас уже конфлікт...
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02.11.2021 17:08 Ответить
Найти сценарий ...
Для них это спектакль?
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02.11.2021 17:10 Ответить
да. свати новый сезон. не дошло еще?
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02.11.2021 17:12 Ответить
сценарий только один. война. она уже идет 8й год.
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02.11.2021 17:12 Ответить
https://www.facebook.com/korchynskyi?__cft__[0]=AZUo3riEod2mz8xsPnslW41h1AahRPKn7IJ_F4vW83iDYaLoFqCDogWPS_dhdzyIu9yPRH3cxMC9EO4nUlJpKCpZsOTIkG2UEy5qU5kdX4Q2r8CiI9zhVPSLofVSVWZF4kQ&__tn__=-UC%2CP-R Дмитро Корчинський

https://www.facebook.com/korchynskyi/posts/4490722417659922?__cft__[0]=AZUo3riEod2mz8xsPnslW41h1AahRPKn7IJ_F4vW83iDYaLoFqCDogWPS_dhdzyIu9yPRH3cxMC9EO4nUlJpKCpZsOTIkG2UEy5qU5kdX4Q2r8CiI9zhVPSLofVSVWZF4kQ&__tn__=%2CO%2CP-R 10 год ·



Парламентська більшість хоче призначити Рєзніка новим міністром оборони.

Він має один недолік - не фахівець, і одну суттєву перевагу перед колишнім міністром - не українець (тобто не буде кричуще виділятися із загального ряду наших начальників).
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02.11.2021 17:13 Ответить
З Ердоганом порадьтеся, він підкаже, з кацапами можна домовитися лише двома способами: або на коліна стати або в диню дати. Нам підходить лише другий варіант.
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02.11.2021 17:15 Ответить
рецепт?
да такой же как у кацапов:
надо сделать так, чтобы в 2022 году количество предателей и изменников , принявших госприсягу , в Крыму и на Донбассе - стало бы там , таким же, как тогда, в 2014 году в Украине.
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02.11.2021 17:17 Ответить
Что может придумать это необразованное стадо ?,, Небывалое решение ,,? Учитывая IQ ,, Величайшего Лидера Современности,, его зеленой ботвы , следует ожидать очередного дебильного вы...ера.
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02.11.2021 17:24 Ответить
Ну да, ну да ...
Хорватия - была политическая воля (яйца)
Нагорный Карабах - была политическая воля (яйца)
Донбасс - нет политической воли (опять яйца?)

" ..создать и защитить свое видение" Ню, ню ...
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02.11.2021 17:31 Ответить
Посмотреть в глаза-не яйца?😂
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02.11.2021 17:41 Ответить
Рецепт один - **-шить кацапов,покаместь не уйдут в свою кацапию.
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02.11.2021 17:38 Ответить
Посмотреть в глаза-наше ноу-хау.😂
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02.11.2021 17:40 Ответить
министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины

Напоминает анекдот
- Зацени, какую я офигенную автомагнитоллу купил. Фирменный Kenwood.
- Так у тебя же машины нет
- Машина дорого стоит. Не накопил пока.
- Если нет машины, то почему купил магнитоллу?
- Потому что на магнитоллу накопил.
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02.11.2021 17:50 Ответить
Специально для Резникова, открою секретную стратегию победы в противостоянии с Россией. Она состоит всего из трёх пунктов:
1. Увеличить численность населения до 80 млн человек. (В этом нет ничего нереального. В Турции на момент обретения Украиной независимости было примерно столько же населения как в Украине - примерно 50 млн., а сейчас там примерно 80 млн.) Это автоматически подразумевает создание такой экономики, которая приведет к необходимому росту населения. Чтобы тягаться с Россией нужно быть тяжеловесом. Заодно будем уважаемой страной в Европе.
2. Создать сплоченное как один антироссийское гражданское общество.
3. Раздать каждому стрелковое оружие.

После этого Россия никогда сюда не сунется.
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02.11.2021 17:59 Ответить
нам би хоча б перестати забороняти зброю, не те, що роздавати..

і адекватну позитивну освітню пропаганду вести щодо правильного використання і володіння зброєю.
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02.11.2021 22:13 Ответить
Придет время и выбьем кацапо-фашистов с Крыма/Донецка/Луганска.
А сейчас нужно вооружатся до зубов.ПВО+ПРО+ОТРК и ядерное восстановить. и так и будет все.
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02.11.2021 18:15 Ответить
Якби щось подібне він ляпнув в Ізраїлі (де йому і місце) то його б там роздерли на шматки за таку "творчість".
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02.11.2021 19:07 Ответить
Сейчас нельзя четко сказать, каким будет план реинтеграции ОРДЛО. У меня в голове порядка 12 сценариев развития событий, Резников. -За умение нести херню без всякого смущения Ермак и продвигает по власти этого придурка.
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02.11.2021 19:37 Ответить
Какие вы ничтожные и продажные.
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02.11.2021 20:23 Ответить
 
 