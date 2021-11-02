Украина не сможет перенять ни одну из известных моделей урегулирования конфликтов. Придется найти свой рецепт, - Резников
Украине придется найти свой сценарий разрешения конфликта и реинтеграции людей и оккупированных территорий.
Об этом вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил в своем заявлении по результатам работы Минреинтеграции, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Я приходил на этот пост полтора года назад с определенным видением и гипотезами. За время работы, а также при изучении опыта конфликтов, в частности, в Нагорном Карабахе, бывшей Югославии, Приднестровье и Северной Ирландии прежние гипотезы стали убеждениями. Вместе с командой мы превращали их в государственные политики и конкретные проекты", - говорится в заявлении Резникова.
Он поблагодарил команду министерства и профильных комитетов парламента за совместную работу.
"Мой главный вывод за время работы в должности таков: Украине придется найти свой рецепт разрешения конфликта и реинтеграции людей и территорий, которые сейчас временно оккупированы Российской Федерацией", - заявил он.
Резников подчеркивает, что Украина не сможет перенять ни одну из известных моделей урегулирования, а только общие принципы и отдельные элементы.
"Мы должны создать и защитить свое видение. Если хотим, чтобы урегулирование произошло в интересах Украины", - подчеркивает он.
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Для них это спектакль?
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Парламентська більшість хоче призначити Рєзніка новим міністром оборони.
Він має один недолік - не фахівець, і одну суттєву перевагу перед колишнім міністром - не українець (тобто не буде кричуще виділятися із загального ряду наших начальників).
да такой же как у кацапов:
надо сделать так, чтобы в 2022 году количество предателей и изменников , принявших госприсягу , в Крыму и на Донбассе - стало бы там , таким же, как тогда, в 2014 году в Украине.
Хорватия - была политическая воля (яйца)
Нагорный Карабах - была политическая воля (яйца)
Донбасс - нет политической воли (опять яйца?)
" ..создать и защитить свое видение" Ню, ню ...
Напоминает анекдот
- Зацени, какую я офигенную автомагнитоллу купил. Фирменный Kenwood.
- Так у тебя же машины нет
- Машина дорого стоит. Не накопил пока.
- Если нет машины, то почему купил магнитоллу?
- Потому что на магнитоллу накопил.
1. Увеличить численность населения до 80 млн человек. (В этом нет ничего нереального. В Турции на момент обретения Украиной независимости было примерно столько же населения как в Украине - примерно 50 млн., а сейчас там примерно 80 млн.) Это автоматически подразумевает создание такой экономики, которая приведет к необходимому росту населения. Чтобы тягаться с Россией нужно быть тяжеловесом. Заодно будем уважаемой страной в Европе.
2. Создать сплоченное как один антироссийское гражданское общество.
3. Раздать каждому стрелковое оружие.
После этого Россия никогда сюда не сунется.
і адекватну позитивну освітню пропаганду вести щодо правильного використання і володіння зброєю.
А сейчас нужно вооружатся до зубов.ПВО+ПРО+ОТРК и ядерное восстановить. и так и будет все.