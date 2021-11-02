Украина не сможет перенять ни одну из известных моделей урегулирования конфликтов. Придется найти свой рецепт, - Резников

Украине придется найти свой сценарий разрешения конфликта и реинтеграции людей и оккупированных территорий.

Об этом вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил в своем заявлении по результатам работы Минреинтеграции, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Я приходил на этот пост полтора года назад с определенным видением и гипотезами. За время работы, а также при изучении опыта конфликтов, в частности, в Нагорном Карабахе, бывшей Югославии, Приднестровье и Северной Ирландии прежние гипотезы стали убеждениями. Вместе с командой мы превращали их в государственные политики и конкретные проекты", - говорится в заявлении Резникова.

Он поблагодарил команду министерства и профильных комитетов парламента за совместную работу.

"Мой главный вывод за время работы в должности таков: Украине придется найти свой рецепт разрешения конфликта и реинтеграции людей и территорий, которые сейчас временно оккупированы Российской Федерацией", - заявил он.

Резников подчеркивает, что Украина не сможет перенять ни одну из известных моделей урегулирования, а только общие принципы и отдельные элементы.

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"Мы должны создать и защитить свое видение. Если хотим, чтобы урегулирование произошло в интересах Украины", - подчеркивает он.