Рада проголосовала за устранение правовой коллизии в деятельности Нацагентства по обеспечению качества высшего образования

Верховная рада проголосовала за основу и в целом законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины о функционировании Национального агентства по обеспечению качества высшего образования".

Об этом сообщает парламентский корреспондет Цензор.НЕТ.

"За" проголосовало 309 народных депутатов.

"Законопроект разработан с целью устранения правовой коллизии в законе Украины "О высшем образовании" в части принципов отбора членов НАОКВО, а именно применения принципов отраслевого представительства при отборе в состав Национального агентства представителей работодателей и соискателей высшего образования и позволяет устранить сложную ситуацию, вызванную прекращением деятельности Национального агентства по обеспечению качества высшего образования", - говорится в пояснительной записке к документу.

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В частности, как отмечается, коллизия возникла после отмены решения об утверждении состава НАОКВО постановлением Кассационного административного суда в составе Верховного суда от 13 октября 2021 года.

Блокировка полномочий работников агентства может привести к задержке выдачи дипломов о высшем образовании выпускников образовательных программ, по которым осуществляется подготовка соискателей высшего образования, находящихся в процессе аккредитации образовательных программ.

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13 октября Верховный суд принял решение об отмене Кабмина об утверждении состава НАОКВО. 19 октября агентство сообщило, что потеряло возможность осуществлять свои полномочия и принимать любые решения.

Президент Владимир Зеленский созвал внеочередное заседание Верховной рады на 2 ноября. Нардепы планируют принять постановление о новых правилах посещения Рады, а также рассмотреть бюджетные поправки.