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"Слуга народа" Арахамия о Жукове в "Укроборонпроме": Он просто передал работу на баланс. Гусев не знал его в лицо, поэтому сфотографировался

Виталий Жуков не является помощником главы "Укроборонпрома" Юрия Гусева.

Об этом в комментарии парламентскому корреспонденту Цензор.НЕТ рассказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Служба безопасности "Укроборонпрома" проверила сколько раз Жуков вообще был в "Укроборонпроме" - два раза: позавчера и вчера. Гусев не знал в лицо, кто такой Жуков, сфотографировался с ним и попал в щекотливую ситуацию. С точки зрения закона, он должен был с ним не фотографироваться, но подписать договор, потому что он (Жуков. – Ред.) должен был передать конструкторскую работу на баланс "Импульса", а тот – начать производить дефицитные товары", - заявил он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Фигурант "дела Гладковского" Жуков возглавляет КБ, разрабатывающее боеприпасы. ФОТОфакт

Арахамия проинформировал, что получил информацию о Жукове от "Укроборонпрома".

По словам нардепа, эта информация есть на сайте предприятия.

"Есть исследовательско-конструкторская работа (ИКР), которую оплатило Министерство обороны по разработке патрона ВОГ-17. Это самый дефицитный патрон. Он для подствольного гранатомета, поскольку за эту разработку заплатило государство, то по закону тот, кто делал ИКР должен передать государству эту собственность", - пояснил политик.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Коррупция в "Укроборонпроме": САП повторно направила в суд обвинительный акт в отношении Жукова

Ранее оказалось, что фигурант "дела Гладковского" Жуков возглавляет КБ, разрабатывающее боеприпасы. Подробнее об этом читайте в блоге Татьяны Николаенко на Цензор.НЕТ: "Цінний кадр!"

Напомним, САП повторно направила в суд обвинительный акт в отношении Жукова.

Автор: 

Укроборонпром (1239) Арахамия Давид (991) Гусев Юрий (67) Жуков Виталий (3)


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Так,нормальные люди-все под зонтики... хламидия на зебилов сцит
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02.11.2021 17:04 Ответить
тока с тыла разглядывают уважно...
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02.11.2021 17:10 Ответить
Ну и кому и сколько именно государство заплатило за "икр" по ВОГ-17? Очередная свинарчуковская мутка? Только уже с любителем Ирокезов в Одессе Гусевым? Это пис...ец какой-то, одни Остапы Бендеры у нас крутятся вокруг "оборонпрома"
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02.11.2021 17:11 Ответить
Редактору неплохо было бы изучить ТТХ ВОГ-17, он не для подствольного гранатомёта!😂

● ВОГ-17 для автоматического гранатомёта станкового АГС-17 "Пламя".

● ВОГ-25 для подствольного гранатомёта ГП-25 "Костёр".

Нехватка в ВСУ как первого так и второго боеприпасов очень ощутима!
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02.11.2021 17:33 Ответить
А причем здесь редактор?) Это ЦИТАТА агрохимии)))
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02.11.2021 17:49 Ответить
ЦИРК більше нічого додати
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02.11.2021 17:55 Ответить
https://www.facebook.com/hudymenko?__cft__[0]=AZVG6Iw5SCseOTgQxAOWiHX0ZLE1tBkoVK-CykSBnwcOlIcEd_P6CxHH8Y7XfaI-mvjXl7fnzzIjxUiE0whLnoLteIWGDRqX5vbSXv_ZLV0yL1m3T2QPSGkQT-YMDWYElT589-PL2KcH67AX0MsHGwq3l34vnatlvV7ApYQinYwL9A&__tn__=-UC%2CP-y-R Юрій Гудименко

https://www.facebook.com/hudymenko/posts/4483766048338145?__cft__[0]=AZVG6Iw5SCseOTgQxAOWiHX0ZLE1tBkoVK-CykSBnwcOlIcEd_P6CxHH8Y7XfaI-mvjXl7fnzzIjxUiE0whLnoLteIWGDRqX5vbSXv_ZLV0yL1m3T2QPSGkQT-YMDWYElT589-PL2KcH67AX0MsHGwq3l34vnatlvV7ApYQinYwL9A&__tn__=%2CO%2CP-y-R 4 ч. ·

«Якщо у моєму оточенні буде такий, як Свинарчук, я піду у відставку».

Володимир Зеленський, 17 квітня 2019 року. Перед другим туром президентських виборів.
_______________

Володю, братику, любчику, у тебе там на днях твій друг Юрій Гусєв, який директор «Укроборонпрому», прозвітував, що тепер фігурант тої справи «свинарчуків» у нас буде ********** державі поставляти. Віталій Жуков його звуть, директор і власник ТОВ «Вектор-В». Він там один з обвинувачуваних у цій справі. Запам'ятався фразою «Конфеты передал».

Тепер, Володя, Жуков знову передає конхфєти дуже гарні твоєму кенту Юрі «Ірокезу» Гусєву. А він має шось передавати твоєму іншому кенту Арахамії, бо Арахамія вже розповідає, шо то Гусєв випадково з ним сфотографувався. Ага. Випадково, знаєш, заключив контракт, випадково його підписав, випадково сфотографувався і випадково похвалився цим на сайті «Укроборонпрому». І не сів, до речі, в тюрму Жуков теж випадково. Такі от суцільні випадковості.

Ти, Володя, на цій справі вибори виграв. Ти про неї тільки і говорив, Володя. В кожному інтерв'ю. Свинарчуки, свинарчуки, свинарчуки. Єхал свинарчук чєрєз свинарчук, бачить - свинарчук свинарчук. Скільки відсотків ти отримав на цій справі на виборах? Два, три, десять, двадцять?

А скільки отримуєш відсотків зараз? Від тих «конфєт»?

Не думаю, що два або три. Бо щось же і Арахамія з Гусєвим беруть.

Які ж ви безпринципні мразоти. Просто немає слів.
_____________

«Так ви маріонетка Свинарчука чи Свинарчук ваша маріонетка? Якщо можна, передайте будь ласка нашому гаранту».

Володимир Зеленський, 30 березня 2019 року. За день до першого туру президентських виборів.
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02.11.2021 21:41 Ответить
 
 