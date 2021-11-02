"Слуга народа" Арахамия о Жукове в "Укроборонпроме": Он просто передал работу на баланс. Гусев не знал его в лицо, поэтому сфотографировался

Виталий Жуков не является помощником главы "Укроборонпрома" Юрия Гусева.

Об этом в комментарии парламентскому корреспонденту Цензор.НЕТ рассказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Служба безопасности "Укроборонпрома" проверила сколько раз Жуков вообще был в "Укроборонпроме" - два раза: позавчера и вчера. Гусев не знал в лицо, кто такой Жуков, сфотографировался с ним и попал в щекотливую ситуацию. С точки зрения закона, он должен был с ним не фотографироваться, но подписать договор, потому что он (Жуков. – Ред.) должен был передать конструкторскую работу на баланс "Импульса", а тот – начать производить дефицитные товары", - заявил он.

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Арахамия проинформировал, что получил информацию о Жукове от "Укроборонпрома".

По словам нардепа, эта информация есть на сайте предприятия.

"Есть исследовательско-конструкторская работа (ИКР), которую оплатило Министерство обороны по разработке патрона ВОГ-17. Это самый дефицитный патрон. Он для подствольного гранатомета, поскольку за эту разработку заплатило государство, то по закону тот, кто делал ИКР должен передать государству эту собственность", - пояснил политик.

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Ранее оказалось, что фигурант "дела Гладковского" Жуков возглавляет КБ, разрабатывающее боеприпасы. Подробнее об этом читайте в блоге Татьяны Николаенко на Цензор.НЕТ: "Цінний кадр!"

Напомним, САП повторно направила в суд обвинительный акт в отношении Жукова.