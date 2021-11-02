"Слуга народа" Арахамия о Жукове в "Укроборонпроме": Он просто передал работу на баланс. Гусев не знал его в лицо, поэтому сфотографировался
Виталий Жуков не является помощником главы "Укроборонпрома" Юрия Гусева.
Об этом в комментарии парламентскому корреспонденту Цензор.НЕТ рассказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
"Служба безопасности "Укроборонпрома" проверила сколько раз Жуков вообще был в "Укроборонпроме" - два раза: позавчера и вчера. Гусев не знал в лицо, кто такой Жуков, сфотографировался с ним и попал в щекотливую ситуацию. С точки зрения закона, он должен был с ним не фотографироваться, но подписать договор, потому что он (Жуков. – Ред.) должен был передать конструкторскую работу на баланс "Импульса", а тот – начать производить дефицитные товары", - заявил он.
Арахамия проинформировал, что получил информацию о Жукове от "Укроборонпрома".
По словам нардепа, эта информация есть на сайте предприятия.
"Есть исследовательско-конструкторская работа (ИКР), которую оплатило Министерство обороны по разработке патрона ВОГ-17. Это самый дефицитный патрон. Он для подствольного гранатомета, поскольку за эту разработку заплатило государство, то по закону тот, кто делал ИКР должен передать государству эту собственность", - пояснил политик.
Ранее оказалось, что фигурант "дела Гладковского" Жуков возглавляет КБ, разрабатывающее боеприпасы. Подробнее об этом читайте в блоге Татьяны Николаенко на Цензор.НЕТ: "Цінний кадр!"
Напомним, САП повторно направила в суд обвинительный акт в отношении Жукова.
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● ВОГ-17 для автоматического гранатомёта станкового АГС-17 "Пламя".
● ВОГ-25 для подствольного гранатомёта ГП-25 "Костёр".
Нехватка в ВСУ как первого так и второго боеприпасов очень ощутима!
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«Якщо у моєму оточенні буде такий, як Свинарчук, я піду у відставку».
Володимир Зеленський, 17 квітня 2019 року. Перед другим туром президентських виборів.
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Володю, братику, любчику, у тебе там на днях твій друг Юрій Гусєв, який директор «Укроборонпрому», прозвітував, що тепер фігурант тої справи «свинарчуків» у нас буде ********** державі поставляти. Віталій Жуков його звуть, директор і власник ТОВ «Вектор-В». Він там один з обвинувачуваних у цій справі. Запам'ятався фразою «Конфеты передал».
Тепер, Володя, Жуков знову передає конхфєти дуже гарні твоєму кенту Юрі «Ірокезу» Гусєву. А він має шось передавати твоєму іншому кенту Арахамії, бо Арахамія вже розповідає, шо то Гусєв випадково з ним сфотографувався. Ага. Випадково, знаєш, заключив контракт, випадково його підписав, випадково сфотографувався і випадково похвалився цим на сайті «Укроборонпрому». І не сів, до речі, в тюрму Жуков теж випадково. Такі от суцільні випадковості.
Ти, Володя, на цій справі вибори виграв. Ти про неї тільки і говорив, Володя. В кожному інтерв'ю. Свинарчуки, свинарчуки, свинарчуки. Єхал свинарчук чєрєз свинарчук, бачить - свинарчук свинарчук. Скільки відсотків ти отримав на цій справі на виборах? Два, три, десять, двадцять?
А скільки отримуєш відсотків зараз? Від тих «конфєт»?
Не думаю, що два або три. Бо щось же і Арахамія з Гусєвим беруть.
Які ж ви безпринципні мразоти. Просто немає слів.
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«Так ви маріонетка Свинарчука чи Свинарчук ваша маріонетка? Якщо можна, передайте будь ласка нашому гаранту».
Володимир Зеленський, 30 березня 2019 року. За день до першого туру президентських виборів.