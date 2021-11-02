Безработные из малообеспеченных семей смогут получить до 100 тыс. грн ссуды на открытие собственного дела, - Лазебная

С января 2022 года государство будет выдавать деньги на открытие бизнеса. Принять участие в программе смогут безработные украинцы, которые получают социальную помощь как представители малообеспеченных семей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики.

В рамках программы "Рука помощи" граждане смогут получить ссуду в размере до 15 минимальных зарплат (по состоянию на начало 2022 года - 97 500 гривен). По словам министра социальной политики Марины Лазебной, на такую ​​инициативу в бюджете планируют выделить около 100 миллионов гривен.

Средства по программе будут пересылаться безналично. Их можно будет использовать только для оплаты счетов за оборудование и материалы.

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Кредит будут давать беспроцентно, а вернуть его нужно в течение 3 лет. При этом сумма возврата будет меньше - с нее вычтут уплаченные за этот период налоги и ЕСВ.

Деньги можно не отдавать, если налоги превысят сумму помощи или если предприниматель примет на работу еще двух безработных украинцев по направлению центра занятости.

"Такая инициатива поможет создать около 2-3 тысяч новых малых предприятий", - отметила министр социальной политики.

Чтобы принять участие, нужно подать заявление в центр занятости по месту жительства вместе со справкой об отсутствии привлечения к уголовной ответственности, судимости и бизнес-планом будущего предприятия.

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Работники центров занятости будут консультировать участников и проводить бесплатные обучения предпринимательству.

После рассмотрения заявки региональной комиссией, участник должен зарегистрировать ФЛП или юридическое лицо в течение месяца и заключить соглашение с региональным центром занятости.

Для получения средств необходимо предоставить центру занятости счет и договор, заключенный между участником программы и поставщиком оборудования или материалов.

На основании этих документов центр занятости будет оплачивать участникам расходы.

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