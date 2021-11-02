Безработные из малообеспеченных семей смогут получить до 100 тыс. грн ссуды на открытие собственного дела, - Лазебная
С января 2022 года государство будет выдавать деньги на открытие бизнеса. Принять участие в программе смогут безработные украинцы, которые получают социальную помощь как представители малообеспеченных семей.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики.
В рамках программы "Рука помощи" граждане смогут получить ссуду в размере до 15 минимальных зарплат (по состоянию на начало 2022 года - 97 500 гривен). По словам министра социальной политики Марины Лазебной, на такую инициативу в бюджете планируют выделить около 100 миллионов гривен.
Средства по программе будут пересылаться безналично. Их можно будет использовать только для оплаты счетов за оборудование и материалы.
Кредит будут давать беспроцентно, а вернуть его нужно в течение 3 лет. При этом сумма возврата будет меньше - с нее вычтут уплаченные за этот период налоги и ЕСВ.
Деньги можно не отдавать, если налоги превысят сумму помощи или если предприниматель примет на работу еще двух безработных украинцев по направлению центра занятости.
"Такая инициатива поможет создать около 2-3 тысяч новых малых предприятий", - отметила министр социальной политики.
Чтобы принять участие, нужно подать заявление в центр занятости по месту жительства вместе со справкой об отсутствии привлечения к уголовной ответственности, судимости и бизнес-планом будущего предприятия.
Работники центров занятости будут консультировать участников и проводить бесплатные обучения предпринимательству.
После рассмотрения заявки региональной комиссией, участник должен зарегистрировать ФЛП или юридическое лицо в течение месяца и заключить соглашение с региональным центром занятости.
Для получения средств необходимо предоставить центру занятости счет и договор, заключенный между участником программы и поставщиком оборудования или материалов.
На основании этих документов центр занятости будет оплачивать участникам расходы.
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дуже важко відкрити щось соціально важливе... бо прибуток там буде мінімальний...
начебто що гуманніше за догляд за людьми похилого віку або немічними і вибачте помираючими... але щоб відкрити хоспіс чи щось накшталт будинку літніх людей...знаєте скільки прийдеться пройти узгоджень і комісій??? а без всього цього кинуті 100 тис грн - ніщо...
і такі перешкоди від бюрократів і казнокрадів на кожному з перерахованих Вами напрямків...
тільки купівля-продаж-перепродаж щось можуть принести і то не в локдаун і не в зубожілому суспільстві (не будемо про зброю, алкоголь, наркотики і інше, ми ж про незаборонене Законом)))
Теоретически етот бизнес план выполним, и даже через три года можно будет вернуть деньги, но токо при некоторых условиях.
Надо, шоб Фабия за 4 года ни разу не сломалась, ни в кого не вьехала, шоб в неё никто не вьехал, и шоб малообеспеченный предприниматель ни разу не заболел недельки на две-три.
А на стол, стул, лампу, точильный круг, надфили, обогреватель на зиму, подвести 220, заплатить два месяца за аренду и купить сотню заготовок для ключей - надо второй кредит брать, ещё на 100 тыщ.
Нужны деньги на аренду, ЕН, ЕСВ, покушать, коммуналку. ФОПам субсидия не положена.
Заказать печать баннеров с текстом "Кухарки - на кухню, Клоуны - в цирки" и разместить их на максимально возможном количестве билбордов.
Как думаете, дадут под это 100 000?
Через два дня уже просил взаймы.
Т.е. им вернут и есв и все остальное, а работающим нет ?
Нужно срочно безработным становиться, что бы денег дали и налоги не нужно было платить.
Жесть...
Так с нового года ЕСВ и ЕН вместе будет составлять 3000 грн, там за 3 года и так ничего не придется возвращать
для прикладу 1 ростовка недорогих зимових чоловічих курток - 4000 - 5000 грн.
тобто 25-20 ростовок,а як їх продавати ? чим довозити і головне де розвісити ?
А ще казали "100 тис. грн позики на відкриття власної справи", сміх