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Безработные из малообеспеченных семей смогут получить до 100 тыс. грн ссуды на открытие собственного дела, - Лазебная

Безработные из малообеспеченных семей смогут получить до 100 тыс. грн ссуды на открытие собственного дела, - Лазебная

С января 2022 года государство будет выдавать деньги на открытие бизнеса. Принять участие в программе смогут безработные украинцы, которые получают социальную помощь как представители малообеспеченных семей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики.

В рамках программы "Рука помощи" граждане смогут получить ссуду в размере до 15 минимальных зарплат (по состоянию на начало 2022 года - 97 500 гривен). По словам министра социальной политики Марины Лазебной, на такую ​​инициативу в бюджете планируют выделить около 100 миллионов гривен.

Средства по программе будут пересылаться безналично. Их можно будет использовать только для оплаты счетов за оборудование и материалы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В следующем году в Украине запланировано 12 этапов повышения пенсий, - Лазебная

Кредит будут давать беспроцентно, а вернуть его нужно в течение 3 лет. При этом сумма возврата будет меньше - с нее вычтут уплаченные за этот период налоги и ЕСВ.

Деньги можно не отдавать, если налоги превысят сумму помощи или если предприниматель примет на работу еще двух безработных украинцев по направлению центра занятости.

"Такая инициатива поможет создать около 2-3 тысяч новых малых предприятий", - отметила министр социальной политики.

Чтобы принять участие, нужно подать заявление в центр занятости по месту жительства вместе со справкой об отсутствии привлечения к уголовной ответственности, судимости и бизнес-планом будущего предприятия.

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Работники центров занятости будут консультировать участников и проводить бесплатные обучения предпринимательству.

После рассмотрения заявки региональной комиссией, участник должен зарегистрировать ФЛП или юридическое лицо в течение месяца и заключить соглашение с региональным центром занятости.

Для получения средств необходимо предоставить центру занятости счет и договор, заключенный между участником программы и поставщиком оборудования или материалов.

На основании этих документов центр занятости будет оплачивать участникам расходы.

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Автор: 

безработица (451) Министерство социальной политики (882) Лазебная Марина (141)


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Топ комментарии
+16
Опять помошникам депутатов бабла капнет
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02.11.2021 17:05 Ответить
+12
Тобто спочатку розігнали ФОПів, а потім пропонують їх створювати. Хіба розум є?
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02.11.2021 17:09 Ответить
+11
100 миллионов гривен деть некуда? Квадриков и видеокамер на фронт купите лучше
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02.11.2021 17:06 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
любой гражданин Украины может назвать пяток фамилий малообеспеченных семей, которые их получат)
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02.11.2021 17:03 Ответить
если это те 5.. о которых я подумал ))) то они и мелочиться не станут.... а вот слуги и служанки, вырванные из нищеты 2,5 года назад - запросто... ибо им прибарахлится надо не плохо...а лучше хорошо))) да и родня там жадная и жмотная (не всем мест в помощники депутанам хватило)))
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02.11.2021 17:15 Ответить
за 100 тис. доларів не завжди можна відкрити власну справу, тому 100 тис. грн це дуже мала сума і її потрібно збільшувати. Взагалі не потрібно встановлювати лімітів. Якщо людина приходить в службу зайнятості з проектом який дійсно потрібен Україні і це не обов'язково має бути якийсь комерційний проект який повністю покриває витрати - держава має інвестувати! Це може бути якийсь соціальний бізнес - догляд за хворими, за людьми похилого віку, за тваринами, виробництво соціально значимої продукції, вирішення проблем екології міста чи села, переробка або сортування будь яких відходів, використання біопалива для економії газу та електрики, будь що що може покращити соціальний та культурний простір навколо людей і тим створити робочі місця, особливо для людей які не можуть соціалізуватись і знайти нормальну роботу - в це потрібно інвестувати, бо це допоможе нам зробити нашу країну придатною для життя!
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02.11.2021 18:19 Ответить
теоретично все вірно, на практиці сумнівно...
дуже важко відкрити щось соціально важливе... бо прибуток там буде мінімальний...
начебто що гуманніше за догляд за людьми похилого віку або немічними і вибачте помираючими... але щоб відкрити хоспіс чи щось накшталт будинку літніх людей...знаєте скільки прийдеться пройти узгоджень і комісій??? а без всього цього кинуті 100 тис грн - ніщо...
і такі перешкоди від бюрократів і казнокрадів на кожному з перерахованих Вами напрямків...
тільки купівля-продаж-перепродаж щось можуть принести і то не в локдаун і не в зубожілому суспільстві (не будемо про зброю, алкоголь, наркотики і інше, ми ж про незаборонене Законом)))
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02.11.2021 18:37 Ответить
Зачем давать бедным людям деньги?тем более 100 тысяч.ты ничего не откроешь!
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02.11.2021 19:03 Ответить
так и я о том же...
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02.11.2021 19:11 Ответить
Игорек, почитай про гроубоксы и правильные семена......главное,чтоб мусора не спалили!
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02.11.2021 19:27 Ответить
Опять помошникам депутатов бабла капнет
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02.11.2021 17:05 Ответить
подъёмные для штукатуров вип-камер от малюськи...
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02.11.2021 17:05 Ответить
За 100 тыс можно построить маленький свечной заводик ...
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02.11.2021 17:06 Ответить
А можна гарно побухать і стати інвалідом, а потім оформити пенсію по інвалідності. Чом не бізнес?))))
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02.11.2021 17:11 Ответить
За 100 тыщ гривен можно купить херовенькую б/ушную Фабию и ездить на ней в Уклоне и Убере часов по 12 в день.
Теоретически етот бизнес план выполним, и даже через три года можно будет вернуть деньги, но токо при некоторых условиях.
Надо, шоб Фабия за 4 года ни разу не сломалась, ни в кого не вьехала, шоб в неё никто не вьехал, и шоб малообеспеченный предприниматель ни разу не заболел недельки на две-три.
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02.11.2021 17:25 Ответить
С 4 000$ - так себе бизнес. Даже на сапожную мастерскую маловато.
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02.11.2021 17:28 Ответить
Ето реально шо-то типа купить ручной станок для производства ключей, от как раз на станок и хватит.
А на стол, стул, лампу, точильный круг, надфили, обогреватель на зиму, подвести 220, заплатить два месяца за аренду и купить сотню заготовок для ключей - надо второй кредит брать, ещё на 100 тыщ.
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02.11.2021 17:35 Ответить
Клиенты сразу не повалят толпами. Заработки пойдут через 9-12 месяцев.
Нужны деньги на аренду, ЕН, ЕСВ, покушать, коммуналку. ФОПам субсидия не положена.
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03.11.2021 09:37 Ответить
100 миллионов гривен деть некуда? Квадриков и видеокамер на фронт купите лучше
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02.11.2021 17:06 Ответить
Это "Слуги, для себя соломку стелят на случай пролета в следующем созыве.
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02.11.2021 17:07 Ответить
А что за сотню гривен открыть можно ?
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02.11.2021 17:08 Ответить
Бутылку коньяка MaximeTrijol.Ещё и на воблу останется,чтобы закусить .
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02.11.2021 17:41 Ответить
На такой бизнес хватит
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02.11.2021 19:36 Ответить
О, то ещё и останется не много )
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02.11.2021 20:52 Ответить
Тобто спочатку розігнали ФОПів, а потім пропонують їх створювати. Хіба розум є?
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02.11.2021 17:09 Ответить
То ніц нема там розуму. Є тілько "трускавець".
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02.11.2021 17:23 Ответить
Можно ли считать "своим делом" такой проект:
Заказать печать баннеров с текстом "Кухарки - на кухню, Клоуны - в цирки" и разместить их на максимально возможном количестве билбордов.
Как думаете, дадут под это 100 000?
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02.11.2021 17:11 Ответить
😁👍
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02.11.2021 17:17 Ответить
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02.11.2021 17:17 Ответить
уроды, дети инцеста
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02.11.2021 17:24 Ответить
Помнитца, мой знакомый зебил получил такую сумму в наследство.
Через два дня уже просил взаймы.
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02.11.2021 17:17 Ответить
даже до обещаных 4000 баксов зарплаты учителям не дотягивает
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02.11.2021 17:24 Ответить
А почему такие привилегии избранным ? ФОПЫ работают платят налоги, а те, кто без работы налоги платить не будут и им еще денег без процентов дадут?
Т.е. им вернут и есв и все остальное, а работающим нет ?
Нужно срочно безработным становиться, что бы денег дали и налоги не нужно было платить.
Жесть...
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02.11.2021 17:30 Ответить
Даже не берусь представить "бизнес план" безработного из малообеспеченной семьи.На стройке подсобником,если руки не из ж...пы,эти деньги можно за пол года заработать и не ввязываться в эту афёру.
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02.11.2021 17:36 Ответить
"При этом сумма возврата будет меньше - с нее вычтут уплаченные за этот период налоги и ЕСВ."

Так с нового года ЕСВ и ЕН вместе будет составлять 3000 грн, там за 3 года и так ничего не придется возвращать
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02.11.2021 17:40 Ответить
А я бы протянула эту "руку помощи" цыганам! По всем статьям подходят!
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02.11.2021 17:41 Ответить
А они готовы к таким суммам?
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02.11.2021 17:45 Ответить
Если чувак безработный и семья малообеспеченная,то это только на частичное погашение долгов по коммуналке и кредитам
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02.11.2021 17:48 Ответить
Выиграл мужик миллион в лотерею. Его спрашивают, что с деньгами будеш делать? Он отвечает, ну наверное долги отдам.. Его снова спрашивают, а с остальными что будеш делать? мужик отвечает, Ну а что с остальными делать, пускай ждут когда снова миллион выиграю.
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02.11.2021 21:19 Ответить
100 тис грн ? і що на ці гроші можна купити ? шкарпетки та труси ?
для прикладу 1 ростовка недорогих зимових чоловічих курток - 4000 - 5000 грн.
тобто 25-20 ростовок,а як їх продавати ? чим довозити і головне де розвісити ?
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02.11.2021 18:33 Ответить
Це нова схема аби під видом малозабезпечених давати стороннім позики.яка ж гидка влада…
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02.11.2021 19:03 Ответить
3000 баксов на то что бы открыть свое дело?? Сейчас в 2021-м году?? Ребята не смешите мои тапки....это в 90-х были деньги...а сейчас это пшик....даже на рынке место не арендованное не отобьешь....
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02.11.2021 19:27 Ответить
Цікаво, а яке собствЄнноЄ дЄло можна відкрити ааааааж на 3700 баксів? Навіть купити та зареєструвати євробляху, щоб потім продавши її з українськими номерами та наварити трохи грошей на цю суму нереально
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02.11.2021 20:49 Ответить
цыганам на заметку...
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02.11.2021 22:56 Ответить
Що знову п...си з кабміну знайшли точку де бабла сп...ти можливо. Ушльопки!
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04.11.2021 10:41 Ответить
Розраховувала МЗ, платять копійки https://fenhel.info/ua/post/kalkulyator-rascheta-posobiya-maloimushhim

А ще казали "100 тис. грн позики на відкриття власної справи", сміх
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09.10.2023 13:58 Ответить
 
 