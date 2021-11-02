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Новости Коронавирус и карантин
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Говорить, что какая-то область готова к выходу из "красной" зоны карантина, пока рано, - "слуга народа" Радуцкий

Говорить, что какая-то область готова к выходу из

Выход Украины из "красной зоны" карантина пока сложно предугадать.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил глава парламентского комитета по вопросам здравоохранения, нардеп "Слуги народа" Михаил Радуцкий.

"Видим некоторую стабилизацию в Херсонской области... Там еще нет снижения, но уже два дня не наблюдается рост. Однако говорить, что какая-то область уже готова к выходу из "красной зоны" в ближайшее время - у меня таких данных еще нет... Мы понимаем, что Киев зашел в "красную зону", Херсон уже больше недели в "красной зоне". Конечно, они будут выходить, а какой-то регион еще будет заходить в "красную зону", например, Харьков", - объяснил парламентарий.

По словам Радуцкого, украинская статистика соответствует действительности, и отлитчается от европейской потому, что вторая волна коронавируса там началась раньше, чем в Украине.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Слуга народа" Радуцкий о выходе Киева из "красной" зоны: Это точно не 5-7 дней - все зависит от количества занятый коек в больницах

Автор: 

карантин (16729) Радуцкий Михаил (288) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+1
Тут одне питання чому крадуцький ще на волі.
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02.11.2021 17:15 Ответить
+1
не-не-не... помыкать так помыкать - разделяй и властвуй (с) !!!
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02.11.2021 17:18 Ответить
+1
потому что закинул Зели в офшор его долю с масок..
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02.11.2021 17:18 Ответить
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Тут одне питання чому крадуцький ще на волі.
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02.11.2021 17:15 Ответить
потому что закинул Зели в офшор его долю с масок..
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02.11.2021 17:18 Ответить
сложно предугадать?мож пора рулетку в офисе на мендельшрассе якось узаконить?
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02.11.2021 17:17 Ответить
не-не-не... помыкать так помыкать - разделяй и властвуй (с) !!!
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02.11.2021 17:18 Ответить
Це той Крадуцький що ремонтує свою приватну клініку "Борис" в Києві за вкрадені гроші.
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02.11.2021 17:19 Ответить
не , только проговорили эту херс.обл! трупики занижаются на выходные, шоб народ шол не такой угрюмый, ну и на понедельник утром кол-во трупиков по причине занижения, и новой раб. недели не должны быть удручающими!
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02.11.2021 17:23 Ответить
Строительство хатынок в разгаре.
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02.11.2021 17:24 Ответить
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02.11.2021 17:33 Ответить
277285
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02.11.2021 17:35 Ответить
((((((
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02.11.2021 17:36 Ответить
Не раньше начала, середины декабря. И то если оправдается надежда на осенне- весеннюю сезонность ковидных всплесков. А потом по новой с середины, конца февраля вновь в "красные"...
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02.11.2021 19:21 Ответить
 
 