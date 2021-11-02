Говорить, что какая-то область готова к выходу из "красной" зоны карантина, пока рано, - "слуга народа" Радуцкий

Выход Украины из "красной зоны" карантина пока сложно предугадать.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил глава парламентского комитета по вопросам здравоохранения, нардеп "Слуги народа" Михаил Радуцкий.

"Видим некоторую стабилизацию в Херсонской области... Там еще нет снижения, но уже два дня не наблюдается рост. Однако говорить, что какая-то область уже готова к выходу из "красной зоны" в ближайшее время - у меня таких данных еще нет... Мы понимаем, что Киев зашел в "красную зону", Херсон уже больше недели в "красной зоне". Конечно, они будут выходить, а какой-то регион еще будет заходить в "красную зону", например, Харьков", - объяснил парламентарий.

По словам Радуцкого, украинская статистика соответствует действительности, и отлитчается от европейской потому, что вторая волна коронавируса там началась раньше, чем в Украине.

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