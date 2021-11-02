Беларусь начала поставки 500 МВт электроэнергии в Украину по договору об аварийной помощи, - Минэнерго РБ
Беларусь по договору об оказании аварийной помощи поставит в Украину 500 МВт электроэнергии. Поставки были возобновлены сегодня, 2 октября с 14.00.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минэнерго Беларуси в соцсети Телеграм.
"2 ноября с 14.00 в рамках договора об оказании аварийной помощи Беларусь начала поставки электроэнергии в энергосистему Украины мощностью 500 МВт. Поставки осуществляются по запросу украинской стороны", - следует из сообщения.
Подчеркивается, что о долгосрочных коммерческих контрактах (помимо заключенных ранее) в данном случае речи не идет.
"Поставки будут осуществляться до 21.00", - резюмировали в Минэнерго Беларуси.
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+40 Андрей Волшник #345120
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+30 S. Fogger
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+29 Роман с камнем
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Вот да. В Украине с 2019 года одна сплошная ЗЕленая авария.
А частота 50 ГЦ одна в ЕС и у нас , но предельі отклонения частотьі от номинала разньіе. В Европе требования более жесткие , качество єлектроєнергии вьіше.
- Ахмет, ахмет! Видишь мучаюсь! Знаю,что мы враги.И веры у нас разные. Но прояви человечность! Добей!
- Ахмет, снимает с плеча автомат стрелет, но вместо выстрела - щелчок.- Видишь, нет патронов. Как я тебе помогу.
- Абрам: Так у меня купи! И добей!)))))
Но что-то рано украинские энергетики стали этой возможностью пользоваться. Если возникнет нужда в постоянной подпитке, то надо будет на уровне правительств договариваться, а Украина действующую белорусскую власть не признает. Интересно будет посмотреть как Зе-власти выкручиваться будут, Но самое интересное будет когда Витренко в Газпром поедет после того, что он о Газпроме наговорил. А ехать, боюсь, придется.
никаких изменений.
Из 15 действующих в Украине реакторов 11 уже превысили нормативные сроки эксплуатации. Разрешение на продление срока эксплуатации (дело нередкое) должен давать производитель, в данном случае "Росатом". Но по понятным причинам "Энергоатом" сам себе разрешает дальнейшую эксплуатацию реакторов.
Кстати , сроки єксплуатации МБР "Воевода-Сатана" уже МНОГОКРАТНО превьішеньі за все разумньіе предельі , без разрешения разработчика и изготовителя КБ"Южное" и "Южмаш". А єто гораздо опаснее АЄС...
"Воевода-Сатана" к счастью каждый день не эксплуатируются, в отличие от реакторов АЭС.
І що це за слово взагалі ?
Україна що , не повинна воювати за свою територію , на своїй території . !!? .
(вопрос).
То ли крестик снятьБ то ли трусики одеть !
. .
Свої атомні електростанції зупинено. Реально, зелена банда розвалює Україну. До кінця його каденції такої країни як Україна вже не буде