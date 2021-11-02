Беларусь начала поставки 500 МВт электроэнергии в Украину по договору об аварийной помощи, - Минэнерго РБ

Беларусь по договору об оказании аварийной помощи поставит в Украину 500 МВт электроэнергии. Поставки были возобновлены сегодня, 2 октября с 14.00.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минэнерго Беларуси в соцсети Телеграм.

"2 ноября с 14.00 в рамках договора об оказании аварийной помощи Беларусь начала поставки электроэнергии в энергосистему Украины мощностью 500 МВт. Поставки осуществляются по запросу украинской стороны", - следует из сообщения.



Подчеркивается, что о долгосрочных коммерческих контрактах (помимо заключенных ранее) в данном случае речи не идет.



"Поставки будут осуществляться до 21.00", - резюмировали в Минэнерго Беларуси.