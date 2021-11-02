Украинский воин получил смертельное ранение в результате обстрела войсками РФ на Донбассе, с начала суток наемники РФ 4 раза открывали огонь, - штаб ООС
С начала суток российско-оккупационные войска на Донбассе 4 раза открывали огонь. В результате обстрела войсками РФ один украинский воин получил смертельное ранение.
Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба ООС, передает Цензор.НЕТ.
Так, войска РФ открывали огонь из стрелкового оружия в направлении Павлополя и Новозвановки.
Возле Причепиловки оккупационные войска дважды осуществили обстрел из минометов калибра 120 мм.
В результате вражеских действий один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью.
"Командование и личный состав Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким героя, погибшего за Украину", - говорится в сообщении.
Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, чем заставили оккупантов прекратить огневую активность.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
, тобто всі в владі заодно - грабують, а нам крутять кіно по ящику і в медіа- опозиції , правляча більшість і т д - всі заодно пограбунок країни, а ми тупо ведемося, а вони вже гастільки знахабніли і очманіли, що найняли актора грати роль президента і всю його свору тиснути кнопки за законопроекти , які здають інтереси України заходу, а вони набивають кишені з траншів, а найкраші сини гинуть на Донбасі. З приводу політичного шоу то мені свого часу доніс препод в інституті, який тоді був нардепом, не првірив, але тепер, зробивши аналіз 30 рокі незалежності , згадавши його слова - дійшов тої думки
чы то не ровня постановочной стрелкотне на шифера?
Обо**авшиеся.
Где удары за солдата?
Дуже боляче.