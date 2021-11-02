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Новости Война
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Украинский воин получил смертельное ранение в результате обстрела войсками РФ на Донбассе, с начала суток наемники РФ 4 раза открывали огонь, - штаб ООС

Украинский воин получил смертельное ранение в результате обстрела войсками РФ на Донбассе, с начала суток наемники РФ 4 раза открывали огонь, - штаб ООС

С начала суток российско-оккупационные войска на Донбассе 4 раза открывали огонь. В результате обстрела войсками РФ один украинский воин получил смертельное ранение.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба ООС, передает Цензор.НЕТ.

Так, войска РФ открывали огонь из стрелкового оружия в направлении Павлополя и Новозвановки.

Возле Причепиловки оккупационные войска дважды осуществили обстрел из минометов калибра 120 мм.

В результате вражеских действий один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью.

"Командование и личный состав Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким героя, погибшего за Украину", - говорится в сообщении.

Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, чем заставили оккупантов прекратить огневую активность.

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Автор: 

обстрел (28195) Донбасс (26958) наемники рф (2094) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+9
і де заяви меркельші і макрончика?
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02.11.2021 17:22 Ответить
+8
слава герою, захиснику вітчизни. низький уклін.
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02.11.2021 17:32 Ответить
+4
Біля Павлополя загинув український військовий

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02.11.2021 17:23 Ответить
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і де заяви меркельші і макрончика?
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02.11.2021 17:22 Ответить
А набіса ми їм треба?
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02.11.2021 17:45 Ответить
та не треба. Але справа не в них, а в тому зброді, який служить у зєлі. Чому вони не вимагають від пуцінських сраколизів меркельші і макрончика висловитись і з цього приводу також? расіяне ледь шо - телефонують і жаліються і вимагають підтримки
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02.11.2021 18:56 Ответить
Томущо ніхто не збирався , не збирається евнчати ту війну, тоиущо під час смути війни легше красти, маніпулювати -1. По 2ге скажу так нам вже 30 років показують шоу(політика)
, тобто всі в владі заодно - грабують, а нам крутять кіно по ящику і в медіа- опозиції , правляча більшість і т д - всі заодно пограбунок країни, а ми тупо ведемося, а вони вже гастільки знахабніли і очманіли, що найняли актора грати роль президента і всю його свору тиснути кнопки за законопроекти , які здають інтереси України заходу, а вони набивають кишені з траншів, а найкраші сини гинуть на Донбасі. З приводу політичного шоу то мені свого часу доніс препод в інституті, який тоді був нардепом, не првірив, але тепер, зробивши аналіз 30 рокі незалежності , згадавши його слова - дійшов тої думки
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02.11.2021 23:20 Ответить
Біля Павлополя загинув український військовий

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02.11.2021 17:23 Ответить
слава герою, захиснику вітчизни. низький уклін.
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02.11.2021 17:32 Ответить
где громкое выдыво от царя леонида?
чы то не ровня постановочной стрелкотне на шифера?
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02.11.2021 17:34 Ответить
Старая швабра не проявляет обеспокоенность по этому поводу???
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02.11.2021 17:35 Ответить
Беспилотник поднимайте или все-навоевались?
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02.11.2021 17:38 Ответить
беспилотники надо применять, не обязательно байрактары, другие, маленькие, но действенные, надо отбивать охоту у врага применять хоть какое оружие, одними добрыми словами войну не остановить...
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02.11.2021 17:56 Ответить
Это тот что утром был или уже новый?
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02.11.2021 18:16 Ответить
Его смерть на совести зелёного уклониста
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02.11.2021 18:35 Ответить
Где дроны?
Обо**авшиеся.
Где удары за солдата?
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02.11.2021 19:10 Ответить
За каждого убитого украинца, нужно убивать по 10 а то больше свинособак!
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02.11.2021 19:25 Ответить
Де Байрактар, *****, де?
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02.11.2021 20:42 Ответить
Вічна пам'ять, людська шана та земний уклін полеглому за Батьківщину Герою....
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02.11.2021 22:13 Ответить
Ну и где Байрактары? Или раз в год использовали и все на этом???..Надо сделать так что бы это было обыденным делом и что бы орки даже высунуться не смели из своих нор!...
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02.11.2021 23:01 Ответить
Світла пам'ять.
Дуже боляче.
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03.11.2021 01:55 Ответить
 
 