Украинский воин получил смертельное ранение в результате обстрела войсками РФ на Донбассе, с начала суток наемники РФ 4 раза открывали огонь, - штаб ООС

С начала суток российско-оккупационные войска на Донбассе 4 раза открывали огонь. В результате обстрела войсками РФ один украинский воин получил смертельное ранение.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба ООС, передает Цензор.НЕТ.

Так, войска РФ открывали огонь из стрелкового оружия в направлении Павлополя и Новозвановки.

Возле Причепиловки оккупационные войска дважды осуществили обстрел из минометов калибра 120 мм.

В результате вражеских действий один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью.

"Командование и личный состав Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким героя, погибшего за Украину", - говорится в сообщении.

Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, чем заставили оккупантов прекратить огневую активность.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина не сможет перенять ни одну из известных моделей урегулирования конфликтов. Придется найти свой рецепт, - Резников