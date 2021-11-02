Дело о махинациях с жильем для Нацгвардии направлено в Антикоррупционный суд, - САП

Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении 7 человек, обвиняемых в незаконном завладении имуществом Национальной гвардии Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу САП.

Среди обвиняемых – бывший народный депутат, бывший командующий Национальной гвардией Украины, топ-менеджмент крупной строительной компании Украины и бывший высокопоставленный чиновник ВСУ,

Отмечается, что после заключения между МВД Украины и строительной компанией договора проектирования и строительства жилого дома на территории Печерского района Киева, который впоследствии был построен в жилом комплексе "Аристократ", обвиняемыми, по предварительному сговору, было принято решение о заключении дополнительных сделок для обмена недвижимого имущества в ЖК "Аристократ" на недвижимое имущество в ЖК "Оберег" с целью завладения частью указанного имущества во время обмена.

"В результате заключения и выполнения дополнительных соглашений, которыми изменен предмет договора в части недвижимого имущества, которое должно быть передано Национальной гвардии Украины, Главным управлением, были утеряны активы на общую сумму 81 млн 635 тыс. 448 грн.

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14 мая 2019 года прокуроры САП и детективы НАБУ сообщили о подозрении бывшему командующему Национальной гвардии Украины и руководителю строительной компании.

"В ходе дальнейшего досудебного расследования было установлено, что экс командующий Нацгвардии получил 125 тыс. долларов США неправомерной выгоды за совершение действий, направленных на поддержание интересов компании-застройщицы. $100 тыс. от полученных средств он оставил себе, другую часть в размере $25 тыс. – передал заместителю начальника Главного квартирно-эксплуатационного управления Вооруженных сил Украины.

Кроме того установлено, что должностное лицо Нацгвардии получило от бывшего нардепа и должностных лиц "Укрбуд Девелопмент" в качестве неправомерной выгоды квартиру в центре столицы площадью 76 кв.м и стоимостью 1,82 млн гривен", - говорится в сообщении. Используя поддельные документы, квартира была оформлена на близкую родственницу командующего. Однако стоимость ее приобретения значительно отличалась от рыночной – 592,8 тыс. гривен, то есть 7800 грн/кв.м.

Также фиктивные документы использовались при проведении обмена квартир Нацгвардии в центре столицы на жилье в окрестностях города - речь идет об отчетах об оценке, которые проводились по заказу ООО "Укрбуд Девелопмент".

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5 мая 2020 сообщено о подозрении в совершении новых преступлений бывшему командующему Национальной гвардии Украины, бывшему народному депутату - бывшему бенефициарному владельцу ООО "Укрбуд Девелопмент", а также должностным лицам компании - застройщице. Кроме того, сообщено о подозрении еще двум участникам преступной схемы - бывшим должностным лицам Главного квартирно-эксплуатационного управления ВСУ, а именно заместителю начальника управления и заместителю начальника отдела централизованных расчетов, учета и отчетности финансово-экономического управления.

Сумма установленного в производстве убытков превышает 81 млн гривен.

На сегодняшний день действия лиц квалифицированы:

• экс-нардепу, исполнительному директору и генеральному директору ООО "Укрбуд Девелопмент" – ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 369, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28 ч. 3, 4 ст. 358 УК Украины;

• заместителю генерального директора ООО "Укрбуд Девелопмент" по правовым вопросам – ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28 ч. 3, 4 ст. 358 УК Украины;

• бывшему командующему Национальной гвардии Украины – ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 368, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358 УК Украины;

• начальнику Главного квартирно-эксплуатационного управления ВСУ – ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368 УК Украины;

• заместителю начальника отдела централизованных расчетов, учета и отчетности финансово-экономического управления Главного квартирно-эксплуатационного управления – ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 369 УК Украины.

На сегодняшний день досудебное расследование в указанном производстве закончено, обвинительный акт направлен в Высший антикоррупционный суд для рассмотрения по существу.

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