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Новости Война
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Зеленский обсудил с Блинкеном ситуацию на Донбассе и вопросы военно-оборонного сотрудничества Украины и США

Зеленский обсудил с Блинкеном ситуацию на Донбассе и вопросы военно-оборонного сотрудничества Украины и США

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с государственным секретарем США Энтони Блинкеном вопросы военно-оборонного сотрудничества между странами.

Об этом глава государства сообщил в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"На встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном обсудили напряженную ситуацию безопасности на Донбассе. Поднимались вопросы военно-оборонного сотрудничества Украины и США, вызовов в энергетике", - говорится в сообщении.

Зеленский отметил, что США продолжают непоколебимо поддерживать территориальную целостность Украины, а также приветствуют прогресс Украины в проведении реформ и решительную настроенность на их воплощение.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина и Шри-Ланка создадут двустороннюю межправительственную экономическую комиссию, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (21057) США (27316) Донбасс (26958) Блинкен Энтони (937)


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Топ комментарии
+7
Народна творчість краща за всякі слова!)
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02.11.2021 17:38 Ответить
+4
агент Медведчук передает кремлевскую шифровку агенту "Баклану"
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02.11.2021 17:45 Ответить
+4
Хлопчик по виклику на кооперативи.
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02.11.2021 17:47 Ответить
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Народна творчість краща за всякі слова!)
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02.11.2021 17:38 Ответить
Вова, ти у Діду за НАТУ питав ?
що, казала не хоче тебе бачити ?
пічаль.....
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02.11.2021 17:44 Ответить
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02.11.2021 17:49 Ответить
Переводчик Гугл ? Пиши лучше на рязанском диалекте...
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02.11.2021 17:50 Ответить
Щєлєнскій через яндєкс перекладає і шо?
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02.11.2021 17:53 Ответить
сказали знающие люди в английском, что ЗЕЛЕНСКИЙ ДАЖЕ ОЧЕНЬ хорошо знает и говорит на английском. но когда там что то на высоком уровне где важно каждое слово.. то работает переводчик. как то так...*так даже проффи переводчики часто косячат в переводах бывает..грешат этим...(( ПЁТР АЛЕКСЕЕВИЧ спец по английскому .ведь он и вуз соответствующий закончил + практика большая... но акцент ужасен...
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02.11.2021 19:34 Ответить
а сам то,сам то без акцента гутаришь? надо иметь,хотя бы оксфордский
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02.11.2021 21:48 Ответить
Офшоры ЗЕ и блокирование Ермаком антикоррупциооного суда тоже обсудили?
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02.11.2021 17:40 Ответить
киевскими корнями мерялись...
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02.11.2021 17:41 Ответить
зенелоху ничего никто не должен
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02.11.2021 17:41 Ответить
У зеленского вид, будто он увидел разбойника.
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02.11.2021 17:41 Ответить
)))))лять,зекрыса за часа четыре успела обговорить и что то подписать с десятком людей?подоляк жжет
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02.11.2021 17:42 Ответить
Єрмак каже, що Щєлєнскій нарасхват серед лідєров - то ж і результати не забарилися...
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02.11.2021 17:44 Ответить
https://www.facebook.com/butusov.yuriy?__cft__[0]=AZX4AqV7obvcsMlquzWm2ekVrMUzmm8TMfPHht9M2wcfxP7OAe14DP0T0QmJRXUStuVKZ-996yJZ9BoXCnoULcBLzwsRsrjGnqob13JhDRt1B_0vb_8825KPvEIo-Ba2Yyg&__tn__=-UC%2CP-R Юрій Бутусов

https://www.facebook.com/butusov.yuriy 1 год ·



Офис президента "сливает" дела против Медведчука, чтобы не разорвать отношения с Кремлем: Ермак блокирует обвинения фигурантам записей Козаку, Суркову и Миллеру

Просто невероятный позор: сегодня Виктору Медведчуку изменили меру пресечения по самому громкому уголовному делу - аудиозаписям разговоров Медведчука с руководителями РФ:
Сколько шума было, вспомните этот громкий пиар, ток-шоу, совместный брифинг генпрокурора и главы СБУ: https://www.youtube.com/watch?v=pCcxE7DFUqQ&fbclid=IwAR1ePkt8GdvI32yfy-3G7wcUopc-2KluQGTGy8Dhb1JAaFAMYjg4Y48RqaM https://www.youtube.com/watch?v=pCcxE7DFUqQ !
Но суд по Медведчуку поступил по закону - истекло 6 месяцев следствия, а СБУ до сих пор не передало обвинительный акт в Генпрокуратуру, а ОГПУ не передала обвинение в суд! И сделано это, разумеется, не просто так.

Обвинительный акт по записям разговоров Медведчука с российскими руководителями не передан в суд именно потому что расследование фактически заблокировано самими властями. Дело в том, что судя по записям, обвинение надо предъявлять не только самому Медведчуку, но и его собеседникам - а это экс-помощник президента РФ Владислав Сурков, замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак, и председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер. Да, напоминаю, 11 мая 2021 года президент Владимир Зеленский подписал закон о заочном осуждении, поэтому допрашивать и выносить приговор кремлевским деятелям можно заочно, им не надо приезжать в Украину.

Вот, послушайте еще раз разговоры Медведчука с Козаком, Сурковым и Миллером на сайте СБУ:
https://www.youtube.com/watch?v=PQ0nBULGnzU&fbclid=IwAR10it68zczxpzST_UUs2Qdk7yOyQiJ1ISeMLYnt2k0RsXdfhEMXRG127ok https://www.youtube.com/watch?v=PQ0nBULGnzU

Но как же передать в суд обвинительный акт, если правоохранительные органы Украины за полгода следствия не выполнили даже элементарные и обязательные процессуальные действия - хотя бы вызвать на допрос других фигурантов аудиозаписей!

Важно отметить, что именно сейчас Дмитрий Козак является официальным куратором отношений с Украиной, и уполномоченным переговорщиком с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком.

По данным источников Цензор.Нет, расследование дела Медведчука ведется в ручном режиме, под жестким контролем Ермака. Эту задачу ему доверил лично президента Владимир Зеленский.

Дело в том, что Банковая пытается в условиях войны сохранить возможность переговоров с Кремлем, и Ермак не хочет предпринимать какие-либо действия против Козака, понимая, что другого переговорщика Путин ему не даст.

Поэтому именно офис президента заблокировал расследование, и позволил Медведчуку законно освободиться от домашнего ареста. Ермак любой ценой, даже ценой позора для правоохранительных органов Украины, намерен сохранить свой личный канал влияния и общения с Москвой. Вот так происходит, когда вся власть монополизирована в одном кабинете - на каком-то этапе интересы государства и расследования важнейшего уголовного дела незаконно отброшены, чтобы Ермак сохранил личные контакты с руководством страны-агрессора!

После снятия домашнего ареста с Медведчука, на мой взгляд, появляются основания для еще одного уголовного дела против руководства СБУ и ОГПУ, которые выполняют преступные пркиазы и не проводят расследование, содействуя, тем самым, куму Путина и российской агентуре во время войны.

Медведчук пока продолжает оставаться под домашним арестом, поскольку 8 октября ему было предъявлено СБУ второе подозрение в госизмене и в покушении на энергетическую независимость Украины - там эпизод связан с незаконным поставками угля с оккупированных территорий. Но судя по провалу расследования с аудиозаписями, за оставшиеся 5 месяцев, здесь тоже не будет предъявлено обвинений, и суд полностью освободит Медведчука, и лидер ОПЗЖ будет спокойно гулять по Киеву и ездить к своим хозяевам в Москву.

Ну как Иван Баканов, вы уже успели снова пожать руку Медведчуку как в Верховной Раде? https://www.youtube.com/watch?v=mlHdShJyXIU&fbclid=IwAR16JNQAYY6U78YtXmaeLAPzNrhmKs-iQR5HA-ZMaNNYNIf2YuKQatthb3s https://www.youtube.com/watch?v=mlHdShJyXIU

Ну как, Владимир Александрович, вы довольны результатами вашего "личного контроля"?
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02.11.2021 17:43 Ответить
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02.11.2021 17:44 Ответить
агент Медведчук передает кремлевскую шифровку агенту "Баклану"
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02.11.2021 17:45 Ответить
Ведмедчука звільнили з під домашнього арешту. Під особисте зобов'язання).
Як вам боротьба найвеличнішого наркоши з олігархами та держзрадниками?
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02.11.2021 17:45 Ответить
наркоша для Зели сейчас звучит как комплимент
- реально он зрадник Украины, ее не слишком умного народа + вор и нечистоплотный, вульгарный российский скоморох - малоросьня с чужого народа
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02.11.2021 17:49 Ответить
А что, кто то надеялся на другой результат? Кому за 8 лет дали реальный срок ?
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02.11.2021 17:53 Ответить
Очень результативная поездка президента , респект !
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02.11.2021 17:44 Ответить
Хлопчик по виклику на кооперативи.
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02.11.2021 17:47 Ответить
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02.11.2021 17:47 Ответить
Испражнилось, убогое?
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02.11.2021 17:52 Ответить
Что на этот раз нам впихнут? От нас, понятно, одни идеи.
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02.11.2021 17:48 Ответить
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02.11.2021 18:02 Ответить
США продолжают непоколебимо поддерживать территориальную целостность Украины, а также приветствуют прогресс Украины в проведении реформ и решительную настроенность на их воплощение. - Блинкен указал "зе" на то,что он не выполнил за времья его первого визита в Украину , и какие последствия ждут "зе" , в случае не выполнения указаний американского партнера Украины и ее народа ,но отнюдь не партнера "зе"
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02.11.2021 19:52 Ответить
 
 