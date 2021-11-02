Зеленский обсудил с Блинкеном ситуацию на Донбассе и вопросы военно-оборонного сотрудничества Украины и США

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с государственным секретарем США Энтони Блинкеном вопросы военно-оборонного сотрудничества между странами.

Об этом глава государства сообщил в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"На встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном обсудили напряженную ситуацию безопасности на Донбассе. Поднимались вопросы военно-оборонного сотрудничества Украины и США, вызовов в энергетике", - говорится в сообщении.

Зеленский отметил, что США продолжают непоколебимо поддерживать территориальную целостность Украины, а также приветствуют прогресс Украины в проведении реформ и решительную настроенность на их воплощение.

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