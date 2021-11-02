Школы во Львове откроются при условии стабилизации динамики госпитализаций и полной вакцинации педагогов, - Садовый
Обучение в школах Львова в очном режиме возобновится после стабилизации ситуации с коронавирусом в городе, а также при условии полной вакцинации работников образования.
Об этом мэр Львова Андрей Садовый сообщил на своей странице в социальной сети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.
"Мы готовы возобновить обучение в очном режиме, как только динамика госпитализаций стабилизируется. Но правила "красной зоны", утвержденные Кабмином, никто не отменял. Поэтому все заведения должны быть готовы на 100%. Это значит, что все работники школ должны быть вакцинированы двумя дозами вакцины. Это единственное условие, при котором мы сможем восстановить нормальный учебный процесс", - отметил Садовый.
Он также добавил, что будет предлагать комиссии по чрезвычайным ситуациям ослабить ограничения в сфере культуры.
"Мы можем использовать зарубежный опыт и на первом этапе открыть индивидуальное посещение галерей и музеев по предварительной записи и при полной вакцинации. Как только ситуация в больницах стабилизируется, все заведения откроются для посетителей. Но опять же, есть одно ключевое требование – 100% вакцинации. Для того чтобы защищать права людей, должно быть кого защищать. Поэтому берегите себя и не пренебрегайте своим здоровьем", - резюмировал мэр Львова.
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Від корони померла 25-річна знайома. Не знаю, чи була вакцинована. Це завжди шок.
К@arsarq
це не Папаїка? Бо теж 25 років
Sex Education@nakhiba
Вона
Потомок Олега@preatorian87
Не була
вот такие нынче мужицкие разговоры.
И скорые за окном не умолкают.
Чото я нагнетаю.