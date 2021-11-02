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Новости Коронавирус и карантин
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Школы во Львове откроются при условии стабилизации динамики госпитализаций и полной вакцинации педагогов, - Садовый

Школы во Львове откроются при условии стабилизации динамики госпитализаций и полной вакцинации педагогов, - Садовый

Обучение в школах Львова в очном режиме возобновится после стабилизации ситуации с коронавирусом в городе, а также при условии полной вакцинации работников образования.

Об этом мэр Львова Андрей Садовый сообщил на своей странице в социальной сети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.

"Мы готовы возобновить обучение в очном режиме, как только динамика госпитализаций стабилизируется. Но правила "красной зоны", утвержденные Кабмином, никто не отменял. Поэтому все заведения должны быть готовы на 100%. Это значит, что все работники школ должны быть вакцинированы двумя дозами вакцины. Это единственное условие, при котором мы сможем восстановить нормальный учебный процесс", - отметил Садовый.

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Он также добавил, что будет предлагать комиссии по чрезвычайным ситуациям ослабить ограничения в сфере культуры.

"Мы можем использовать зарубежный опыт и на первом этапе открыть индивидуальное посещение галерей и музеев по предварительной записи и при полной вакцинации. Как только ситуация в больницах стабилизируется, все заведения откроются для посетителей. Но опять же, есть одно ключевое требование – 100% вакцинации. Для того чтобы защищать права людей, должно быть кого защищать. Поэтому берегите себя и не пренебрегайте своим здоровьем", - резюмировал мэр Львова.

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карантин (16729) Львов (4602) образование (2272) Садовый Андрей (651) школа (3023) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Короче! Загнали страну в задницу, а теперь несут ересть, то эпидемия, то угля нет. Просто все гораздо проще. Ума и совести нет у наших правителей.
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02.11.2021 17:48 Ответить
Бізнес не можна закривати, а ось учнів та студентів треба потримати на дистанційному навчанні не менше місяца. Діти та молодь активно заражають один одного в душних класах та на перервах, а потім несуть ковід додому, особливо небезпечно для їх старих та ******** бабусь та дідусів.
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02.11.2021 18:02 Ответить
дважды уколотые разносят заразу ничуть не хуже антиваксеров...
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02.11.2021 17:49 Ответить
Sex Education@nakhiba

Від корони померла 25-річна знайома. Не знаю, чи була вакцинована. Це завжди шок.

К@arsarq

це не Папаїка? Бо теж 25 років

Sex Education@nakhiba

Вона

Потомок Олега@preatorian87

Не була
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02.11.2021 17:49 Ответить
иду по улице, вижу 2 мужика разговаривают. Прохожу- слышу о чем говорят - 39 вторую ночь. А днем? - вроде меньше..
вот такие нынче мужицкие разговоры.
И скорые за окном не умолкают.
Чото я нагнетаю.
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02.11.2021 17:55 Ответить
Садовий роміє,що за півтори місяці почнуться свята,і тоді нікого у Львові вдома не втримаєш...Жоден карантин,жодні штрафи і заборони не завадять львівянам ходити в гості і святкувати...І раз цього не минути він хоче щоб принаймні у свята львівяни увійшли здоровими...А потім знову нова хвиля,знову карантин...таке вже у нас пішло життя...
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02.11.2021 17:56 Ответить
Это шантаж
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02.11.2021 19:26 Ответить
Нічого не сказано про опалення в школах і інших дошкільних і навчальних закладах.
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02.11.2021 19:42 Ответить
Дурачек как и кличко
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02.11.2021 19:56 Ответить
 
 