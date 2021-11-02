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У водителей, которые не платят штрафы за превышение скорости свыше 150 км/ч, будут забирать автомобили, - Минюст

У водителей, которые не платят штрафы за превышение скорости свыше 150 км/ч, будут забирать автомобили, - Минюст

Государственная исполнительная служба будет изымать транспортные средства у водителей-должников, не оплачивающих штрафы за существенное превышение скорости на городских дорогах.

Об этом заявил заместитель министра юстиции по вопросам исполнительной службы Андрей Гайченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По его словам, спровоцировали такое решение Минюста резонансные ДТП в Харькове.

Там, по предварительным данным Нацполиции, скорость нарушителей превышала отметку в 180 км в час. Поэтому изъятие авто водителей-должников, превышающих скорость в городах, начнется именно с Харькова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Максимальная скорость движения по дорогам Киева с 1 ноября составит 50 км/ч, - КГГА

Затем эта инициатива будет реализована в столице, а впоследствии - и по всей Украине. Пока условной "цифрой реагирования" выбрано превышение скорости в 150 км в час.

Исполнительная служба при наличии законных оснований будет инициировать и проводить совместно с работниками МВД изъятие за долги автомобилей таких "скоростных" нарушителей.

"Коллеги из МВД систематизировали определенную информацию о нарушителях, которые превышают скорость на значительные цифры (речь идет именно о стиле езды в городах, а не на автодорогах). Как и прогнозировалось, такими нарушителями являются одни и те же люди. Поэтому, в Минюсте решили приобщиться к наведению порядка на дорогах, поскольку, как оказалось, любители скорой езды не очень любят платить штрафы за такие нарушения. Если человек позволяет себе ездить по городу со скоростью более 150 км/ч, то он должен за это отвечать. Особенно при условии, что он не только нарушает скоростной режим, но и не платит штрафы за такое превышение. Водители с такой манерой передвижения подвергают опасности обычных граждан", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в Харькове сейчас таких "системных" нарушителей скоростного режима езды насчитывается до 10 человек, в Киеве - до 30. Всего по Украине - почти полторы сотни водителей.

Также читайте: Смертельное ДТП в Харькове: Родители 16-летнего подозреваемого не извинились перед семьей погибшего

Автор: 

дороги (2512) конфискация (602) Минюст (1760) скорость (98) Харьков (7620) штраф (1289)


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Топ комментарии
+18
Очередное ляляляляля.А что там с бухим Трухиным?Или бухими уже ездить можно?
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02.11.2021 18:21 Ответить
+12
Забрать можно на основании принятого закона.Ка вы долбодятлы без закона машину заберете?
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02.11.2021 18:25 Ответить
+11
В очередной раз скажут,за рулем был не я,машина не моя
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02.11.2021 18:06 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
У таких водятлов права и машины надо отбирать сразу.
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02.11.2021 18:04 Ответить
Конституція встановлює рівність перед законом всіх громадян України і осіб які в законний спосіб перебувають на території України, тому або всіх або нікого!
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02.11.2021 18:11 Ответить
Та ты шо? А про шкалу штрафов не слышал?
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02.11.2021 18:15 Ответить
Но водятел нарушает это равенство, чему недавний пример в Харькове. Там ******** жив здоров, а мужчина в гробике. Вы я вижу за такое равенство, а значит дурень.
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02.11.2021 18:18 Ответить
Я за неухильне дотримання Конституції та законів України і за невідворотність покарання яке має бути однакове для всіх незалежно від того хто сплатив штраф вчасно а хто ні. Розігнався по місту більше 180 км на годину - ізолювати від суспільства як потенційного терориста смертника.
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02.11.2021 18:22 Ответить
омерзительный и ОХОХО не путайте член с гармонью.. в Гражданском Кодексе нет такого раз втрое хотите пропишите хотя бы в исполнительном Законе а не Инструкциями Малюска придурковатый идиот нарулил себе на 5 сроков по 20 лет вместе с Бубочкой нельзя Закон добиваться целесообразностью революционной сознательностью а вместе все это БАНДИТИЗМ ЗАВТРА ВЛАСТЬ СКАЖЕТ КТО НЕ ВЫХАЖИВАЕТ 10 ТЫСЯЧ ШАГОВ БУДЕТ РАССТРЕЛЯН.. и что вы на такое скажите??!!!
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02.11.2021 18:24 Ответить
кортеж нашего народного приЗедента под угрозой значит?
- нужно сделать исключение Вождю..
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02.11.2021 18:05 Ответить
В чем проблема, будут 149 км/ч ездить
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02.11.2021 21:26 Ответить
В очередной раз скажут,за рулем был не я,машина не моя
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02.11.2021 18:06 Ответить
Конфискации подлежит авто, не зависимо от того, кто был за рулём.
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02.11.2021 18:25 Ответить
Отак послухаєш подібних заяв, і складається враження, що того поца зі Слуг, що два місяці тому вляпався у аварію, вже розіп'яли, спалили і розвіяли.
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02.11.2021 18:08 Ответить
И свежим асфальтом сверху закатали
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02.11.2021 21:29 Ответить
у зели заберите - постоянно правила нарушает, 150 км/ч для них не предел. целый кортеж наколядуете
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02.11.2021 18:12 Ответить
ЗЕлеененьке на диванчику сидить.Машина якщо і його ТО воно Не за кермом.Як у нього можна забрати? Хочуть як краще А виходить як завжди.
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02.11.2021 18:18 Ответить
о, так часть дупататов и не тока останутся безлошадными...
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02.11.2021 18:13 Ответить
Очередное ляляляляля.А что там с бухим Трухиным?Или бухими уже ездить можно?
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02.11.2021 18:21 Ответить
Можно только с бухим трухиным
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02.11.2021 18:24 Ответить
с бухим турухиным - невидимкой для копов )))
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02.11.2021 18:55 Ответить
Головне щоб покарання було невідворотнім і стосувалось всіх таких порушників.
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02.11.2021 18:24 Ответить
Именно так и будет!
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02.11.2021 21:31 Ответить
Звідки така впевненість,бо поки що зовсім не так.
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02.11.2021 21:51 Ответить
Подскажите, пожалуйста, как выглядит смайл сарказма в максимальном выражении!
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02.11.2021 22:09 Ответить
Т.е. заплатил штраф - гоняй дальше?
Т.е. все-таки про зарабатывание бабла, а не про предотвращение ДТП. Думали давно как бы это провернуть. А тут и повод подходящий: резонансное ДТП в Харькове.
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02.11.2021 18:25 Ответить
Вы абсолютно правы. Думаю, превысивший скорость, к примеру, на 30 км/час уже должен отвечать на только штрафом в 10 000 грн, но и арестом автомобиля на полгода, и лишением прав на год. При превышении скорости на 50 км/час - конфискация авто и лишение прав на 10 лет.Поводом для наказания может быть видео на регистратор любого участника движения, отправленное в полицию. Отправившему - премия 1000 грн.
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02.11.2021 18:44 Ответить
Ты из них???Представь,ты дал машину поездить кому то,а потом к тебе приходит исполнительная служба и забирает твое авто))интересно,твоя челюсть достала бы до земли?)
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02.11.2021 18:50 Ответить
Я не даю машину "кому-то".... И Вам не советую....
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02.11.2021 18:59 Ответить
Превышение скорости - это ментовская тема. Начиная с радаров в кустах и заканчивая камерами автоматической фиксации.
Но разве дело в превышении? В том же Харькове, причиной было не превышение, а проезд на красный сигнал светофора.
Сколько % ДТП по причине превышения скорости?
Евробляха на лысой резине, скорость 80 км/ч. Тормозной путь - 50м.
ВMW на Мишелине, скорость 150 км/ч. Тормозной путь - 25 м.
Ответственный и внимательный водитель притормаживает заранее и сразу
******* (особенно болтающий по телефону) не среагирует и начнет тормозитть когда уже поздно.

Дело в скорости?
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02.11.2021 18:54 Ответить
Дело в скорости....И в кретинизме водителя....
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02.11.2021 19:01 Ответить
Так это, давай ступеньки запретим. А то ведь очень много случаев травматизма.
А вот, "кретинизм водителя" очень легко фиксируется и наказывается. Только для этого полиция должна: 1. Быть, 2. Работать. А т.к. нет ни первого, ни второго ... остается создавать видимость работы путем ужесточения наказания.
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02.11.2021 19:09 Ответить
Справедливости ради все же признай, что именно скорость убивает. И даже при меньшем тормозном пути, если это будет удар в лоб через 5 метров после начала торможения, лучше, чтоб это была скорость 70 км.ч, чем 120 км/ч.
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19.11.2021 00:32 Ответить
"ВMW на Мишелине, скорость 150 км/ч. Тормозной путь - 25 м."
дядя де ви такий гальмівний шлях побачили ? у бмвешних ДТМках ?
більше 30 метрів зі швидкості 100 це чудовий результат для цивільного авто.
"Но разве дело в превышении? В том же Харькове, причиной было не превышение, а проезд на красный сигнал светофора."- дурак, ясно, не перевищення швидкості в 3 рази стало причиною, а наявність на траекторії руху в місті СВІТВОФОРА.
шкода що таких от бовдурів як ВИ на дорогах тьма
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02.11.2021 19:42 Ответить
Практически полностью согласен, но по опыту наблюдения за поведением водителей на дороге - пришел к такому выводу: Большинство из тех, кто быстро хочет ехать в потоке, в основном и создают аварийные ситуации на дорогах.....
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02.11.2021 20:00 Ответить
ПыСы. Основное правило поведения на дороге, особенно на Украинской это -ДДД! Дай Дорогу Дурню. Это не просто правило. Это магия. Вселенский закон, спасший не одну тысячу жизней, включая и жизни Дурней.))))
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02.11.2021 20:03 Ответить
вот разве что в политике этот закон приводит,к тому,що маемо..
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02.11.2021 21:04 Ответить
Это не правило, а страусиная позиция. Безнаказанность порождает системный рецидив.
Путину тоже долго потакали "не, ну он же ядерные бомбы не запускает ...". Пока у него совсем башню не унесло от безнаказанности.
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03.11.2021 09:39 Ответить
Биту и пистолет в машине не вожу....
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03.11.2021 14:06 Ответить
Забрать можно на основании принятого закона.Ка вы долбодятлы без закона машину заберете?
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02.11.2021 18:25 Ответить
А за пьянку за рулём - сажать с конфискацией транспортного средства. Это бы очень сильно подтянуло дисциплину на дорогах.
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02.11.2021 18:30 Ответить
и водительских прав навсегда лишать ... от слова - навсегда !!!
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02.11.2021 18:56 Ответить
а если машина не его была? Не было бы логично в судебном порядке выбивать сумму штрафа?
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02.11.2021 18:30 Ответить
Потому что язык без костей и мозг за ним не успевает.Пора бы уже привыкнуть)
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02.11.2021 18:35 Ответить
Забрать машину,тоесть в ряде случаев наказать невиновного хазяина машины.Нарушил водитель,а виновен другой человек выходит.С этой хотелкой забрать минюст будет послан нах на законных основаниях
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02.11.2021 18:31 Ответить
Не давайте машину "гонщику". Дал - значит виновен сам
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02.11.2021 18:47 Ответить
Ну да,ты дал соседу молоток,а он жену свою того тем молотком,виновет будешь ты??))Сначала нужно думать,а потом говорить,а то так везде получается у нас)
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02.11.2021 18:52 Ответить
Соседу - срок, а твой молоток - конфисковали. Логика определенная в этом есть, не давай молоток соседу, и он останется у тебя в любом случае
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02.11.2021 19:00 Ответить
Кстати, в этом гипотетическом случае с молотком именно так и будет. Если твой молоток - орудие преступления, то назад ты его не получишь, даже если он 100% твой и ты лично никаких преступлений не совершал.
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02.11.2021 19:06 Ответить
Потому что молоток улика,машина таковой не является в случае превышения как бы)
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02.11.2021 19:16 Ответить
После завершения всех процедур...следствия и суда....твой молот тебе вернут....если ты докажешь что он твой....
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02.11.2021 19:22 Ответить
Это в теории. На практике я что-то не слышал о случаях, когда менты после суда возвращали хоть что-то. У них оно непременно портится или теряется.
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02.11.2021 19:27 Ответить
Машину, якщо є законні підстави, мож конфіскувати безоплатно чи з подальшим продажем. Власник авто вправі вимагати повернення його вартості від особи якій він надав авто в користування. Подібна ситуація коли на чужій машині заподіюють шкоду майну чи здоровю : власник джерела підвищеної небезпеки зобовязаний відшкодувати заподіяну джерелом шкоду, а коли заплатить то має право стягнути понесені витрати з особи яка керувала цим джерелом. Проста арифметика.
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02.11.2021 19:33 Ответить
водителей рецидивистов -в тюрьму безо всяких оговорок
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02.11.2021 18:36 Ответить
И у Трухина тоже?
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02.11.2021 18:37 Ответить
Бухой+превышение скорости не считается
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02.11.2021 18:39 Ответить
А разве украинская конституция не защищает частную собственность?
В американской явно прописано что изымать нельзя. Можно штрафовать, увезти на штрафстоянку, временно изъять как улику но забрать нельзя.
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02.11.2021 18:39 Ответить
У нас презерв нарик квартальный и эти такие же,зачастую задвигают,что и на голову не налазит
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02.11.2021 18:43 Ответить
почему вдруг нельзя. это обычное движимое имущество. есть долг, есть исполнительная служба, арестовывает имущество, реализует на торгах, оплачивает с них штрафы, остаток отдает должнику. все законно.
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02.11.2021 18:45 Ответить
Потому что машина если не принадлежит водителю,вот хотя бы поэтому нельзя забрать
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02.11.2021 18:46 Ответить
Машину забрать, и отдать законному владельцу после уплаты всех штрафов. А кто будет оплачивать, владелец, или реальный водитель - пофиг. И как владелец этого будет добиваться - тоже, да пусть хоть терморектальным способом. В следующий раз будет думать, кому давать свою машину, а кому - нет. Глядишь, через пару лет на дорогах не останется мажорных сыночков на папкиных машинах.
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02.11.2021 19:04 Ответить
Реального водителя закон может заставить платить,а вот владелец ничего не может зделать с водителем в рамках закона
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02.11.2021 19:20 Ответить
-- У этих можно. "Совки", сер...
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02.11.2021 20:47 Ответить
это если, не все ездят на чужих
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02.11.2021 19:06 Ответить
тем более если машина куплена в кредит или взята в лиз то ее владелец банк или строховая компания
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02.11.2021 20:32 Ответить
что за бред... штрафы приходят ТОМУ КОМУ ОНА ПРИНАДЛЕЖИТ и если он их не платит, то забирать будут у того, кому принадлежит. А почему он не платит за того, кто катается на его машине итд итп - проблемы самого владельца. Не вижу никаких противоречий вообще
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03.11.2021 02:37 Ответить
В том то и дело что нет долга. Неуплата штрафа это не долг. Реализовать на аукционе можно только после рассмотрения судом процедуры банкротства.
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02.11.2021 20:30 Ответить
У кого будут забирать и кто - полицаи? Пьяных судей трогать нельзя - не позакону лять! Сцыкунов 16 летних на папкиной машине без прав тоже трогать ссутся - у гавнюка что и ранее гонял без прав почему то не забрали машину, и за применение газового пистолета с нанесением непоправимого увечья - не посадили урода, да пистолетик верно и не конфисковали? Хоть поинтересовались чей пистолетик был папкин или мамкин?
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02.11.2021 18:55 Ответить
У терпил бандиты забирать будут! У простых людов. Не у себя же!
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02.11.2021 19:47 Ответить
Основна причина - безнаказаність владних світу сього...Не превищення,не проїзд на червоне,не пияцтво - а безнаказаність влади і грошей...Почніть з цього,з безнаказаності,з Трухіна...
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02.11.2021 19:14 Ответить
Насмешили. Те кто ездит свыше 150км/час полиция в ж**пу целует и отпускает за пару гривенников.
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02.11.2021 19:33 Ответить
По беспределу пошли.
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02.11.2021 20:15 Ответить
Євробляхери-ЗЕбіли! Як вам ця хохмочка?
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02.11.2021 20:21 Ответить
"...Если человек позволяет себе ездить по городу со скоростью более 150 км/ч, то он должен за это отвечать..."

В Канаді за перевищення швидкості більш як на 50км/год від дозволеної забирають авто на штрафмайданчик і потім штраф може бути до 10 000 доларів, плюс автострахівка зросте "До небес". Мабуть за 150 км/год в місті був би цуґундер.
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02.11.2021 20:26 Ответить
вот лохи, а машину забирать не додумались, а зеля додумался!
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02.11.2021 20:30 Ответить
Забирають авто на штрафмайданчик, а дальше суд вирішує що робити.
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02.11.2021 20:42 Ответить
а эти уже все решили - забирать, видимо не дав и штрафы оплатить
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02.11.2021 20:48 Ответить
Авто потрібно знищувати на місці за 150 км/год в місті. Це вже не авто а зброя.
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03.11.2021 03:35 Ответить
эта новость только лапша на уши как зебики борются со всем плохим за все хорошее, то есть популизм
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02.11.2021 20:29 Ответить
Багато дописувачів неправильно прочитали чи зрозуміли: авто будуть (можуть) забирати не за порушення, а за несплату штрафу (боргу) за порушення.
Цілком правова позиція: на того, хто не сплачує будь-який законний борг, подають до суду, а там вирішують яке майно у боржника забрати під реалізацію для сплати боргу.
Цікаво може повернутися для тих, у кого машина за 100 тисяч доларів, а борг всього 100 доларів. Ось тут і поле діяльності для тих, хто буде забирати і в майбутньому, не виключено, реалізовувати подібні авто якщо власники так і заплатять борг.
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02.11.2021 21:29 Ответить
ну а если платит то пусть катается дальше под 200 по городу?
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03.11.2021 02:32 Ответить
ПДД запрещают водителю проезжать за час расстояние больше, чем указано на дорожном знаке.
Все существующие радары измеряют путь, пройденный за мгновение, что является откровенным обманом.
Время измерения не должно быть меньше часа.
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03.11.2021 10:02 Ответить
Проблема лишь в том, что в городе много разных скоростных режимов на разных участках, и подсчет времени в час - сложное дело, с учетом поворотов и возможных стоянок вне зоны действия камер.
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19.11.2021 00:36 Ответить
Т.е. 145 км/час по городу еще приемлемо без оплаты штрафа?
А я, как лох, езжу до 60 км/час.
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03.11.2021 10:52 Ответить
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24.03.2022 21:34 Ответить
 
 