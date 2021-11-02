У водителей, которые не платят штрафы за превышение скорости свыше 150 км/ч, будут забирать автомобили, - Минюст
Государственная исполнительная служба будет изымать транспортные средства у водителей-должников, не оплачивающих штрафы за существенное превышение скорости на городских дорогах.
Об этом заявил заместитель министра юстиции по вопросам исполнительной службы Андрей Гайченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.
По его словам, спровоцировали такое решение Минюста резонансные ДТП в Харькове.
Там, по предварительным данным Нацполиции, скорость нарушителей превышала отметку в 180 км в час. Поэтому изъятие авто водителей-должников, превышающих скорость в городах, начнется именно с Харькова.
Затем эта инициатива будет реализована в столице, а впоследствии - и по всей Украине. Пока условной "цифрой реагирования" выбрано превышение скорости в 150 км в час.
Исполнительная служба при наличии законных оснований будет инициировать и проводить совместно с работниками МВД изъятие за долги автомобилей таких "скоростных" нарушителей.
"Коллеги из МВД систематизировали определенную информацию о нарушителях, которые превышают скорость на значительные цифры (речь идет именно о стиле езды в городах, а не на автодорогах). Как и прогнозировалось, такими нарушителями являются одни и те же люди. Поэтому, в Минюсте решили приобщиться к наведению порядка на дорогах, поскольку, как оказалось, любители скорой езды не очень любят платить штрафы за такие нарушения. Если человек позволяет себе ездить по городу со скоростью более 150 км/ч, то он должен за это отвечать. Особенно при условии, что он не только нарушает скоростной режим, но и не платит штрафы за такое превышение. Водители с такой манерой передвижения подвергают опасности обычных граждан", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в Харькове сейчас таких "системных" нарушителей скоростного режима езды насчитывается до 10 человек, в Киеве - до 30. Всего по Украине - почти полторы сотни водителей.
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- нужно сделать исключение Вождю..
Т.е. все-таки про зарабатывание бабла, а не про предотвращение ДТП. Думали давно как бы это провернуть. А тут и повод подходящий: резонансное ДТП в Харькове.
Но разве дело в превышении? В том же Харькове, причиной было не превышение, а проезд на красный сигнал светофора.
Сколько % ДТП по причине превышения скорости?
Евробляха на лысой резине, скорость 80 км/ч. Тормозной путь - 50м.
ВMW на Мишелине, скорость 150 км/ч. Тормозной путь - 25 м.
Ответственный и внимательный водитель притормаживает заранее и сразу
******* (особенно болтающий по телефону) не среагирует и начнет тормозитть когда уже поздно.
Дело в скорости?
А вот, "кретинизм водителя" очень легко фиксируется и наказывается. Только для этого полиция должна: 1. Быть, 2. Работать. А т.к. нет ни первого, ни второго ... остается создавать видимость работы путем ужесточения наказания.
дядя де ви такий гальмівний шлях побачили ? у бмвешних ДТМках ?
більше 30 метрів зі швидкості 100 це чудовий результат для цивільного авто.
"Но разве дело в превышении? В том же Харькове, причиной было не превышение, а проезд на красный сигнал светофора."- дурак, ясно, не перевищення швидкості в 3 рази стало причиною, а наявність на траекторії руху в місті СВІТВОФОРА.
шкода що таких от бовдурів як ВИ на дорогах тьма
Путину тоже долго потакали "не, ну он же ядерные бомбы не запускает ...". Пока у него совсем башню не унесло от безнаказанности.
В американской явно прописано что изымать нельзя. Можно штрафовать, увезти на штрафстоянку, временно изъять как улику но забрать нельзя.
В Канаді за перевищення швидкості більш як на 50км/год від дозволеної забирають авто на штрафмайданчик і потім штраф може бути до 10 000 доларів, плюс автострахівка зросте "До небес". Мабуть за 150 км/год в місті був би цуґундер.
Цілком правова позиція: на того, хто не сплачує будь-який законний борг, подають до суду, а там вирішують яке майно у боржника забрати під реалізацію для сплати боргу.
Цікаво може повернутися для тих, у кого машина за 100 тисяч доларів, а борг всього 100 доларів. Ось тут і поле діяльності для тих, хто буде забирати і в майбутньому, не виключено, реалізовувати подібні авто якщо власники так і заплатять борг.
Все существующие радары измеряют путь, пройденный за мгновение, что является откровенным обманом.
Время измерения не должно быть меньше часа.
А я, как лох, езжу до 60 км/час.