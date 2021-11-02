У водителей, которые не платят штрафы за превышение скорости свыше 150 км/ч, будут забирать автомобили, - Минюст

Государственная исполнительная служба будет изымать транспортные средства у водителей-должников, не оплачивающих штрафы за существенное превышение скорости на городских дорогах.

Об этом заявил заместитель министра юстиции по вопросам исполнительной службы Андрей Гайченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По его словам, спровоцировали такое решение Минюста резонансные ДТП в Харькове.

Там, по предварительным данным Нацполиции, скорость нарушителей превышала отметку в 180 км в час. Поэтому изъятие авто водителей-должников, превышающих скорость в городах, начнется именно с Харькова.

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Затем эта инициатива будет реализована в столице, а впоследствии - и по всей Украине. Пока условной "цифрой реагирования" выбрано превышение скорости в 150 км в час.

Исполнительная служба при наличии законных оснований будет инициировать и проводить совместно с работниками МВД изъятие за долги автомобилей таких "скоростных" нарушителей.

"Коллеги из МВД систематизировали определенную информацию о нарушителях, которые превышают скорость на значительные цифры (речь идет именно о стиле езды в городах, а не на автодорогах). Как и прогнозировалось, такими нарушителями являются одни и те же люди. Поэтому, в Минюсте решили приобщиться к наведению порядка на дорогах, поскольку, как оказалось, любители скорой езды не очень любят платить штрафы за такие нарушения. Если человек позволяет себе ездить по городу со скоростью более 150 км/ч, то он должен за это отвечать. Особенно при условии, что он не только нарушает скоростной режим, но и не платит штрафы за такое превышение. Водители с такой манерой передвижения подвергают опасности обычных граждан", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в Харькове сейчас таких "системных" нарушителей скоростного режима езды насчитывается до 10 человек, в Киеве - до 30. Всего по Украине - почти полторы сотни водителей.

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