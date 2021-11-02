Производство строительной продукции растет благодаря дорожному строительству и ипотечному кредитованию – Минэкономики

В январе-сентябре 2021 года производство строительной продукции выросло на 3,2% благодаря восстановлению дорог по программе "Большая стройка" и государственному кредитованию ипотеки.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Министерства экономики Украины, обнародованном на правительственном портале.

"Одним из факторов позитивной динамики, которую мы наблюдаем в строительной отрасли, является наращивание темпов реализации проектов "Большой стройки", направленных на улучшение транспортной инфраструктуры. В этом году финансирование государственного дорожного фонда увеличилось почти вдвое по сравнению с прошлым годом, что позволило выполнить значительно больший объем работ по строительству и восстановлению дорог", - отметил первый заместитель министра экономики Владимир Гринюк.

Также на увеличение объемов производства строительной продукции оказывает положительное влияние запуск государственной программы ипотечного кредитования. Как сообщили в министерстве, украинцы стали больше инвестировать в строительство собственного жилья, что стимулировало активизацию на рынке строительства недвижимости.

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"По данным Госстата, с начала года объем жилищного строительства увеличился на 18,4%. В целом высокий рост индекса строительной продукции с начала года наблюдался в Тернопольской (на 54%), Черкасской (на 33%), Одесской (на 24%), Ривненской (на 23%) и Хмельницкой (на 14%) областях", - отмечено в сообщении.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что в течение 2021 года по программе "Большая стройка" будет восстановлено 6 500 км дорог и 245 мостов.