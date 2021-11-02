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Новости
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Производство строительной продукции растет благодаря дорожному строительству и ипотечному кредитованию – Минэкономики

Производство строительной продукции растет благодаря дорожному строительству и ипотечному кредитованию – Минэкономики

В январе-сентябре 2021 года производство строительной продукции выросло на 3,2% благодаря восстановлению дорог по программе "Большая стройка" и государственному кредитованию ипотеки.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Министерства экономики Украины, обнародованном на правительственном портале.

"Одним из факторов позитивной динамики, которую мы наблюдаем в строительной отрасли, является наращивание темпов реализации проектов "Большой стройки", направленных на улучшение транспортной инфраструктуры. В этом году финансирование государственного дорожного фонда увеличилось почти вдвое по сравнению с прошлым годом, что позволило выполнить значительно больший объем работ по строительству и восстановлению дорог", - отметил первый заместитель министра экономики Владимир Гринюк.

Также на увеличение объемов производства строительной продукции оказывает положительное влияние запуск государственной программы ипотечного кредитования. Как сообщили в министерстве, украинцы стали больше инвестировать в строительство собственного жилья, что стимулировало активизацию на рынке строительства недвижимости.

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"По данным Госстата, с начала года объем жилищного строительства увеличился на 18,4%. В целом высокий рост индекса строительной продукции с начала года наблюдался в Тернопольской (на 54%), Черкасской (на 33%), Одесской (на 24%), Ривненской (на 23%) и Хмельницкой (на 14%) областях", - отмечено в сообщении.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что в течение 2021 года по программе "Большая стройка" будет восстановлено 6 500 км дорог и 245 мостов.

Автор: 

ипотека (133) Минэкономразвития (652) Большая стройка (728)


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Топ комментарии
+3
Цена воровства на дорогах.

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02.11.2021 18:27 Ответить
+2
шоб катафалки нэ потовклы рессоры...
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02.11.2021 18:08 Ответить
+2
Увага бот продоляка.
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02.11.2021 18:12 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Ура-а-а!!!!!!!!!!! Слава Великому Зе! А якщо рахувати не по загальним сумам (з накруткою у кишені "правильних людей"), а у кількісному еквіваленті?
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02.11.2021 18:06 Ответить
Скажіть навіщо платники податків витрачають мільярди на те, щоб наркомани ублюдки посцяли їм в очі, розказуючи таку дичину
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02.11.2021 18:07 Ответить
Єдиним джерелом влади в Україні є народ (ст. 5 Конституції). Платники податків самі собі обрали таку владу, самі її терплять вже третій рік, то хай не скиглять.
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02.11.2021 18:09 Ответить
Найвеличніший наркєт в усьому зразковий!!! Нарід у захваті! Все хаває..
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02.11.2021 18:11 Ответить
Дійсно будівництво споживає багато матеріалів, дійсно зростання є і це об'єктивний факт, а нормальні дороги допоможуть з логістикою і здешевлять кінцевий продукт.
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02.11.2021 18:10 Ответить
Увага бот продоляка.
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02.11.2021 18:12 Ответить
Цена воровства на дорогах.

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02.11.2021 18:27 Ответить
Медицина не стане працювати краще якщо вливати в неї більше грошей, просто красти будуть більше.
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02.11.2021 18:28 Ответить
Ага. А ты, хворе, будешь меньше здесь гадить, если не давать денег

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02.11.2021 18:31 Ответить
У вас не тільки розуму немає, а й совісті.
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02.11.2021 19:05 Ответить
каждий вєчєр вєчєр наступаєт вдруг
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02.11.2021 18:06 Ответить
А оно когерентно росту количества ковидных могил в стране?
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02.11.2021 18:06 Ответить
в последний путь с комфортом (для провожающих)
- бабы еще нарожают, мы за ценой не постоим (А. Зеленский)
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02.11.2021 18:08 Ответить
шоб катафалки нэ потовклы рессоры...
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02.11.2021 18:08 Ответить
Дикая дичь зебобикам на ужин. Кстати, говорят, не каждый зебобик в обозримом будущем сможет себе позволить роскошь поужинать. Но то таке…
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02.11.2021 18:11 Ответить
Саме тому глава Мінекономіки Любченко написав заяву про відставку?
Агов...
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02.11.2021 18:14 Ответить
Глава Мінфіну теж подав у відставку, - через "стрімкий зріст економіки", який заявляв Чмигаль
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02.11.2021 18:16 Ответить
Интересные дела!
" В этом году финансирование государственного дорожного фонда увеличилось почти ВДВОЕ по сравнению с прошлым годом" , а производство строительной продукции выросло всего на 3,2%!!!
Где деньги, Зин?
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02.11.2021 18:19 Ответить
"достижения" зе-команды в том, что они переименовали программу развития дорог от 2018 года https://cfts.org.ua/spetsproekty/programma_na_300_milliardov_5_voprosov_chto_sdelaet_s_dorogami_ukravtodor_za_5_let
в "велiкє крадiвництво". ну и цены накрутили как смогли.
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02.11.2021 18:20 Ответить
все хорошо...но больницы без кислорода - а это борьба за жизнь а не за славу....
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02.11.2021 18:51 Ответить
 
 