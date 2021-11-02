Учащиеся более 4,7 тыс. школ находятся на каникулах из-за ситуации с COVID-19, - Шкарлет
На сегодняшний день на каникулах находятся учащиеся более 4,7 тыс. школ в Украине (34% от общего количества), дистанционно учатся – 6 тысяч 384.
Об этом министр образования и науки Сергей Шкарлет сообщил в своем Телеграме, информирует Цензор.НЕТ.
"Как долго дети будут учиться онлайн, зависит от эпидемиологической ситуации, показателей вакцинации среди педагогов, а также от каждого из нас. Ибо именно мы своим ответственным отношением и соблюдением карантинных ограничений можем способствовать спаду заболеваемости COVID-19", - отметил Шкарлет.
Он сообщил, что сегодня на каникулах находятся учащиеся более 4,7 тыс. школ (34% от общего количества), дистанционно учатся – 6384.
Наибольшее количество школ на каникулах в следующих областях:
▪️ Одесская – 427 школ;
▪️ Киевская – 415;
▪️ Запорожская – 346;
▪️ Днепропетровска – 305;
▪️ Харьковская – 285.
Как известно, согласно принятым изменениям в Постановление КМУ от 9 декабря 2020 года №1236, учебные заведения могут работать очно в "красной" зоне карантина, если 100% работников вакцинированы двумя дозами от COVID-19.
Из-за невыполнения этого требования в общей сложности в "красной зоне" на дистанционную форму обучения перешли 3 тыс. 207 школ. Больше всего во:
▪️ Львовской области – 819 школ;
▪️ Днепропетровской – 476;
▪️ Ивано-Франковской – 387.
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На Миколаївщині хоча б однією дозою вакцинували 98 відсотків освітян. Область стала лідером серед регіонів за цим показником і посідає друге місце в Україні.
Про це https://t.me/SerhiyShkarlet/377 повідомив Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет у своєму телеграм-каналі.