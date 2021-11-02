Учащиеся более 4,7 тыс. школ находятся на каникулах из-за ситуации с COVID-19, - Шкарлет

На сегодняшний день на каникулах находятся учащиеся более 4,7 тыс. школ в Украине (34% от общего количества), дистанционно учатся – 6 тысяч 384.

Об этом министр образования и науки Сергей Шкарлет сообщил в своем Телеграме, информирует Цензор.НЕТ.

"Как долго дети будут учиться онлайн, зависит от эпидемиологической ситуации, показателей вакцинации среди педагогов, а также от каждого из нас. Ибо именно мы своим ответственным отношением и соблюдением карантинных ограничений можем способствовать спаду заболеваемости COVID-19", - отметил Шкарлет.

Он сообщил, что сегодня на каникулах находятся учащиеся более 4,7 тыс. школ (34% от общего количества), дистанционно учатся – 6384.

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Наибольшее количество школ на каникулах в следующих областях:

▪️ Одесская – 427 школ;

▪️ Киевская – 415;

▪️ Запорожская – 346;

▪️ Днепропетровска – 305;

▪️ Харьковская – 285.

Как известно, согласно принятым изменениям в Постановление КМУ от 9 декабря 2020 года №1236, учебные заведения могут работать очно в "красной" зоне карантина, если 100% работников вакцинированы двумя дозами от COVID-19.

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Из-за невыполнения этого требования в общей сложности в "красной зоне" на дистанционную форму обучения перешли 3 тыс. 207 школ. Больше всего во:

▪️ Львовской области – 819 школ;

▪️ Днепропетровской – 476;

▪️ Ивано-Франковской – 387.