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Новости Коронавирус и карантин
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Учащиеся более 4,7 тыс. школ находятся на каникулах из-за ситуации с COVID-19, - Шкарлет

Учащиеся более 4,7 тыс. школ находятся на каникулах из-за ситуации с COVID-19, - Шкарлет

На сегодняшний день на каникулах находятся учащиеся более 4,7 тыс. школ в Украине (34% от общего количества), дистанционно учатся – 6 тысяч 384.

Об этом министр образования и науки Сергей Шкарлет сообщил в своем Телеграме, информирует Цензор.НЕТ.

"Как долго дети будут учиться онлайн, зависит от эпидемиологической ситуации, показателей вакцинации среди педагогов, а также от каждого из нас. Ибо именно мы своим ответственным отношением и соблюдением карантинных ограничений можем способствовать спаду заболеваемости COVID-19", - отметил Шкарлет.

Он сообщил, что сегодня на каникулах находятся учащиеся более 4,7 тыс. школ (34% от общего количества), дистанционно учатся – 6384.

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Наибольшее количество школ на каникулах в следующих областях:

▪️ Одесская – 427 школ;
▪️ Киевская – 415;
▪️ Запорожская – 346;
▪️ Днепропетровска – 305;
▪️ Харьковская – 285.

Как известно, согласно принятым изменениям в Постановление КМУ от 9 декабря 2020 года №1236, учебные заведения могут работать очно в "красной" зоне карантина, если 100% работников вакцинированы двумя дозами от COVID-19.

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Из-за невыполнения этого требования в общей сложности в "красной зоне" на дистанционную форму обучения перешли 3 тыс. 207 школ. Больше всего во:

▪️ Львовской области – 819 школ;
▪️ Днепропетровской – 476;
▪️ Ивано-Франковской – 387.

карантин (16729) образование (2272) школа (3023) обучение (541) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) дистанционное обучение (115) Шкарлет Сергей (297)


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Да во всех областях из за такого дебила как ты дети не могут получать нормальное образование....
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02.11.2021 18:18 Ответить
Очільник Міністерства освіти плагіатчік Шкарлет каже, що наукові роботи, де виявили плагіат, він https://hromadske.ua/posts/ministr-osviti-shkarlet-vidpoviv-na-zvinuvachennya-u-plagiati писав у співпраці з іншими вченими, або редагував
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02.11.2021 18:24 Ответить
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02.11.2021 18:20 Ответить
Бізнес не можна закривати, а ось учнів та студентів треба потримати на дистанційному навчанні не менше місяца. Діти та молодь активно заражають один одного в душних класах та на перервах, а потім несуть ковід додому, особливо небезпечно для їх старих та ******** бабусь та дідусів
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02.11.2021 19:46 Ответить
вывезли маски? шарлатаны по эфирам? вакцину вовремя не закупили?
дети заложники тупости выбора их родителей
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02.11.2021 18:20 Ответить
це там, де кисень сьогодні закінчився...

На Миколаївщині хоча б однією дозою вакцинували 98 відсотків освітян. Область стала лідером серед регіонів за цим показником і посідає друге місце в Україні.
Про це https://t.me/SerhiyShkarlet/377 повідомив Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет у своєму телеграм-каналі.
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02.11.2021 18:21 Ответить
Краще б навели статистику по дітях яких не пускають батьки до навчальних закладів в зв'язку з відсутністю обігріву приміщень. Заклади освіти які не опалюються?Де статистика, мабуть причина у вакцинації "кочегара", не допустили до роботи...🦧
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02.11.2021 18:27 Ответить
Эх , еще бы вакцину от холода в школах, вот тогда образовательный процесс запустился побыстрее.
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02.11.2021 19:09 Ответить
Несмотря на выполненные нормы вакцинации персоналами этих школ. Выродки солгали в очередной раз. Но нарид и дальше верит.
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02.11.2021 19:10 Ответить
 
 