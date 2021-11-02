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Новости Коронавирус и карантин
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Рада проголосовала в первом чтении за ужесточение уголовной ответственности за подделку документов о вакцинации

Рада проголосовала в первом чтении за ужесточение уголовной ответственности за подделку документов о вакцинации

Верховная Рада сделала первый шаг к установлению ответственности за подделку документов о вакцинации от COVID-19.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

В частности не внеочередном заседании 282 народных депутатов проголосовали за законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины по установлению ответственности за подделку документов, касающихся проведения профилактических прививок в первом чтении.

Также депутаты проголосовали за сокращение вдвое сроков подготовки документа ко второму чтению.

"Чтобы мы могли на следующей пленарной неделе проголосовать (в целом. - ред.)", - объяснил спикер Руслан Стефанчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Комитет Рады поддержал законопроект об усилении ответственности за подделку COVID-сертификатов

В действующей редакции Уголовного кодекса Украины отсутствует нормы об ответственности за подделку документов, касающихся проведения вакцинации. С учётом этого законопроект предлагает дополнить УК статьей 321-3, которая предусматривает установить ответственность за использование лицом заведомо поддельных документов, подтверждающих проведение профилактических прививок против особо опасных инфекционных болезней, в виде штрафа от 17 тыс. грн до 34 тыс. грн или ограничения свободы сроком до двух лет.

Вместе с тем законопроект устанавливает ответственность за внесение медицинским работником заведомо ложных сведений в медицинскую документацию о прививках в виде штрафа от 34 тыс. грн до 68 тыс. грн или лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от одного до трех лет.

Кроме того, изготовление с целью сбыта, сбыт поддельных документов, подтверждающих проведение профилактических прививок могут повлечь за собой наказание в виде штрафа от 85 тыс. грн до 170 тыс. грн или лишением свободы сроком до трех лет.

Также читайте: Если доказана вина и факт подделки данных: в Минздраве назвали условия аннулирования COVID-сертификата

Автор: 

ВР (29302) карантин (16729) подделка (442) Стефанчук Руслан (661) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+11
Хай першим відповість президент за підробку аналізу з кліники Пальчевського. Свідками була більшість народу України, а вже після можна говорити про покарання людей
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02.11.2021 18:37 Ответить
+7
а чего только о вакцинации? а дипломов, научных работ и диссертаций???
а сигарет, алкоголя и продуктов питания? бензина ? лекарств? деклараций ))))
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02.11.2021 18:41 Ответить
+6
.
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02.11.2021 18:40 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Це повна дурня, посилення відповідальності лише збільшить хабарі ментів та прокурорів, але ні на що більше це не вплине! Злочинців зупиняє тільки невідворотність покарання, а не тяжкість!
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02.11.2021 18:24 Ответить
О, зЕлотий дощик пішов, а теплий то який)
як тобі ця сцаніна в очі?
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02.11.2021 18:28 Ответить
Так может вообще отменить УК? Глядишь и вообще взятки перестанут давать.
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02.11.2021 18:32 Ответить
Баран, если использовать то что есть - то этого достаточно.

Клоуны работать нифига не делают - а для дебилов шоу устраивают.
А дебилы (зебилы) довольны - шоу есть.
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02.11.2021 18:38 Ответить
В действующей редакции Уголовного кодекса Украины отсутствует нормы об ответственности за подделку документов, касающихся проведения вакцинации. Источник:
Читал? Или в глазки балуешься, хамло?
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02.11.2021 18:51 Ответить
358 ст. УК Украины. Расшифровки об именно "вакцинации" там, естественно нет. Это УК, а не полное собрание сочинений. Для этого есть толкования и судебная практика.
Умник
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02.11.2021 19:05 Ответить
іноді краще жувати, тупе зебільне стадо.

Що - на кожну підробку кожного документа голосувати окремий закон?..
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02.11.2021 19:32 Ответить
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02.11.2021 18:27 Ответить
Хай першим відповість президент за підробку аналізу з кліники Пальчевського. Свідками була більшість народу України, а вже після можна говорити про покарання людей
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02.11.2021 18:37 Ответить
Підтвержую,я особисто стояв у черзі з 30 мільонів громадян УкраЇни,які стояли до Пальчевського,аби стати свідком того,як пан Зеленський здає аналізи.Краще не пишіть дурниць.
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02.11.2021 19:56 Ответить
Дурниці, це ваші виправдання і намагання в черговий раз обібрали народ, який і так не забезпеченим. Чи все що дозволено Юпітера не дозволено бику?
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03.11.2021 00:40 Ответить
*Юпітеру треба
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03.11.2021 00:40 Ответить
.
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02.11.2021 18:40 Ответить
а чего только о вакцинации? а дипломов, научных работ и диссертаций???
а сигарет, алкоголя и продуктов питания? бензина ? лекарств? деклараций ))))
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02.11.2021 18:41 Ответить
Якщо всі невакциновані, обов'язково, як всіх лякають, повиздихають. Кого будуть штрафувати?
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02.11.2021 18:44 Ответить
тогда настанет счастье, потому что исчезнут идиоты.
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02.11.2021 20:39 Ответить
https://rumble.com/vlgoai-36049914.html?fbclid=IwAR3JMyw7lWpl-HLNdw-SU30ukLGbQJYI-blLdkNYO4Hl8Vyr1aGQN6XwvVI
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02.11.2021 18:45 Ответить
Разговор с изобретателем мPНK/ДHK Bakцин - Робертом Мэлoyнoм
https://rumble.com/vjjb0x--.-1.html
Часть2
https://rumble.com/vjrt6l--.-2.html
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02.11.2021 19:29 Ответить
Это закон для стада....которое должно стоять в стойле.....
Элите на него плевать...


02.11.21 13:16 6902 РАНЕЕ ПО ТЕМЕ:
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02.11.2021 19:08 Ответить
А подделка лекарств? Опять двойные стандарты! Украинцы тысячи выбрасывают на покупку пустышек, которые ни черта не помогают, в лучшем случае облегчают симптомы,в результате чего люди в запущенных стадиях оказываются в реанимации.А повышение цен на лекарства, как только начинается сезон ОРВИ, сразу в полтора раза, это не преступление,да? Волки в овечьей шкуре вдруг озаботились здоровьем нации? Из за грабительских цен, тарифов, ставок по кредитам люди не могут позволить себе полноценно питаться, сохранять и поддерживать здоровье.Где государственные программы по диабету и онкологии? Вы,сволочи интересовались, сколько человеку надо отдать денег за обычный аппендицит? Теперь все списываете на ковид? Сколько же отката вам ненасытным свиньям пообещали фармкорпорации за третью фазу испытаний, в участников которых вы принудительно превратили всех украинцев?
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02.11.2021 19:20 Ответить
Не - лучче атдельный закон на падделку каждага лекарства!

И слуги урода при деле - на всю жисть есть работа - "законы" голосовать, и зебилы довольны глядя шоу ИБД...
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02.11.2021 19:35 Ответить
за подделку лекарств уголовное наказание до 15 лет. Что вы еще хотите?
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02.11.2021 20:39 Ответить
Хоть кто нибудь сел?
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02.11.2021 20:53 Ответить
За собой бы лучше смотрели, чем судить кого то.
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02.11.2021 19:41 Ответить
Знаю парочку с сертификатами, полученными за сутки... Два укольчика в воздух за пять минут и все довольны.. И медсестра, и пациент
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02.11.2021 19:51 Ответить
Так сертифікат же ніхто не підробляв.
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02.11.2021 20:51 Ответить
Это нерешима задача для зебилов,такой вариант означает все впорядке))
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02.11.2021 21:01 Ответить
Вакцинация предназначена для предотвращения тяжести в болезни. Вакцинация эффективна только для тех, кто не болел. Если заставляют вакцинироваться всех и вся так настойчиво с угрозами тюрьмы, то возникают сомнения , что это вакцинация.
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02.11.2021 20:18 Ответить
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02.11.2021 20:21 Ответить
Підробка документів, плагіат, інтелектуальна крадіжка, фальсифікація аналізів, зайняття посад завдяки купленим дипломам то таке... Уся Верховно-Позеленівша Рада прагне в "чемпіони з боротьби з коронавірусом"... От тільки чим відрізняється фальшивий диплом від фальшивої довідки або брехні в деклараціях та ж ТП Верешук, "міністр" Рєзнік(ов) і сам "юрист" ЗЕгенерат пояснити не можуть. І навіть бояться бо таке спливе що змиє їх в унітаз...
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02.11.2021 21:08 Ответить
 
 