Рада проголосовала в первом чтении за ужесточение уголовной ответственности за подделку документов о вакцинации
Верховная Рада сделала первый шаг к установлению ответственности за подделку документов о вакцинации от COVID-19.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
В частности не внеочередном заседании 282 народных депутатов проголосовали за законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины по установлению ответственности за подделку документов, касающихся проведения профилактических прививок в первом чтении.
Также депутаты проголосовали за сокращение вдвое сроков подготовки документа ко второму чтению.
"Чтобы мы могли на следующей пленарной неделе проголосовать (в целом. - ред.)", - объяснил спикер Руслан Стефанчук.
В действующей редакции Уголовного кодекса Украины отсутствует нормы об ответственности за подделку документов, касающихся проведения вакцинации. С учётом этого законопроект предлагает дополнить УК статьей 321-3, которая предусматривает установить ответственность за использование лицом заведомо поддельных документов, подтверждающих проведение профилактических прививок против особо опасных инфекционных болезней, в виде штрафа от 17 тыс. грн до 34 тыс. грн или ограничения свободы сроком до двух лет.
Вместе с тем законопроект устанавливает ответственность за внесение медицинским работником заведомо ложных сведений в медицинскую документацию о прививках в виде штрафа от 34 тыс. грн до 68 тыс. грн или лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от одного до трех лет.
Кроме того, изготовление с целью сбыта, сбыт поддельных документов, подтверждающих проведение профилактических прививок могут повлечь за собой наказание в виде штрафа от 85 тыс. грн до 170 тыс. грн или лишением свободы сроком до трех лет.
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як тобі ця сцаніна в очі?
Клоуны работать нифига не делают - а для дебилов шоу устраивают.
А дебилы (зебилы) довольны - шоу есть.
Читал? Или в глазки балуешься, хамло?
Умник
Що - на кожну підробку кожного документа голосувати окремий закон?..
а сигарет, алкоголя и продуктов питания? бензина ? лекарств? деклараций ))))
https://rumble.com/vjjb0x--.-1.html
Часть2
https://rumble.com/vjrt6l--.-2.html
Элите на него плевать...
02.11.21 13:16 6902 РАНЕЕ ПО ТЕМЕ:
И слуги урода при деле - на всю жисть есть работа - "законы" голосовать, и зебилы довольны глядя шоу ИБД...