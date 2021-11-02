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Новости Оборона
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Министр обороны Таран подал заявление об отставке, – представитель правительства в Раде Мельничук

Министр обороны Таран подал заявление об отставке, – представитель правительства в Раде Мельничук

Министр обороны Украины Андрей Таран подал заявление об отставке.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, информирует Цензор.НЕТ.

"Министр обороны Украины Андрей Таран подал заявление об отставке в Верховную Раду Украины", - написал Мельничук.

Таран занимал должность министра обороны с 4 марта 2020 года.

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Автор: 

Минобороны (9449) оборона (5252) отставка (3163) Таран Андрей (267) Мельничук Тарас (44)


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Топ комментарии
+36
Поставте міністром оборони Сергія Кривоноса!!!
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02.11.2021 19:01 Ответить
+12
Наступний буде 100% профан в військовому ділі.
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02.11.2021 18:57 Ответить
+12
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02.11.2021 19:01 Ответить
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Наступний буде 100% профан в військовому ділі.
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02.11.2021 18:57 Ответить
Да вы, батенька, оптимист с этими 100%.
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02.11.2021 19:31 Ответить
Профан? не знаю каким он был в военном деле но воровать он был проффесионалом..
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02.11.2021 20:51 Ответить
дуже гарна новина...
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02.11.2021 18:57 Ответить
АЛЛИЛУ́ЙЯ



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02.11.2021 18:59 Ответить
Тарана давно треба було гнати, але хто буде наступний.
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02.11.2021 19:00 Ответить
Рашистский агент, которого назначит Дерьмак...
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02.11.2021 19:02 Ответить
Резников будет...йурист...
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02.11.2021 19:13 Ответить
В якого військового досвіду тільки два роки армії (((
Країні яка захищається від дуже сильного агресора на чолі якого маньяк, таке не підходить.
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02.11.2021 19:17 Ответить
юрист против оленевода на *********? как по мне так достойно!
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02.11.2021 20:21 Ответить
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02.11.2021 21:01 Ответить
ХЗ. Из того что я вижу, пока правительства Украины и Рашки воюют со своим населением. А в зоне ОРДЛО у них совместные игры. Как еще понимать товарооборот и засилие рашковских товаров в Украине?
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03.11.2021 08:30 Ответить
Тарана давно надо было не гнать, а судить.
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02.11.2021 19:31 Ответить
Та хоч кебети вистачило не призначати "Мері Попінс", вирішили без лишнього вереску "радикально інтегрувати" на іншу посаду.
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02.11.2021 19:52 Ответить
Подождите немного, ещё не вечер
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02.11.2021 21:47 Ответить
Якби він ще був би "томним".
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02.11.2021 22:02 Ответить
надеюсь он доживет до суда над ЗЕленой мразью, своим возрастом. не проволынит! Хотя похоже в Россию скоро свинтит!
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02.11.2021 19:00 Ответить
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02.11.2021 19:01 Ответить
Поставте міністром оборони Сергія Кривоноса!!!
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02.11.2021 19:01 Ответить
Не поставят ((( К сожалению...
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02.11.2021 19:03 Ответить
Так Сєрий реально нормальний чувак.
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02.11.2021 19:13 Ответить
Чтоб он победил мордор? ермаку с его песиком зюзей это как раз не надо....
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02.11.2021 19:06 Ответить
Та ви шо! Він же на Путіна "нападьот"! Це ж не переживуть ні Меркель ні Макрон.
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02.11.2021 19:55 Ответить
Скоро министром обороны будет рабинович, зам. кива.
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02.11.2021 19:07 Ответить
Таран акционером компаний Коломойского будет жить-поживать и добра наживать. Коломойский, Боголюбов, Палица , Киперман, Мордехай Корф и Уриэль Цви Лейбер создали две компании для производства вооружений.
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02.11.2021 19:08 Ответить
Шота зейобіки розбігаються! Путлер сказав їм ховатися? Перед вторгненням?
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02.11.2021 19:16 Ответить
ну вот очередной министр обеспечил себе , своим родственникам безбедную старость ... пилять времянщики однодневки... хомчак трус первостепенный, молодуху соблазнил, старость обеспечил и в кусты... нахрена нам такие генералы одноднеки .. лишить падлюк всех льгот., за херовую работу!
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02.11.2021 19:17 Ответить
свиня накрала, може відпочивати.
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02.11.2021 19:22 Ответить
Черговий міністр назначений "слугами народу" виявився бездарним керівником,який завалив усе,що можна було завалити,а це ******* державною зрадою.
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02.11.2021 19:23 Ответить
Ну так теперь понятно, почему весь мир видит наращивание войск у наших границ, а Мин обороны - нет. Крысы побежали с корабля. Первой побежала самая осведомленнаая - Министр обороны.
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02.11.2021 19:33 Ответить
Аваков
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02.11.2021 22:02 Ответить
Следующим президентом должен быть военный.
Залужный, Забродский, Кривонос, Кривонос и т.д.
Но только не эти пиджаки мямли, артисты всех жанров.
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02.11.2021 19:33 Ответить
Я дивився пару інтерв'ю з С. Кривоносом, реально розумний і адекватний хлопак.
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02.11.2021 19:38 Ответить
ЗЕдедушка неплохо подхарчился напоследок, теперь и внукам хватит.
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02.11.2021 19:37 Ответить
тока вот зачем менять писсуар на унитаз?
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02.11.2021 19:46 Ответить
наверно лысый или мадам с паросолькою подвешанная на кране, интересно сколько мшинистов крана надо?
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02.11.2021 19:46 Ответить
Войска РФ у границ Украины. Запад видит, Киев нет.

Соединенные Штаты за неделю направили в Черное море два корабля для выполнения операций с союзниками по НАТО, какие именно - не уточняется. Усиление американского присутствия в Черном море связывают с обострением на Донбассе.
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02.11.2021 20:00 Ответить
Данилюк (т.е. Коломойский) трижды предлагал мне возглавить Минобороны Украины, - Виндман. Это при Наеве и Кривоносе. Виндман-киевский еврей, слившийся в США. Виндман сообразил что министр обороны воюющей страны это не директор Украинского института национальной памяти, стрёмно, и трижды отказался. Откажется Виндман в четвёртый раз- министром обороны Украины будет Резников.
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02.11.2021 20:10 Ответить
А какая разница обычно резник становится резниковым, ну как изя Игорем..
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02.11.2021 20:22 Ответить
Вот ещё интересная новость.

Бывшая жена экс-футболиста "Зенита" и сборной Украины Анатолия Тимощука обвинила его в контрабанде икон с Украины на €10 млн.

"Контрабандой в особо крупном размере, около €10 млн, Тимощук их вывез в Россию. Он когда-то рассказывал, что это украинское достояние и так далее. Но вывез их в Россию, и они находятся в подвале его квартиры на Крестовском острове".
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02.11.2021 20:28 Ответить
Таран пішов на таранку
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02.11.2021 20:44 Ответить
яка ж все таки охvєнна в нас держава - можна займатися саботажем, розвалювати галузь, брати хабарі, ставити уробків на вигідні посади, а потім раз. І у відставку.
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02.11.2021 22:49 Ответить
Главно командующий ваще бегунок. Пора уже в отставку и в тюрьму
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03.11.2021 08:49 Ответить
 
 