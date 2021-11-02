Министр обороны Таран подал заявление об отставке, – представитель правительства в Раде Мельничук
Министр обороны Украины Андрей Таран подал заявление об отставке.
Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, информирует Цензор.НЕТ.
"Министр обороны Украины Андрей Таран подал заявление об отставке в Верховную Раду Украины", - написал Мельничук.
Таран занимал должность министра обороны с 4 марта 2020 года.
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+36 Rino Onix
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+12 Rino Onix
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+12 Вася Шевченко #371210
показать весь комментарий02.11.2021 19:01 Ответить Ссылка
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Країні яка захищається від дуже сильного агресора на чолі якого маньяк, таке не підходить.
Залужный, Забродский, Кривонос, Кривонос и т.д.
Но только не эти пиджаки мямли, артисты всех жанров.
Соединенные Штаты за неделю направили в Черное море два корабля для выполнения операций с союзниками по НАТО, какие именно - не уточняется. Усиление американского присутствия в Черном море связывают с обострением на Донбассе.
Бывшая жена экс-футболиста "Зенита" и сборной Украины Анатолия Тимощука обвинила его в контрабанде икон с Украины на €10 млн.
"Контрабандой в особо крупном размере, около €10 млн, Тимощук их вывез в Россию. Он когда-то рассказывал, что это украинское достояние и так далее. Но вывез их в Россию, и они находятся в подвале его квартиры на Крестовском острове".