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Новости Война
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Иностранцы, которые защищали Украину, могут получить гражданство по упрощенной процедуре, - закон

Иностранцы, которые защищали Украину, могут получить гражданство по упрощенной процедуре, - закон

Верховная Рада 2 ноября приняла за основу и в целом закон № 5630, которым упрощается процедура оформления гражданства Украины для иностранцев, которые помогают отвоевать Донбасс.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВР, указанный закон реализует указ президента Владимира Зеленского, подписанный в августе 2019 года.

На упрощенный порядок получения украинского гражданства могут претендовать те иностранцы, которые защищали территориальную целостность Украины. Также в законе говорится и о лицах без гражданства, воевавших на Донбассе на стороне нашей страны.

В целом речь идет о бойцах которые: подверглись преследованиям со стороны государства-агрессора, проходят или проходили военную службу в ВСУ, были награждены госнаградой или имеют выдающиеся заслуги перед Украиной.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подготовка законопроекта о множественном гражданстве будет завершена в ближайшее время, - замглавы МВД Енин

Для того чтобы получить паспорт Украины, иностранные добровольцы должны подать только декларацию об отказе от иностранного гражданства.

Автор: 

ВР (29302) гражданство (1318) закон (3179)


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Топ комментарии
+6
"Для того чтобы получить паспорт Украины, иностранные добровольцы должны подать только декларацию об отказе от иностранного гражданства." Источник:

Тобто, щоб стати Громадянином України треба відмовитись від іноземного громадянства, а щоб стати депутаною чи держслужбовцем - ні. А щоб це було законно, то "скажений принтер" вже готовий видати "на гора" закон про подвійне громадянство від "узеленських"...
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02.11.2021 19:41 Ответить
+4
Когда накажут убийц Амины Акуевой?
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02.11.2021 19:15 Ответить
+3
понадобилось всего 8 лет...
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02.11.2021 19:02 Ответить
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понадобилось всего 8 лет...
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02.11.2021 19:02 Ответить
Як казав колись депутат Катеринчук: "Трошки ЗАПІЗДАли".
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02.11.2021 19:26 Ответить
Когда накажут убийц Амины Акуевой?
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02.11.2021 19:15 Ответить
Знаем эту упрощённую процедуру ! Пока упрощённая процедура передачи Московии всех кавказцев включая грузин. Они все там совершили "преступления".
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02.11.2021 19:15 Ответить
"Для того чтобы получить паспорт Украины, иностранные добровольцы должны подать только декларацию об отказе от иностранного гражданства." Источник:

Тобто, щоб стати Громадянином України треба відмовитись від іноземного громадянства, а щоб стати депутаною чи держслужбовцем - ні. А щоб це було законно, то "скажений принтер" вже готовий видати "на гора" закон про подвійне громадянство від "узеленських"...
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02.11.2021 19:41 Ответить
Подвійне громадянство тільки депутатам і потрібне,легалізація каннабісу також (як приклад з депутатом ,який недавно помер від передозу ),про казіно вже не кажу...От вам і покращення...
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02.11.2021 21:16 Ответить
зато теперь от желающих получить громадянство отбою не будет, очередь будет стоять от канадской границы
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02.11.2021 19:45 Ответить
Вони анонсують для прикладу Канаду,а самі мріють про Ізраїль...
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02.11.2021 21:18 Ответить
Я воював за Україну у 2014 році. І не голосував ні за порошенка, ні за зелю, ні за СН. Але що можу зараз казати? Нарешті!!! "При ***** такого уж точно не було!"))) Якщо б ще звільнити з тюрем всіх українських ветеранов та добровольців...
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02.11.2021 20:59 Ответить
Уже звільняють і волонтерів, і добровальців, і патріотів ,і громадянство дають ,і навіть, згадали про Яроша:треба захищати хазяїв України-бєнів,ахмєтів,новінських (ін.злодіїв)від кремлівської мафії....З чого б то,бєня-песиголовець видавав по мільйону гривень сім"ям загиблих воїнів...а все просто-його котел в Дебальцево (а преса якось,про це мовчала ,що послав воїнів на погибель із за ТЕС-хотів собі присвоїти).....Як тривога-то до Бога!
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03.11.2021 08:40 Ответить
 
 