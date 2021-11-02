Иностранцы, которые защищали Украину, могут получить гражданство по упрощенной процедуре, - закон

Верховная Рада 2 ноября приняла за основу и в целом закон № 5630, которым упрощается процедура оформления гражданства Украины для иностранцев, которые помогают отвоевать Донбасс.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВР, указанный закон реализует указ президента Владимира Зеленского, подписанный в августе 2019 года.

На упрощенный порядок получения украинского гражданства могут претендовать те иностранцы, которые защищали территориальную целостность Украины. Также в законе говорится и о лицах без гражданства, воевавших на Донбассе на стороне нашей страны.

В целом речь идет о бойцах которые: подверглись преследованиям со стороны государства-агрессора, проходят или проходили военную службу в ВСУ, были награждены госнаградой или имеют выдающиеся заслуги перед Украиной.

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Для того чтобы получить паспорт Украины, иностранные добровольцы должны подать только декларацию об отказе от иностранного гражданства.