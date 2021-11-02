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Новости Силовики
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18 комплексов автофиксации нарушений ПДД с 3 ноября заработают в Херсоне, Одессе, Хмельницком и Запорожской области

18 комплексов автофиксации нарушений ПДД с 3 ноября заработают в Херсоне, Одессе, Хмельницком и Запорожской области

С 3 ноября на автомобильных дорогах Одессы, Херсона, Хмельницкого, а также Запорожской области начнут работу 18 приборов фиксации правонарушений, которые будут контролировать соблюдение требований ПДД в автоматическом режиме.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий, информирует Цензор.НЕТ.

Расположение приборов:

г. Херсон (4 прибора контроля "КАСКАД")
📍 ул. Нефтяников, 4 
📍 ул. Нефтяников, 13 
📍 ул. Перекопская, 163
📍 Бериславское шоссе, 46

г. Одесса (9 приборов контроля "КАСКАД")
📍 Южная дорога, 2 
📍 Южная дорога, 39 
📍 ул. Семена Палия, 80 
📍 Николаевская дорога, 205 
📍 просп. Небесной Сотни, 4
📍 Николаевская дорога, 287 
📍 просп. Шевченко, 4-А 
📍 просп. Добровольского, 123-А 
📍 ул. Семена Палия, 25-А

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г. Хмельницкий (3 прибора контроля "КАСКАД")
📍 Винницкое шоссе, 8/1 
📍 ул. Каменецкая, 132 
📍 просп. Мира, 65 

Запорожская область (2 прибора контроля "КАСКАД")
📍 на 526 км+613 автодороги Н-08
📍 на 2 км+372 автодороги Н-15 

Таким образом, с завтрашнего дня автоматически будут фиксировать правонарушения 236 приборов, отметили в полиции.

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Автор: 

правоохранительные органы (2971) силовики (2799) скорость (98) патрульная полиция (1815) Билошицкий Алексей (112)


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И шо? Зайцевы как давили , так и будут давить и вакцинированных и нет....
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02.11.2021 19:46 Ответить
гос оборонзаказ не выполняеться, концентраторов и вообще кислорода не хватает. енергию продавали, теперь закупаем. коррупциоеры живут припеваючи, НО!!!! если появляеться возможность залезть в карман обычным людям, работаем мгновенно, не покладая рук. а вам идиотам никто не сказал что никакие ограничения не дейчтвуют на мажоров и отмороженных?. нормальные ездят нормально.
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02.11.2021 19:48 Ответить
Гм, порушники у нас тепер "звичайні люди"?
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02.11.2021 20:10 Ответить
Ну теперь заживем! Это же самое важное. Херня на , что на Донбассе каждый день гибель защитников, в больницах кислорода нет, а на ТЭЦ угля.Камеры важнее, бизнес, ничего личного.
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02.11.2021 19:59 Ответить
в харькове светофор был красный как задница у макаки и что? подействовало это на зайцеву? на сопляка этого, подействовало? а хрен там... но повод для закручивания гаек есть. возмущаюсь так как часто еду трассой гайсин умань, знаки есть, села нет, ****!!! гайсин винница. по прямой сплошная на затяжном повороте преривистая. может просто навести реальный порядок на дорогах а потом подтягивать ограничения. может пересмотреть ответственность за убитых и покалеченных в дтп а не от 3 до 8. вчера какой то утырок к продавщице нож приставил, не убил, не подрезал, до 15 лет. что за хрень твориться. и как понять даже от 3 до 8. 5 лет на капусту для судьи или прокурора?
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02.11.2021 20:03 Ответить
Їзди нормально по ПДР, а не верещи тут.
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02.11.2021 21:20 Ответить
головне - шляхи, усе остальное - трын-трава
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02.11.2021 20:09 Ответить
Камер стало больше, а "оленей" на дорогах не уменьшилось!
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03.11.2021 10:49 Ответить
 
 