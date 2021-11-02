18 комплексов автофиксации нарушений ПДД с 3 ноября заработают в Херсоне, Одессе, Хмельницком и Запорожской области

С 3 ноября на автомобильных дорогах Одессы, Херсона, Хмельницкого, а также Запорожской области начнут работу 18 приборов фиксации правонарушений, которые будут контролировать соблюдение требований ПДД в автоматическом режиме.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий, информирует Цензор.НЕТ.

Расположение приборов:

г. Херсон (4 прибора контроля "КАСКАД")

📍 ул. Нефтяников, 4

📍 ул. Нефтяников, 13

📍 ул. Перекопская, 163

📍 Бериславское шоссе, 46

г. Одесса (9 приборов контроля "КАСКАД")

📍 Южная дорога, 2

📍 Южная дорога, 39

📍 ул. Семена Палия, 80

📍 Николаевская дорога, 205

📍 просп. Небесной Сотни, 4

📍 Николаевская дорога, 287

📍 просп. Шевченко, 4-А

📍 просп. Добровольского, 123-А

📍 ул. Семена Палия, 25-А

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г. Хмельницкий (3 прибора контроля "КАСКАД")

📍 Винницкое шоссе, 8/1

📍 ул. Каменецкая, 132

📍 просп. Мира, 65

Запорожская область (2 прибора контроля "КАСКАД")

📍 на 526 км+613 автодороги Н-08

📍 на 2 км+372 автодороги Н-15

Таким образом, с завтрашнего дня автоматически будут фиксировать правонарушения 236 приборов, отметили в полиции.

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