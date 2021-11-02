2 ноября в зоне ООС погиб воин 128-й ОГШБр Сергей Елисеев. ФОТО
Сегодня, 2 ноября, на Приазовском направлении в результате обстрела позиций ВСУ российскими войсками погиб Сергей Елисеев, военнослужащий 128-й отдельной горно-штурмовой бригады.
Об этом говорится на Facebook-странице 128-й ОГШБр, сообщает Цензор.НЕТ.
"С грустью сообщаем о тяжелой потере в нашей бригаде. Во время обстрела наших позиций в результате ранений несовместимых с жизнью погиб воин одного из горно-штурмовых батальонов Сергей Елисеев", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Елисеев служил в рядах ВСУ с первых лет войны. У воина остались жена и сын.
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