Рада приняла закон о внедрении учета газа в энергетических единицах: киловатт-часы вместо кубометров

Верховная Рада Украины приняла закон о переходе на европейские стандарты учета природного газа в энергетических единицах (кВт-ч) вместо кубических метров.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

За принятие соответствующего законопроекта №2553 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о введении на рынке природного газа учета и расчетов объема газа в единицах энергии" во втором чтении проголосовали 250 народных депутатов. Документ вступит в действие с 1 мая 2022 года.

Согласно пояснительной записке, учет природного газа в Украине осуществляется в кубических метрах, а в странах ЕС учет природного газа осуществляется в единицах энергии.

Законом предусматривается предоставление права Кабинету Министров принимать решения о переходе на расчеты и балансировании на рынке природного газа во время транспортировки, хранения, распределения, добычи, купли-продажи, поставки и потребления природного газа, в том числе осуществлении таможенного контроля и таможенного оформления при перемещении природного газа через таможенную границу Украины, в единицах энергии.

Также будет обеспечено информирование потребителя о его потребленном объеме тепловой энергии из расчета единицы измерения киловатт-час (кВт-ч), в качестве дополнительной информации в платежных документах за услуги поставки тепловой энергии.

Законопроект отменяет так называемые "морозные" коэффициенты, которые газораспределительные компании вписывали в платежки граждан за приведение к стандартным условиям.

Справочно: Действующая в Украине система расчета газа не учитывает теплотворность газа. То есть, потребитель не знает, какое количество тепла получает из одного кубометра газа. В странах ЕС и во многих других странах мира потребление газа не измеряется в куб. м, а рассчитывается, например, в кВт-ч или килокалориях.