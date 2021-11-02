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Рада приняла закон о внедрении учета газа в энергетических единицах: киловатт-часы вместо кубометров

Рада приняла закон о внедрении учета газа в энергетических единицах: киловатт-часы вместо кубометров

Верховная Рада Украины приняла закон о переходе на европейские стандарты учета природного газа в энергетических единицах (кВт-ч) вместо кубических метров.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

За принятие соответствующего законопроекта №2553 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о введении на рынке природного газа учета и расчетов объема газа в единицах энергии" во втором чтении проголосовали 250 народных депутатов. Документ вступит в действие с 1 мая 2022 года.

Согласно пояснительной записке, учет природного газа в Украине осуществляется в кубических метрах, а в странах ЕС учет природного газа осуществляется в единицах энергии.

Законом предусматривается предоставление права Кабинету Министров принимать решения о переходе на расчеты и балансировании на рынке природного газа во время транспортировки, хранения, распределения, добычи, купли-продажи, поставки и потребления природного газа, в том числе осуществлении таможенного контроля и таможенного оформления при перемещении природного газа через таможенную границу Украины, в единицах энергии.

Также будет обеспечено информирование потребителя о его потребленном объеме тепловой энергии из расчета единицы измерения киловатт-час (кВт-ч), в качестве дополнительной информации в платежных документах за услуги поставки тепловой энергии.

Законопроект отменяет так называемые "морозные" коэффициенты, которые газораспределительные компании вписывали в платежки граждан за приведение к стандартным условиям.

Справочно: Действующая в Украине система расчета газа не учитывает теплотворность газа. То есть, потребитель не знает, какое количество тепла получает из одного кубометра газа. В странах ЕС и во многих других странах мира потребление газа не измеряется в куб. м, а рассчитывается, например, в кВт-ч или килокалориях.

Автор: 

ВР (29302) Газ (10238) газораспределительные системы (10) Тарифы на газ (352)


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Топ комментарии
+34
Це точно бо теплотворність газу будуть визначати облгази і з 1 травня 2022 нам будуть постачати найтеплотворніший газ в світі.
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02.11.2021 20:53 Ответить
+25
Нас опять хотят облапошить.
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02.11.2021 20:48 Ответить
+23
тебе все пересчитают, не переживай...бабло готовь, в общем.
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02.11.2021 20:55 Ответить
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Страница 3 из 3
Народ та припиніть ви глаза випучувать у вас в усіх лічиоьники в кубах...І вартість одної кіловат годи за газ ще не встановили.... і для вас буде все в томуж виді але добавить строчка де ващі куби переведуть в киловатгодини все..
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03.11.2021 14:40 Ответить
да.... блаженні щасливі й не розуміють, що вони ідійоти....
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03.11.2021 15:41 Ответить
А для тогда чего эта фигня с квт-ами?Если переводят в квт,значит и цену установят за квт,иначе незачем огород городить.
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04.11.2021 14:08 Ответить
Как вариант можно пересчитывать кубы в квт-ч с учетом среднемесячной теплотворной способности, будет коэффициент. И оплачивать за квт-ч.
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06.11.2021 15:16 Ответить
ну майже три роки Зелені Шмиргалі думали, як іще "нагнути" українців і видавити з них останні копійки. Ось і придумали, після додаткової плати за транспортування газу, тепер іще будемо платити за кіловат-часи. А нараховувати ці кіловати будуть бариги з облгазів по середньо-стельовому. Шобло продовжує керувати державою і знущатися з народу.
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03.11.2021 15:10 Ответить
1 м3 газа это эквивалент кажись 10,8 кВт.
Следующим ходом зелёных коммунистов будет цена газа по 18,15 грн (по нынешним ценам на электричество) + доставка
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03.11.2021 15:50 Ответить
Какая взаимосвязь?) Вода и бензин измеряется в литрах, а цена разная))
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03.11.2021 17:26 Ответить
А ты воду в бак заливаешь?
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03.11.2021 17:37 Ответить
А вы газ пускаете по проводам?)))
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03.11.2021 18:01 Ответить
Если ко мне придут требовать деньги на новый счетчик калорий, пошлю нахер. Пусть отключают. Потребление за год 300 кубов, для газ плиты я могу и в баллонах привезти, дабы не терпеть у себя дома газовиков жуликов-попрошаек. Третий сезон обогреваемся дровами. Кррасота!
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03.11.2021 16:55 Ответить
Вони ся не вспокоять, пок їх не винесуть... ☺️
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03.11.2021 17:52 Ответить
Кто-то заработает ещё больше, "кінець епохи бідності" называется))))
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03.11.2021 18:22 Ответить
Калорийность газа в платёжку на оплату будет вписывать ................................
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03.11.2021 18:52 Ответить
совсем не понятно, зачем тогда счетчик, если в результате невозможно проверить правильность начисления платы в платежке
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03.11.2021 20:32 Ответить
В странах ЕС газ ГОРИТ! А не коптит красненьким как в Украине. Да и в газотранспортных компании в не врут потребителю, как принято в Украине.
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04.11.2021 09:16 Ответить
А чего тут спорить.Счетчики можно и не менять. Придешь в горгаз,покажешь кубы,а тебе в калории пересчитают,или в киловаты.А как известно,украинский газ самый энергетичный в мире.Так что готовьте раза в 3 больше бабла за газ.Интересно одно,закупают газ в м3,добывают тоже,а вот нам продадут уже как квт или ккалл.
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04.11.2021 14:03 Ответить
И еще.Авторы статьи.Вы если даете инфу,так давайте и расклад,что и по чем.А то вкинули инфу а люди ничего не понимая,начинают паниковать.Вот такой фокус-как можно рассчитать теплотворность газа в квт/ч.?Насколько я знаю из физики,теплотворность газа рассчитывается в калориях.Или что,будем сжигать газ,превращать в эл.энергию-так что ли?
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04.11.2021 14:17 Ответить
Перевод единиц измерения никто не отменял. В кВт-ч любую энергию измеряют, не только электрическую.
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06.11.2021 12:24 Ответить
Только в Украине меряют газ в калориях счетчиком который меряет литры. Боже, Храни Украину от идиотов...
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05.11.2021 16:35 Ответить
Счетчик не "меряет литры"
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06.11.2021 14:47 Ответить
Я так понимаю что на заправке у Игоря Валерьевича теперь бензин будет измерятся в килограммах?
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06.11.2021 15:37 Ответить
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